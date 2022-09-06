الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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فيديو علي الشريفي يقبل العراقيات يحدث ضجة والمعمم الشيعي يهرب

كتب فهمي الورغمي
علي الشريفي watanserb.com
علي الشريفي
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وطن- أثار مقطع الفيديو الذي انتشر لرجل الدين الشيعي العراقي، على الشريفي، وهو يُقبل فتاة عراقية ضجة كبيرة بين نشطاء السوشيال ميديا.

ووثق مقطع فيديو وقع تداوله بشكل كبير، قيام “الشريفي” رجل الدين الشيعي العراقي البارز بتقبيل اثنين من النساء ومصافحتهن.

علي الشريفي يُقبل إمرأتين

وأظهر الفيديو العراقي الشيعي علي الشريفي، وهو يرتدي زيه الديني وعمامته السواداء، ويقف في مكان تتواجد فيه عدد من السيدات.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) قيام امرأة بمصافحة الشريفي، كما قامت أخرى بمصافحته وتقبيله من خديه وبادلها القبلات، قائلا لها: “وشلونك حياتي”.

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ويعرف علي الشريفي نفسه بأنه شخص أكاديمي، إنفتاحي، وأنه رجل حوزوي ومنبري.

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وعرف عنه أيضا أنه يهتم كثيرا بجيل الشباب ويحاول التقرب منهم، حتى أنه كثيرا ما تنتشر له صور في محلات حلاقة وهو يصفف شعره بطريقة شبابية عراقية سائدة، أو حتى يتجول بزي عصري حديث في إحدى مقاهي العراق.

إلى ذلك، فقد أثار الفيديو المتداول حالة من الجدل وتعرض الشريفي على إثره لانتقادات حادة وسط مطالب بنزع عمامته وتجريده من الزي الديني.

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وبعد تداول المقطع على نطاق واسع، خرج الشريفي معلنا عن تلقيه تهديدات بالقتل بسبب مقطع الفيديو المنتشر.

وكشف نشطاء عراقيون أن الشريفي المعروف بإثارة الجدل بسبب تأليفه للأشعار الغزلية، غادر بغداد متوجها إلى أربيل بعد التهديدات التي طالته.

حيث صرح علي الشريفي أنه تعرض إلى تهديدات بالقتل، وأنه قد شد الرِحال إلى منطقة كردستان العراق ريثما تهدأ الأوضاع، على حد قوله.

كما تعهد رجل الدين الشيعي بخلع العمامة بعد ظهوره بهذا المقطع وهو يقبل النساء.

تفاعل العراقيون مع فيديو علي الشريفي

وغردت صاحبة حساب على تويتر باسم “أماني” وهي تتحدث عن تصورات الشعب العراقي لرجل الدين، حيث كتبت أن “المشكلة مو بالمعمم اذا أخطأ
المشكلة بيكم انتو مقتنعين أنو المعمم نبي ومبعوث من السماء وأن له كل الصلاحية انو يتدخل بيكم وبحياتكم.”

إلى ذلك، يأتي مقطع الفيديو وما تلاه من تهديد بالقتل لرجل الدين الشيعي، علي الشريفي، في فترة من التوترات السياسية التي تعيشها العراق بعد أسابيع من الأخذ والرّد بين مُختلف الفرقاء السياسيين تحت قبة البرلمان.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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