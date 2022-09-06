الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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رياضة

رقم قياسي جديد للتونسية أنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
رقم قياسي جديد للتونسية جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس watanserb.com
رقم قياسي جديد للتونسية جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
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وطن- نجحت التونسية أنس جابر 28 عاماً، في تحقيق الرقم القياسي الجديد خلال مسيرتها في عالم كرة المضرب (التنس)، الاثنين، بعد بلوغها دور ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الدولية الكبرى.

وتمكنت التونسية جابر المصنفة في المركز الخامس على مستوى العالم، وفق تصنيف رابطة التنس العالمي للسيدات، من تحقيق الفوز على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، المصنفة ال18 على العالم بنتيجة 6-7، 4-6.

أنس جابر والرقم القياسي الجديد

وبعد فوز النجمة التونسية جابر على نظيرتها الروسية كوردميتوفا، والتأهّل للمرة الأولى في تاريخها إلى دور الربع النهائي من بطولة أمريكا للتنس المفتوحة، كما وتستعد لخوض مواجهتها القوية، أمام الأسترالية أجلا توملانوفيتش، المصنّفة ال46 عالمياً، الثلاثاء، في هذا الدور.

كما وتعتبر المرة الأولى التي تنجح فيها التونسية أنس جابر، في العبور إلى دور ربع نهائي بطولة أمريكا للتنس المفتوحة في مشوارها الاحترافي في آخر البطولات الدولية الكبرى.

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سعادة أنس جابر

كما وغرّدت التونسية جابر عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب بلوغها دور الربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، قائلة: “يالها من ليلة على ملعب أرثر إتش، كما وسعيدة جداً أن أكون في الربع النهائي .. هيا”.

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وكانت نجمة تونس لكرة المضرب أنس جابر الملقبة ب (وزيرة السعادة)، قد تُوجت ب3 ألقاب. خلال مشاركتها في البطولات الدولية الكبرى للتنس، وهم بطولة مدريد وبرلين وبرمنغهام و5 مرات في وصافة الترتيب على الصعيد الفردي.

يشار إلى أن بطولة أمريكا للتنس المفتوحة، التي انطلقت فعالياتها، الاثنين، ال29 من شهر أغسطس/آب الماضي، كما وتستمر حتى ال11 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدروطن + صفحة أنس جابر + us open tenins
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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