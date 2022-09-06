صورة مفتي عمان يصلّي أثناء انقطاع الكهرباء تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون، صورة لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، وهو يصلي في الظلام أثناء انقطاع الكهرباء.

وتعرضت السلطنة، الإثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال مناطق عديدة بينها العاصمة مسقط.

بسبب انقطاع #الكهرباء في معظم مناطق عمان سماحة الشيخ يصلي صلاة العشاء في ظلمة الليل في مسجد سلمة بن سعد اليوم بتاريخ ١٠ صفر ١٤٤٤ هجري الموافق له ٥ سبتمبر ٢٠٢٢م #عمان_بلا_كهرباء pic.twitter.com/H94AcxON0I — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) September 5, 2022

وأثارت صورة المفتي وهو يصلي في الظلام تفاعل واسع بين النشطاء على موقع “تويتر”.

ودائما ما تثار حالة من التفاعل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمفتي عمان، لكون مواقفه وتحديدا السياسية تحظى بقبول واسع في الشارع العماني.

الله يحفظه ..

بس ترانا كلنا صلينا في ظلمة الليل 😥😥 — Abdullah Salim (@bumukhled) September 5, 2022

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موقف بين سماحة الشيخ – الله يحفظه – و بين ربه الله ليش ننشره ، هو ما يحتاج تزكية من أحد ، إحنا بنشر مواقف سماحته و شؤونه الخاصة نفتح باب للتهجم عليه من المتربصين . — أبو أحمد (@PJetiBiM3Z2juin) September 6, 2022

كيف يعني بسبب انقطاع الكهرباء يصلي؟! 🤔 يعني لو الكهرباء مش مقطوعة ما راح يصلي مثلا؟! أمثال الشيخ متعودين يصلوا في الظلمة فكفو عن أذية الشيخ الله يحفظه. لا داعي لهذا النشر فألسنة الناس لا ترحم — ود بلوش مكران (@Bin_Balochistan) September 6, 2022

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يعني محد صلى اليوم صلاة العشاء في ظلام غير سماحة المفتي

وحنا نعلب مثلآ — محمد البلوشي (@MSFME5111) September 5, 2022

انقطاع الكهرباء في سلطنة عمان

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة في السلطنة، قد أفادت بأن أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

وتعود بداية الأزمة إلى حدوث عطل فني في خطوط نقل الكهرباء جهد 400 فولت (الخط الرئيسي والخط الاحتياطي) الذي يربط بين محطة عبري ومحطة نهيدة الرئيسيتين.

أسفر عن ذلك سلسلة من الانقطاعات المتتالية في أجزاء واسعة من شبكة نقل الكهرباء، ومحطات التوليد، كما أعلنت الهيئة دون أن توضح الأسباب.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، إجراء تحقيقات موسعة مع شركات الكهرباء للوقوف على أسباب الانقطاع في التيار في أنحاء البلاد أمس.

وقالت الهيئة، في بيان وُصف بأنه “النهائي” بشأن تلك الحادثة التي أثارت ضجة واسعة: “لله الحمد تم إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاعات والموصولة بالشبكة الرئيسة المرتبطة”.

خوأضاف البيان: “شرعت الهيئة بإجراء تحقيق مفصل مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلاً”.