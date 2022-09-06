الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةحياتنادنيا بطمة أهانت زوجها محمد الترك وتدفعه لاتخاذ قرار لا رجعة فيه!
حياتنا

دنيا بطمة أهانت زوجها محمد الترك وتدفعه لاتخاذ قرار لا رجعة فيه!

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تهين زوجها محمد الترك وتدفعه لاتخاذ قرار لا رجعة فيه! watanserb.com
دنيا بطمة ومحمد الترك
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– فاجأ المنتج البحريني محمد الترك، متابعيه بقرار صارم بعد طرده من حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

سأعتزل

وقال محمد الترك في تسجيل صوتي نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “شكرا للشعب المغربي كاملا. وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وتابع الترك: “يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها. أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها”.

واستطرد زوج دنيا بطمة: “حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله. وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا”.

- Advertisement -

وختم: “ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال”.

موقف محرج

وكان الترك قد تعرض لموقف محرج وصادم، حين جاء حفل زوجته دنيا بطمة للاعتذار وطلب الصلح.

- Advertisement -

وظهر الترك بفيديو متداوَل وهو يحمل باقة ورود، وكان يحاول الدخول إلى حفل “بطمة”، لكن حرسها الشخصي رفض ذلك، وتمّ منعه.

ولم يتمكّن زوج دنيا بطمة من الولوج، وباءت كل محاولاته بالفشل رغم مجادلته الحرس لفترة طويلة.

وخرجت بعدها دنيا بطمة من الحفل، وركبت سيارتها للمغادرة دون أن تعيره أي اهتمام، وكان هناك ازدحام كبير حول الفنانة المغربية من جمهورها.

أشخاص مقربون وراء الانفصال

وكان “الترك” ذكر مؤخّراً، أن سبب انفصاله عن “بطمة” بعد زواج دام 10 سنوات، يقف وراءه أشخاص مقربون جداً.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطـمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

دنيا بطمة ترقص وتغني

أما الفنانة المغربية، فتعيش حياتها بشكلٍ طبيعيّ، وتحيي مهرجانات وحفلات زفاف، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ونشرت دنيا بطمة على حسابها الرسمي، في إنستغرام، مشاهدَ مصوّرة من إحيائها حفلات زفاف في المغرب، فيما لا يبدو عليها أي علامات حزن بسبب الانفصال. بل على العكس تماماً، رقصت وغنّت وتفاعلت مع أجواء الحفل.

دنيا بطمة تستعين بـ “أصالة” للرد على اعتذار زوجها

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دنيا بطمة تتجاهل انفصال محمد الترك عنها .. رقص وغناء وملابس جريئة! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تصدم محمد الترك عندما جاء للاعتذار حاملاً الورود (فيديو)

حياتنا

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك حدث بسبب هؤلاء الأشخاص!

حياتنا

دنيا بطمة تستعين بـ “أصالة” للرد على اعتذار زوجها

حياتنا

هل أصبح انفصال دنيا بطمة عن زوجها مؤكداً؟ رسالة تحسم الأمر! (شاهد)

حياتنا

مُسن يلمس دنيا بطمة من منطقة حساسة أمام الجميع على المسرح ورد فعلها غريب (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة بملامح مختلفة في أحدث صورة.. كيف تحولت لامرأة أخرى بعد التجميل؟

حياتنا

وصلة رقص دنيا بطمة في عيد ميلاد والدتها تشعل المواقع (شاهد)

حياتنا

دنيا بطمة متهمة بالإثارة في أحدث ظهور برمضان! (صور)

حياتنا

دنيا بطمة تحوّل القفطان المغربي من لباس ساتر إلى مثير! (فيديو)

حياتنا

دنيا بطمة تصدم الجمهور بما حدث لجسمها .. وتكشف السر! (شاهد)

حياتنا

هذا ما فعلته دنيا بطمة وشقيقتها تضامنا مع والدي ريان (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تم بيع موقع البترا التاريخي.. الخصاونة يرد ويوضح

بعد “الانقطاع الكبير” .. إجراء عاجل تجاه شركات كهرباء عمان والكويت تتدخل

أمير مغربي طلب الزواج من المغنية المكسيكية دانييلا ماجون ورفضته .. من هو؟! (شاهد)

رقم قياسي جديد للتونسية أنس جابر في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 .. ارتفاع صادم للجنيه الإسترليني!

مروة القيسي..كشف سر انتحار الراقصة والتيك توك التي تعشق إذلال الرجال!

تفجير منزل رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف .. وشهيد جديد في جنين على البث المباشر (شاهد)

الكشف عن ولي العهد السعودي المحتمل بعد تولي محمد بن سلمان الحكم رسمياً

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تونس تضيق بأهلها.. مواطنون يبكون على المباشر وفضيحة لقيس سعيد (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC