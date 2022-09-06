الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. انخفاض ملحوظ

كتب خالد السعدي
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم
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تنشر “وطن” سعر الذهب في سلـطنة عمان، اليوم الأربعاء، 7 سبتمبر 2022، لمختلِف الأعيرة التي يتمُّ التعامل بها في السلطنة، حيث سجل انخفاضا محلوظا.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 20.97 ريالاً للجرام، ما يعادل 54.48 دولاراً.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.23 ريالاً للجرام، ما يعادل 49.94 دولاراً.

وبلغ سعــر الذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.35 ريالاً بما يعادل 47.67 دولاراً، فيما جاء عيار 18 عند 15.73 ريالاً، أي ما يعادل 40.86 دولاراً.

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وبلغ سـعر عيار 14 لأسعـار الـذهب في سلطنة عمان 12.23 ريالاً بما يعادل 31.78 دولاراً، بينما عيار 12 بلغ 10.49 ريالاً بما يعادل 27.24 دولاراً.

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يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء 652.27 ريالاً بما يعادل 1,694 دولاراً، وسعـر الجنيه الذهب 146.82 ريالاً بما يعادل 381.34 دولاراً.

أما ســعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 20,973 ريالاً بما يعادل 54,476 دولاراً.

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يُشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصدٍ لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

أسعار الذهب عالمياً

عالمياً، سجلت أسعار الذهب تراجعاً إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعد أن أدى استمرار “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1721.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولاراً .

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1732.30 دولاراً .

وشهِدت أسواق الذهب العالمية خلال النصف الثاني من (2022) خسائرَ حادّة، خاصة مع بداية شهر يوليو، حيث واصلت أسعار الذهب انخفاضَها بالقرب من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، لتتداول بشكل متقلّب عند مستويات ما بين 1730 إلى 1740 دولاراً للأونصة.

جاء ذلك تأثّراً بالارتفاعات القياسية للدولار الأمريكي، وتحرُّكات البنوك المركزية عالمياً، لتشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها (البنك الفيدرالي الأمريكي)، الذي تكثُر الرهانات بشأن قيامه بزيادة قريبة للفائدة بمقدار 75 نقطةَ أساسٍ، للمرة الثانية على التوالي بهذا المعدل، والمرة الرابعة منذ بَدْء دورة التشديد.

وكانت عقود الذهب قد سجّلت تراجُعاً بلغ 2.2% خلال شهر يونيو، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، وبنسبة 1.6% منذ بداية العام.

وفي النصف الأول من 2022، فقد سجّل الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6% فقط، بحسب ما أظهرته بيانات مجلس الذهب العالمي

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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