بول بوغبا خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر لهذا السبب

وطن- أكدت تقارير صحفية، غياب الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن صفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار اللاعبين والانتقالات، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” أخبار سيئة لبول بوغبا، حيث أنه سيخضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في منطقة الركبة اليمنى”.

وأضاف رومانو في تغريدته، ” طاقم نادي يوفنتوس مع بوغبا، قرار خوض العملية الجراحية”.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee – Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022