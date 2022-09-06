الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدصورة مفتي عمان يصلّي أثناء انقطاع الكهرباء تثير تفاعلا واسعا (شاهد)
الهدهد

صورة مفتي عمان يصلّي أثناء انقطاع الكهرباء تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

كتب خالد السعدي
انقطاع الكهرباء watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون، صورة لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي، وهو يصلي في الظلام أثناء انقطاع الكهرباء.

وتعرضت السلطنة، الإثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال مناطق عديدة بينها العاصمة مسقط.

وأثارت صورة المفتي وهو يصلي في الظلام تفاعل واسع بين النشطاء على موقع “تويتر”.

ودائما ما تثار حالة من التفاعل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بمفتي عمان، لكون مواقفه وتحديدا السياسية تحظى بقبول واسع في الشارع العماني.

- Advertisement -

- Advertisement -

انقطاع الكهرباء في سلطنة عمان

وكانت هيئة تنظيم الخدمات العامة في السلطنة، قد أفادت بأن أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

وتعود بداية الأزمة إلى حدوث عطل فني في خطوط نقل الكهرباء جهد 400 فولت (الخط الرئيسي والخط الاحتياطي) الذي يربط بين محطة عبري ومحطة نهيدة الرئيسيتين.

أسفر عن ذلك سلسلة من الانقطاعات المتتالية في أجزاء واسعة من شبكة نقل الكهرباء، ومحطات التوليد، كما أعلنت الهيئة دون أن توضح الأسباب.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، إجراء تحقيقات موسعة مع شركات الكهرباء للوقوف على أسباب الانقطاع في التيار في أنحاء البلاد أمس.

وقالت الهيئة، في بيان وُصف بأنه “النهائي” بشأن تلك الحادثة التي أثارت ضجة واسعة: “لله الحمد تم إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاعات والموصولة بالشبكة الرئيسة المرتبطة”.

خوأضاف البيان: “شرعت الهيئة بإجراء تحقيق مفصل مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلاً”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد “الانقطاع الكبير” .. إجراء عاجل تجاه شركات كهرباء عمان والكويت تتدخل

الهدهد

اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي يكمل “فيلم وفاته” بهذا التبرير (فيديو)

الهدهد

عبر برنامج “المقابلة”.. الشيخ أحمد الخليلي يجيب على سؤال حول اختلافه مع السلطان “قابوس”

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: انتشار جدري القرود بين “المثليين” تحقيقا لمعجزة النبي

الهدهد

هل وجه مفتي سلطنة عمان بيانه الأخير شديد اللهجة للإمارات والسعودية؟!

الهدهد

يحيى السنوار يوجه رسالة خاصة لمفتي سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة خاصة للطالبة الهندية المسلمة التي تصدّت للهندوس

الهدهد

حساب إماراتي شهير يتطاول على سلطنة عمان ومفتيه والسلطات تغضّ الطرف عنه!

الهدهد

“وما ذلك على الله بعزيز”.. أُمنية لمفتي سلطنة عمان في ذكرى المولد النبوي الشريف

الهدهد

مفتي عمان أحمد الخليلي يستشهد بحديث للرسول عن السلطنة يثبت أصالة العمانيين ومعدنهم النفيس

الهدهد

نصيحة مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي للعمانيين بشأن إعصار “شاهين”

الهدهد

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي يهاجم الملاحدة والنسويين ويتحداهم في بيان رسمي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إسرائيل تستدعي سفيرها بالمغرب بعد فضيحة التحرش والفساد.. وتبلغه بأمر مهم

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

فيديوهات وصور جديدة تكشف اعتداء علي مندني على طبيب نادي “السيب” العماني!

هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

مذيعة أخبار تتعرض لجلطة دماغية على الهواء وطريقة تصرفها لا تصدق! (فيديو)

محمد السادس مخمورا.. خبيرة ملكية تعلق وتتساءل: “أين للا سلمى التي اختفت من الأرض”؟

معلم سعودي يلعب “البلوت” مع تلاميذه في المدرسة.. فيديو أثار ضجة

بول بوغبا خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر لهذا السبب

أسرار جديدة حول ارتباط الأمير غازي بالأميرة مريم وردود أفعال أبناءهما غير المتوقعة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC