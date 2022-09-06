دنيا بطمة أهانت زوجها محمد الترك وتدفعه لاتخاذ قرار لا رجعة فيه!

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وطن– فاجأ المنتج البحريني محمد الترك، متابعيه بقرار صارم بعد طرده من حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

سأعتزل

وقال محمد الترك في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “شكرا للشعب المغربي كاملا. وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وتابع الترك: “يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها. أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها”.

واستطرد زوج دنيا بطمة: “حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله. وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا”.

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وختم: “ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال”.

موقف محرج

وكان الترك قد تعرض لموقف محرج وصادم، حين جاء حفل زوجته دنيا بطمة للاعتذار وطلب الصلح.

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وظهر الترك بفيديو متداوَل وهو يحمل باقة ورود، وكان يحاول الدخول إلى حفل “بطمة”، لكن حرسها الشخصي رفض ذلك، وتمّ منعه.

دنيا بطمة تمنع طليقها محمد الترك من دخول حفلها!pic.twitter.com/UHMmt5LYdP — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 4, 2022

ولم يتمكّن زوج دنيا بطمة من الولوج، وباءت كل محاولاته بالفشل رغم مجادلته الحرس لفترة طويلة.

وخرجت بعدها دنيا بطمة من الحفل، وركبت سيارتها للمغادرة دون أن تعيره أي اهتمام، وكان هناك ازدحام كبير حول الفنانة المغربية من جمهورها.

أشخاص مقربون وراء الانفصال

وكان “الترك” ذكر مؤخّراً، أن سبب انفصاله عن “بطمة” بعد زواج دام 10 سنوات، يقف وراءه أشخاص مقربون جداً.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطـمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

دنيا بطمة ترقص وتغني

أما الفنانة المغربية، فتعيش حياتها بشكلٍ طبيعيّ، وتحيي مهرجانات وحفلات زفاف، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ونشرت دنيا بطمة على حسابها الرسمي، في إنستغرام، مشاهدَ مصوّرة من إحيائها حفلات زفاف في المغرب، فيما لا يبدو عليها أي علامات حزن بسبب الانفصال. بل على العكس تماماً، رقصت وغنّت وتفاعلت مع أجواء الحفل.