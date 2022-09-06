تفاصيل تسوية الخلاف بين تونس والمغرب بوساطة مصرية

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وطن- صرح الأمن العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الخلاف المغربي – التونسي الذي وقع على هامش خلفية مؤتمر “تيكاد-8″، قد تم تسويته بعد لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره التونسي عثمان، خلال الاجتماع التشاوري.

إنهاء الخلاف بين تونس والمغرب

وأكد “أبو الغيط” في مؤتمر صحافي بالقاهرة، رفقة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا، بختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158، إن “الخلاف المغربي التونسي قد تم تسويته”.

مشيرا في نفس الوقت أنه قد تم الاتفاق على عقد القمة العربية المرتقبة في الجزائر، وستكون في موعدها المقرر مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه لن يتم تأجيل القمة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يعلن تسوية الخلاف بين #تونس و #المغرب على خلفية مؤتمر تيكاد-8 بعد لقاء ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، ربي يهدي النفوس ويديم الأخوة لأن الخلاف لا يغير شيئا من حقيقة كونها #الصحراء_المغربية على الأرض. — Oubenali Mohamed (@OubenMohamed) September 6, 2022

‏وتابع الأمين العام للجامعة العربية، إنه ولأول مرة منذ فترة كبيرة يتم عقد اجتماع عربي بحضور 20 وزيرا.

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مبينا أنه في السابق كان يحضر 15 وزيرا بحد أقصى فقط، وذلك يمثل تطورا في العلاقات العربية.

قال أحمد أبو الغيط الأمن العام لجامعة الدول العربية أن الخلاف بين تونس 🇹🇳والمغرب 🇲🇦على خلفية مؤتمر تيكاد تم تسويته وعقد لقاء ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، خلال الاجتماع التشاوري. والقمة ستعقد في موعدها. pic.twitter.com/VzU4Z0pdR0 — Boujdour Salek السالك بوجدور (@SalekBoujdour) September 6, 2022

أزمة استقابل غالي في تونس

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وكان خلاف ديبلوماسي حاد قد نشأ بين المغرب وتونس، بعد استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، على خلفية احتضان تونس لمؤتمر “تيكاد-8” الذي يجمع عادة الدول الإفريقية واليابان لتمويل مشاريع في القارة.

وكان المغرب قد قام باستدعاء سفيره في تونس للتشاور، وهو ما أقدمت عليه تونس أيضا، لتدخل العلاقة بين البلدين في خلاف ديبلوماسي وإعلامي حاد.

القمة العربية في الجزائر

إلى ذلك فقد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إنه “تم الاتفاق نهائياً على عقد القمة العربية في الجزائر خلال الأول والثاني من نوفمبر المقبل”، مشيراً إلى أنه “لا صحة لما نشر عن تأجيلها”.

🔵🔵 فيديو — كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وحديثه عن القمة العربية المرتقبة بالجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر القادم pic.twitter.com/iw2qvwFy1w — Billel Aggab – بلال عقاب 🇩🇿 (@billel_blog) September 6, 2022

هذه القمة التي من المزمع تنظيمها بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والتي كانت قد تواترت الأخبار في الأسبوع الأخير عن تأجيلها.

أما مبررات التأجيل فقد تمحورت، بحسب مصادر إعلامية، حول التشكيك في قدرة الجزائر على لم الشمل العربي.

وتقابل هذه الحملة المفاجئة، باستياء في الجزائر، التي لا يُتوقع أن ترضخ لأي ضغوط تتعلق بالتأجيل، بعد اكتمال كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم هذا الحدث وبالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية شخصيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من المغرب ولا تونس بشأن تصريح أبو الغيط.

ويشار إلى أنه يتنافس المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود، بشأن السيادة على إقليم الصحراء.

وفي هذا السياق تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو الجبهة الانفصالية إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.