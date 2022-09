رقم قياسي جديد للتونسية أنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجحت التونسية أنس جابر 28 عاماً، في تحقيق الرقم القياسي الجديد خلال مسيرتها في عالم كرة المضرب (التنس)، الاثنين، بعد بلوغها دور ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الدولية الكبرى.

وتمكنت التونسية جابر المصنفة في المركز الخامس على مستوى العالم، وفق تصنيف رابطة التنس العالمي للسيدات، من تحقيق الفوز على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، المصنفة ال18 على العالم بنتيجة 6-7، 4-6.

وبعد فوز النجمة التونسية جابر على نظيرتها الروسية كوردميتوفا، والتأهّل للمرة الأولى في تاريخها إلى دور الربع النهائي من بطولة أمريكا للتنس المفتوحة، كما وتستعد لخوض مواجهتها القوية، أمام الأسترالية أجلا توملانوفيتش، المصنّفة ال46 عالمياً، الثلاثاء، في هذا الدور.

كما وتعتبر المرة الأولى التي تنجح فيها التونسية أنس جابر، في العبور إلى دور ربع نهائي بطولة أمريكا للتنس المفتوحة في مشوارها الاحترافي في آخر البطولات الدولية الكبرى.

كما وغرّدت التونسية جابر عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عقب بلوغها دور الربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، قائلة: “يالها من ليلة على ملعب أرثر إتش، كما وسعيدة جداً أن أكون في الربع النهائي .. هيا”.

وكانت نجمة تونس لكرة المضرب أنس جابر الملقبة ب (وزيرة السعادة)، قد تُوجت ب3 ألقاب. خلال مشاركتها في البطولات الدولية الكبرى للتنس، وهم بطولة مدريد وبرلين وبرمنغهام و5 مرات في وصافة الترتيب على الصعيد الفردي.

What a night on Ash 🔥

So happy to be in the quarterfinals! Yalla! 🙌 pic.twitter.com/pKLFiVE5Me

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 5, 2022