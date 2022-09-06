الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةالهدهدزوجة عادل الحشاش تكشف حقيقة وفاته بأزمة قلبية في سجن الكويت
الهدهد

زوجة عادل الحشاش تكشف حقيقة وفاته بأزمة قلبية في سجن الكويت

كتب باسل النجار
غادة رزوقي و عادل الحشاش watanserb.com
غادة رزوقي و عادل الحشاش
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- نفت الإعلامية الكويتية غادة رزوقي، الإشاعة المتداولة في الكويت وأثارت جدلا واسعا عن وفاة زوجها عادل الحشاش، العميد السابق بوزارة الداخلية الكويتية، داخل محسبه بأزمة قلبية.

وفاة عادل الحشاش في محبسه إشاعة نفتها زوجته

ويشار إلى أن “عادل الحشاش” كان من أهم قياديي ”الداخلية“ والناطق الرسمي باسمها، قبل فصله وسجنه حيث يعد المتهم الأول والرئيسي في قضية “ضيافة الداخلية” التي خرجت تفاصليها للعلن منذ عام 2016.

وقالت غادة رزوقي، في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) إن ما يتم تداوله بشأن زوجها “إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.”

وأكدت أنه سوف “يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ألفها وتناقلها.”

- Advertisement -

وأوضحت زوجة عادل الحشاش بنهاية تغريدتها، أن المحامي الخاص بالأسرة رصد كافة الحسابات التي روجت لهذه الإشاعة.

وتابعت:”لذلك ارجوكم عدم تناقلها.. عادل بخير ولله الحمد.”

- Advertisement -

وكان الحشاش قبل فصله من الوزارة، يتولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية، واعتاد الظهور بصفته الرسمية علنًا عبر وسائل الإعلام للحديث عن أعمال وقرارات الوزارة.

قضية “ضيافة الداخلية”

وتعد قضية “ضيافة الداخلية” أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت، حيث كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية عند فتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، عن صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية، وحجز فنادق، وشراء ورود وهدايا، ليتبين أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية وأن هذه الأموال تم اختلاسها من أموال الشعب الكويتي.

وعادل الحشاش العميد المفصول من الداخلية، هو المتهم الرئيسي في هذه القضية وتم اعتقاله والتحقيق معه ليحكم عليه بالسجن 30 عاما.

وكان ضمن المتهمين في القضية أيضا رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة، وبدأ التحقيق معهم منذ سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، فيما تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها إشاعة عن وفاة عادل الحشاش داخل محبسه، إذ تكرر الأمر العام الماضي وتحديدا في شهر مايو، وتم نفي هذه الإشاعة وقتها أيضا.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في أغسطس من العام 2020 ضد 24 متهمًا بالقضية، لتتفاوت الأحكام الصادرة ضدهم بين البراءة والسجن بين ثلاثين عامًا وعامين.

كما تم عزل متهمين من الوظائف العامة، فضلًا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

العميد عادل الحشاش سبق أن عرض في جلسات سابقة لمحاكمته دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار كويتي، مقابل إطلاق سراحه بشكل مؤقت لحين البت بقضيته وقوبل طلبه بالرفض آنذاك.

جعلته “عبرة لمن لا يعتبر”.. محكمة كويتية تحكم على ضابط كبير بالسجن 30 عاماً في قضية ضيافة الداخلية

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

“شراء الأصوات” فضيحة تقلق الكويتيين على أبواب انتخابات مجلس الأمة

حياتنا

إيقاف سائح كويتي بالمغرب حاول قتل فتاة مغربية أقام معها علاقة محرمة

الهدهد

تحرك رسمي ضد أبطال “تقدير الاحتياج”.. ما فعلوه بإدارة الانتخابات قلب الكويت

الهدهد

الكويت ترد بطريقتها على محاربة المنهاج الفلسطيني.. شاهد ما فعلته ولقي إشادة واسعة

الهدهد

مفاجأة بشأن ضابط التسوق الكويتي وهويته وأول إجراء رسمي ضده

الهدهد

ما حدث مع مُعلمة سعودية كانت تعمل بالكويت بعد استقالتها لا يصدق!

الهدهد

حقيقة اختطاف فتاة كويتية في طرابزون بتركيا

الهدهد

كويتي يؤيد تصفية المصريين: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع” (فيديو)

الهدهد

أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية في الكويت.. والداخلية تنشر صورا

الهدهد

قطر تمنع زوج فجر السعيد من دخول أراضيها.. تغريدات سابقة فضحته!

الهدهد

شعارات يهودية وصهيونية في محالَّ تجارية بالكويت (صور)

الهدهد

مشعل الصباح.. أقدم ولي عهد في العالم على وشْك الوصول لعرش الكويت

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قبل مونديال قطر.. هذا ما فعلته “beIN SPORTS” في تونس لحماية محتواها

“شراء الأصوات” فضيحة تقلق الكويتيين على أبواب انتخابات مجلس الأمة

“كلنا مع حفيظ دراجي” مقابل “صوت مغمس بالدم”.. معلق “بي إن سبورت” يقسم المغردين

تشكيلة برشلونة القوبة أمام فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

“ساند مان Sandman”.. إباحية وشذوذ من “نتفليكس” ومطالب بمنعه في الخليج

بث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري الأبطال (بث مباشر)

الاقتصاد الروسي نحو الهاوية.. وثيقة سرية للكرملين تكشف حجم التضرر من العقوبات

لعبة فيديو تعمل على تحسين بصرك.. تعرف عليها

بنود غريبة في عقود اللاعبين .. برشلونة يتحايل على الليغا

اكتشاف رفات مصاصة دماء في بولندا والمنجل حول عنقها (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC