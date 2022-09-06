فيديو صادم بشأن “جرة عجلون”.. هل احتوت على ذهب وآثار؟

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وطن- كشف المواطن الأردني محمد بني سلمان، من محافظة بني عجلون بمدينة كفرنجة، عن التفاصيل الدقيقة لمحتويات الجرة الأثرية التي عثر عليها، عقب جدل انتشر بين الأردنيين بشأنه تحت وسم “جرة عجلون”، والذي راج عبره أنه عثر على ذهب وقطع أثرية داخل الجرة المشار إليها.

مكتشف جرة عجلون يكشف حقيقة ما بداخلها

وكان ناشطون وصفحات أردنية بمواقع التواصل، زعموا أن مواطناً عثر على كنز أثري بعجلون، يتمثل في “جرة فخارية” بها ذهب وقطع أثرية، وأنه قام بتسليم الجرة التي اشتهرت باسم “جرة عجلون” للأمن.

وفي أول ظهور علني له، وعبر فيديو بثّه على مواقع التواصل وتناقلته العديد من وسائل الإعلام، ظهر المواطن محمد بني سلمان، وعرّف نفسه في بداية المقطع.

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ونفى “بني سلمان” كلَّ ما تمّ تداوله بشأن الجرة التي عُثر عليها، نافياً مزاعم البعض بأنّه وجد داخلها قطعاً ذهبية وأثرية.

وأكّد أنه بعد جرد ما في داخل الجرة الفخارية بالتفصيل من قبل الأمن وأمام عينيه، اتضح أن بداخلها قطعاً نقدية برونزية -أكثر من 400 قطعة- بالإضافة إلى قطع إسلامية، “وأحجار خام وفانوس فخاري وقطع فخارية أخرى”، نافياً العثور على أي قطع ذهبية داخل الجرة.

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كما نفى مكتشف “جرة عجلون” الأردني محمد بني سلمان، ما راج من إشاعات بشأن أنه أُجبر على تسليم الجرة للأمن بعد تهديد ولده ووالده له بإبلاغ السلطات.

وأكّد أن هذا لم يحدث ومجرد إشاعة، والدليل أن ولده عمره 10 سنوات، ولا يفقه شيئاً في مثل هذه الأمور، مشدّداً في الوقت ذاته على أنه هو مَن ذهب -من تلقاء نفسه- لتسليم هذه الجرة الأثرية للسلطات.

أقسم أنه سيسلّم أي آثار يحصل عليها

وتابع المواطن الأردني، أنه “يجب على أي مواطن وجد أي قطعة أثرية أو ذهب أن يسلمه للأجهزة المعنية”، كاشفاً أنه وجد الجرة في مكان فيه حفرة نبشها أشخاص باحثون عن الذهب، “ولكن مش نصيبهم”، بحسب قوله.

صاحب جرة الذهب يصرح ويعلن مفآجأة#الأردن pic.twitter.com/Xxh8fU0fHl — محمد الدعجه (@mohamed_aldajah) September 6, 2022

موضحا أن السلطات الأردنية تعاملت مع الحادثة بكل صدر رحب. وجاء تسليم “بني سلمان” للجرة بعد قسَمه بفيديو سابق أنه لو وجد أي جرة ذهب، فسيسلمها للأمن.

صحيفة “عمون” تؤكد الخبر وتكشف الحقيقة

من جانبها، أكدت صحيفة “عمون” الأردنية المحلية الخبر، وقالت -نقلاً عن مصدر أمني مطلع- إنّ مواطناً من مدينة كفرنجة في محافظة عجلون، سلّم جرة عثرَ عليها نهاية الأسبوع الماضي لمركز أمن كفرنجة.

وكشفت المصادر -بحسب الصحيفة- أنه تبين بعد فتح الجرة أمام المواطن، أن فيها قطعاً نقدية برونزية بحالة سيئة جداً، وقطعاً إسلامية وأحجاراً خامّاً، وفانوساً فخارياً وقطعاً فخارية أخرى، نافية العثور على أي قطع ذهبية داخل الجرة.

وأضاف تقرير “عمون”، أنه تمّ إجراء ضبط بكافة الموجودات بحضور المواطن والأجهزة الأمنية المختصة، كاشفة أن الجرة عُثر عليها بمنطقة تقع بين العامرية ومنطقة البدية الأثرية.

وتتابع الأجهزة المختصة في الأردن الآن مع الإدعاء العام ودائرة الآثار العامة هذه القضية؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن القطع المضبوطة.