فيديو علي الشريفي يقبل العراقيات يحدث ضجة والمعمم الشيعي يهرب

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- أثار مقطع الفيديو الذي انتشر لرجل الدين الشيعي العراقي، على الشريفي، وهو يُقبل فتاة عراقية ضجة كبيرة بين نشطاء السوشيال ميديا.

ووثق مقطع فيديو وقع تداوله بشكل كبير، قيام “الشريفي” رجل الدين الشيعي العراقي البارز بتقبيل اثنين من النساء ومصافحتهن.

علي الشريفي يُقبل إمرأتين

وأظهر الفيديو العراقي الشيعي علي الشريفي، وهو يرتدي زيه الديني وعمامته السواداء، ويقف في مكان تتواجد فيه عدد من السيدات.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) قيام امرأة بمصافحة الشريفي، كما قامت أخرى بمصافحته وتقبيله من خديه وبادلها القبلات، قائلا لها: “وشلونك حياتي”.

- Advertisement -

ويعرف علي الشريفي نفسه بأنه شخص أكاديمي، إنفتاحي، وأنه رجل حوزوي ومنبري.

علی الشریفی از فرقه‌ شیرازی‌ها از روبوسی با خانم‌ها تا سگ بازی‌ رو تو رزومه اش داره!

اینا با پنبه سر می‌برن و به مراتب از داعش خطرناکترن؛ اینها با بازیچه قرار دادن احکام دین مامور به ترویج اسلام ناب آمریکایی هستن.#تشیع_انگلیسی pic.twitter.com/T4x2JRjuLn — بصیرا نوری (@Basira333) September 3, 2022

- Advertisement -

وعرف عنه أيضا أنه يهتم كثيرا بجيل الشباب ويحاول التقرب منهم، حتى أنه كثيرا ما تنتشر له صور في محلات حلاقة وهو يصفف شعره بطريقة شبابية عراقية سائدة، أو حتى يتجول بزي عصري حديث في إحدى مقاهي العراق.

احدث ضهور لـ علي الشريفي وبنين الموسوي

تحسونهم لايكين لبعض؟♥️🥹#بيج_نبض_الحويجة✅ pic.twitter.com/XB4dMJS6lR — علوش الجبوري (@LwshAljbwry) September 6, 2022

إلى ذلك، فقد أثار الفيديو المتداول حالة من الجدل وتعرض الشريفي على إثره لانتقادات حادة وسط مطالب بنزع عمامته وتجريده من الزي الديني.

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع، خرج الشريفي معلنا عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب مقطع الفيديو المنتشر.

علي الشريفي يخلع عمامة الزي الحوزي عند السيد مقتدى الصدر لمدة عام كامل

ويعتذر عما بدر منه#العراق pic.twitter.com/o897QcivV4 — ABDULLAH AL_BAYATI (@AbdallahAlbayat) September 4, 2022

وكشف نشطاء عراقيون أن الشريفي المعروف بإثارة الجدل بسبب تأليفه للأشعار الغزلية، غادر بغداد متوجها إلى أربيل بعد التهديدات التي طالته.

حيث صرح علي الشريفي أنه تعرض إلى تهديدات بالقتل، وأنه قد شد الرِحال إلى منطقة كردستان العراق ريثما تهدأ الأوضاع، على حد قوله.

كما تعهد رجل الدين الشيعي بخلع العمامة بعد ظهوره بهذا المقطع وهو يقبل النساء.

تم تهديد السيد علي الشريفي .. pic.twitter.com/eBz9kiaX3C — احمد الربيعي (@wAH6x91eUuvjVSe) September 4, 2022

تفاعل العراقيون مع فيديو علي الشريفي

وغردت صاحبة حساب على تويتر باسم “أماني” وهي تتحدث عن تصورات الشعب العراقي لرجل الدين، حيث كتبت أن “المشكلة مو بالمعمم اذا أخطأ

المشكلة بيكم انتو مقتنعين أنو المعمم نبي ومبعوث من السماء وأن له كل الصلاحية انو يتدخل بيكم وبحياتكم.”

المشكلة مو بالمعمم اذا اخطأ

المشكلة بيكم انتو مقتنعين انو المعمم نبي ومبعوث من السماء والة كل الصلاحية انو يتدخل بيكم وبحياتكم اختي — 𝙰𝚖𝚊𝚗𝚎𝚢 (@iq2r_) September 5, 2022

إلى ذلك، يأتي مقطع الفيديو وما تلاه من تهديد بالقتل لرجل الدين الشيعي، علي الشريفي، في فترة من التوترات السياسية التي تعيشها العراق بعد أسابيع من الأخذ والرّد بين مُختلف الفرقاء السياسيين تحت قبة البرلمان.