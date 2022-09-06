بول بوغبا خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر لهذا السبب

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وطن- أكدت تقارير صحفية، غياب الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن صفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار اللاعبين والانتقالات، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” أخبار سيئة لبول بوغبا، حيث أنه سيخضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في منطقة الركبة اليمنى”.

بول بوغبا يخضع لعملية جراحية

وأضاف رومانو في تغريدته، ” طاقم نادي يوفنتوس مع بوغبا، قرار خوض العملية الجراحية”.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee – Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

وكان الفرنسي بوغبا، قد لجأ إلى طريقة آخرى، من أجل الابتعاد عن فكرة خوض العملية الجراحية، من أجل المشاركة مع منتخب فرنسا (الديوك)، في مونديال كأس العالم 2022 قطر، إلا أن الفكرة فشلت.

غياب بوغبا عن مونديال كأس العالم 2022

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وأشارت تقارير آخرى، عن احتمالية غياب لاعب يوفنتوس بول بوغبا، عن منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد خوضه للعملية الجراحية في منطقة الركبة، كما وقد تصل فترة غيابه عن الملاعب لمدة شهرين كاملين.

يوفنتوس @Juventusfcar يؤكد خضوع نجمه الفرنسي 🇫🇷 بول بوغبا @paulpogba لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب pic.twitter.com/rehPZ5Gp5C — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 6, 2022

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كما أن فرصة الفرنسي بوغبا في المشاركة مع منتخب بلاده، في منافسات مونديال كأس العالم ضيئلة جداً، بعد خوضه للعملية الجراحية على مستوى الركبة. التي لفترة طويلة للعلاج وعوة اللاعب من جديد إلى الملاعب.

ويستعد فريقه يوفنتوس، الثلاثاء، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان على ميدان الأخير، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أزمة بول بوغبا مع شقيقه

وجاء قرار خوض العملية الجراحية من قبل طاقم يوفنتوس مع اللاعب بوغبا، بعد أيام قليلة من أزمته مع شقيقه ماتياس، الذي فضحه في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، واتهام اللاعب بممارسة السحر لإيذاء زميله كيليان مبابي.

كما وكشفت تقارير فرنسية، بأن الفرنسي بوغبا اعترف بممارسة السحر لمساعدة مؤسسة خيرية في إنقاذ الأطفال في أفريقيا، وليس لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

بوغبا سيجري عملية ، يوفي في مشكلة

الفرنسي سيخضع لتدخل جراحي في ركبته اليمنى : سيغيب قرابة الشهرين

سيغيب بول عن 16 مباراة ما بين الدوري و دوري الابطال .. ايضاً يواجه خطر الغياب عن المشاركة في دوري الابطال .. عودته ستكون في 2023 .. pic.twitter.com/85hxrrCd9X — C͟a͟l͟c͟i͟o͟ N͟o͟t͟i͟z͟i͟a͟ (@CalcioNotizia) September 6, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم افتتاح بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. كما وستنتهي فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.