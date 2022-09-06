بنود غريبة في عقود اللاعبين .. برشلونة يتحايل على الليغا

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وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يمارس سياسة التحايل مع رابطة الليغا الإسبانية، من أجل تسجيل صفقات اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الثلاثاء، عن سر وجود بنود غريبة في عقد الثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، اللذين تعاقد معهما خلال انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

تحايل برشلونة مع الليغا

وأضافت الصحيفة، ” لم يتم تقديم الثنائي بيليرين وألونسو بشكل رسمي، من قبل نادي برشلونة على أرضية ملعبه (سبوتيفاي كامب نو) حتى الآن، مثل ما تعاقد مع باقي اللاعبين في الانتقالات الصيفية. بسبب وجود مباراة هامة على الملعب في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء”.

بنود برشلونة الغريبة مع اللاعبين

وأوضحت، بأنه من السخيف جداً، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، يقوم بالتعاقد مع لاعبين يمنحهم عقداً لمدة عام فقط. كما ويفرض في ذات الوقت شرط جزائي يقدر ب50 مليون يورو، على الرغم من استطاعتهم الرحيل عن الفريق بعد 3 أشهر من الآن بالمجان.

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كما واستكملت الصحيفة، ” هذا الأمر حدث بالفعل مع الثنائي ماركوس ألونسو وبيليرين، كحيلة يقوم بها النادي الكتالوني، من أجل النجاح في تسجيل الصفقتين من قبل رابطة دوري الليغا الإسبانية، بسبب قانون اللعب المالي النظيف”.

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ولكن رغم حديث الصحيفة الإسبانية عن تأخير تقديم اللاعبين، إلا أن نادي برشلونة قد الثنائي ألونسو و بيليرين. أمام جماهير البرسا داخل ملعب الكامب نو، الثلاثاء.

وختمت، ” برشلونة يخطط في تغيير عقود اللاعبين في أقرب وقت، واستبدالها بعقود آخرى حقيقية، دون اتفاقهم مع وكلاء اللاعبين حتى الآن عن الأرقام في بنود عقودهم (الرواتب + المكافآت)”.

صفقات برشلونة في ميركاتو صيف 2022

وتعاقد نادي برشلونة مع 8 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وهم فرانك كيسي، رافينا دياز، روبرت ليفاندوفسكي. أندرياس كريستنسن، بابلو توري، جول كوندي، هيكتور بيليرين، وآخرهم ماركوس ألونسو.

👀 الأعين شاخصة على دوري الأبطال 🏆 pic.twitter.com/AOpC5jcLrm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 4, 2022

ويستعد فريق البرسا لأولى مواجهاته في منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات بصفقاته الجديد والقوية، أمام نظيره الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي. الأربعاء، على أرض ملعب (الكامب نو).

يشار بأن الفريق الكتالوني يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 10 نقاط، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر ب12 نقطة حتى يومنا هذا.