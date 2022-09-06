قبل مونديال قطر.. هذا ما فعلته “beIN SPORTS” في تونس لحماية محتواها

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وطن- تداول نشطاء تونسيون وعرب، على مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية، بمقاضاة شركة “MyTeK” التونسية بسبب قيامها بقرصنة حقوق البث.

قنوات بيين سبورتس تقاضي ” MyTeK “

إلى ذلك فقد أعلنت مجموعة “beIN SPORTS” الإعلامية الرياضية، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، أنها تحصلت على أمر قضائي مستعجل من المحكمة التونسية ضد شركة” MyTeK ” للإلكترونيات.

ويقضي هذا الحكم المشار إليه بمنع الشركة التونسية، من بيع أجهزة IPTV التي تعمل على قرصنة قنوات “بي إن سبورت” بوسائل غير قانونية.

وكانت MyTeK، الشركة التونسية لبيع الالكترونيات بالتجزئة، تعمل على بيع اشتراكات في خدمات IPTV التي تبث قنوات beIN المقرصنة عبر الإنترنت.

وأضافت المجموعة القطرية أن القرار المتّخذ من قبل المحكمة يبعث برسالة واضحة مفادها أن beIN لن تتسامح مع القرصنة المفتوحة لقنواتها.

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وأنها على أتم الاستعداد لملاحقة أي جهة من جهات البيع بالتجزئة لأجهزة قرصنة قنواتها، وكذلك مشغلي خدمات القرصنة، وأي شخص أو جهة تعمل على انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة beIN، وذلك عبر المحاكم القضائية المختصة.

ردود فعل الجمهور الرياضي

وتفاعل الكثيرون من الجمهور الرياضي العربي مع خبر مقاضاة “بي إن سبورتس” لشركة ” ماي تاك” في تونس.

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حيث غرد الإعلامي السعودي، المختص بالكرة الإنجليزية و مؤسسات كرة القدم، “نواف العقيل” في تغريدة له عبر منصة “تويتر”، بأن ” تونس هي مجرد بداية والدول العربية الأخرى هدف للمجموعة للقضاء على القرصنة.”

مجموعة beIN الإعلامية تتحصّل على أمر قضائي مستعجل من المحكمة التونسية ضد شركة MyTeK للإلكترونيات التي تبيع اجهزة IPTV والشيرنغ. ما اعرفه ان تونس هي مجرد بداية والدول العربية الاخرى هدف للمجموعة للقضاء على القرصنة. — نواف العقيّل (@nawaf__oga) September 6, 2022

إلى ذلك فقد أثار قرار قنوات “بي إن سبورت” مقاضاة شركة ” ماي تاك” التي تبيع أجهزة تساعد على قرصنة محتوى القنوات المذكورة، موجة من ردود الأفعال.

وعبر الكثيرون عن أسفهم بسبب ما كانت تقدمه لهم خدمات “ماي تاك” من محتوى مُقرصن “رخيص الثمن” مقارنة بذلك الذي يباع في السوق بطريقة “قانونية”.

إذ أن سعر البث المُقرصن الذي كانت تُوفره أجهزة Iptv التابعة لشركة “ماي تاك” للبيع بالتجزئة، لم يكن يتجاوز في الغالب 10 دولارات للاشتراك السنوي.

وفي المقابل، تُحدد ” باقة قنوات بيين سبورتس” سعر الاشتراك السنوي بما يقرب من 130 دولارا.

لكن رغم ذلك، تفاعل بعض النشطاء الرافضين لفكرة قرصنة المحتوى الإلكتروني الذي تتعرض له الشبكة القطرية.

حيث كتب ” أمين” عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك أن ” قناة بيين سبورتس تعلن أن خسائرها فالعام الواحد بسبب القرصنة بلغت حوالي 48 مليار دولار أي حوالي 144 ألف مليار تونسية.”

وكانت مجموعة “beIN SPORTS” القطرية قد أعلنت عن ” خسائر تكبدتها قنواتها، بسبب قرصنة العديد من الشركات والأفراد لحقوق البث والتي بلغت حوالي 28 مليار دولار سنويا”.