عشيقة إيلون ماسك الحسناء أيام الجامعة تُسرب صورهما المثيرة معا

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وطن- قامت صديقة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أيام الجامعة، جينيفر جوين، بنشر صور خاصة بهما عندما كان المدير التنفيذي الحالي لشركتي “تسلا وسبيس إكس”، طالبا جامعيا، وذلك بهدف جمع التكاليف الدراسية لابنها.

حبيبة إيلون ماسك تنشر صور له

حيث قامت حبيبة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بوضع صور تذكارية لهما تعود إلى أيام الجامعة، عندما كان ماسك طالبا في جامعة بانسيلفانيا، في مزاد علني من أجل دفع تكاليف ابنها الدراسية.

وقد تناولت العديد من الصحف خبر وضع صديقة الملياردير الأمريكي لصور قديمة جمعتهما في التسعينات، الأمر الذي من المُحتمل أن يجلب لها ثروة.

إلى ذلك إذن، قررت صديقته الأولى جينيفر جوين، عرض تلك الصور في دار المزادات الأميركية، وقد بلغ قيمتها الجملية حدّ اللحظة آلاف الدولارات.

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ويعود تاريخ تلك الصور التي جمعت إيلون ماسك مع حبيبته أيام الجامعة، جينيفر جوين إلى فترة منتصف التسعينيات.

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واجتاحت تلك الصور مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وتظهر إيلون ماسك وهو لا يزال طالباً، حيث ظهر مع الفتاة الحسناء الشقراء في الحرم الجامعي بولاية بنسلفانيا يجلسان معاً على مقعد خشبي.

إيلون ماسك أيام الجامعة

والتقى الثنائي عام 1994، وتواعدا لمدة عام تقريباً، إلا أنهما انفصلا عندما أنهى ماسك، البالغ من العمر الآن 51 عاما، شهادته.

ونقلت وسائل الإعلام عن السيدة جوين قولها، إن علاقتهما العاطفية كانت “حلوة” لكنها لم تكن “حنونة للغاية”.

وقالت “إندبندنت” إن العلاقة انقطعت عندما انتقل السيد ماسك إلى “بالو ألتو” في عام 1995 ، عندما بدأ مواعدة زوجته الأولى جوستين ويلسون.

وعلقت جنيفر، البالغة من العمر 48 عاما، (من ساوث كارولينا)، بأن ماسك كان شديد التركيز على دراسته، كما أنه كان يتحدث دائماً عن السيارات الكهربائية.

معلّقة: “كان بالتأكيد ذاهب إلى مكان ما”، في إشارة منها إلى المكان الذي وصل إليه صاحب تسلا حيث أصبح الرجل الأغنى بالعالم.

ويذكر أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يعد ضمن أغنى شخصيات العالم، وهو مستثمر ومهندس ومخترع، أسس شركة “سبيس إكس” التي تضم مصانع شركة تسلا موتورز الكهربائية الشهيرة.