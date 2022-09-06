الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةرياضةبنود غريبة في عقود اللاعبين .. برشلونة يتحايل على الليغا
رياضة

بنود غريبة في عقود اللاعبين .. برشلونة يتحايل على الليغا

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة وسر البنود الغريبة في عقود اللاعبين watanserb.com
نادي برشلونة يتحايل على الليغا لتسجيل صفقاته الصيفية
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة يمارس سياسة التحايل مع رابطة الليغا الإسبانية، من أجل تسجيل صفقات اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، الثلاثاء، عن سر وجود بنود غريبة في عقد الثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، اللذين تعاقد معهما خلال انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

تحايل برشلونة مع الليغا

وأضافت الصحيفة، ” لم يتم تقديم الثنائي بيليرين وألونسو بشكل رسمي، من قبل نادي برشلونة على أرضية ملعبه (سبوتيفاي كامب نو) حتى الآن، مثل ما تعاقد مع باقي اللاعبين في الانتقالات الصيفية. بسبب وجود مباراة هامة على الملعب في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء”.

بنود برشلونة الغريبة مع اللاعبين

وأوضحت، بأنه من السخيف جداً، بأن نادي برشلونة (البلوغرانا)، يقوم بالتعاقد مع لاعبين يمنحهم عقداً لمدة عام فقط. كما ويفرض في ذات الوقت شرط جزائي يقدر ب50 مليون يورو، على الرغم من استطاعتهم الرحيل عن الفريق بعد 3 أشهر من الآن بالمجان.

- Advertisement -

كما واستكملت الصحيفة، ” هذا الأمر حدث بالفعل مع الثنائي ماركوس ألونسو وبيليرين، كحيلة يقوم بها النادي الكتالوني، من أجل النجاح في تسجيل الصفقتين من قبل رابطة دوري الليغا الإسبانية، بسبب قانون اللعب المالي النظيف”.

- Advertisement -

ولكن رغم حديث الصحيفة الإسبانية عن تأخير تقديم اللاعبين، إلا أن نادي برشلونة قد الثنائي ألونسو و بيليرين. أمام جماهير البرسا داخل ملعب الكامب نو، الثلاثاء.

وختمت، ” برشلونة يخطط في تغيير عقود اللاعبين في أقرب وقت، واستبدالها بعقود آخرى حقيقية، دون اتفاقهم مع وكلاء اللاعبين حتى الآن عن الأرقام في بنود عقودهم (الرواتب + المكافآت)”.

صفقات برشلونة في ميركاتو صيف 2022

وتعاقد نادي برشلونة مع 8 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وهم فرانك كيسي، رافينا دياز، روبرت ليفاندوفسكي. أندرياس كريستنسن، بابلو توري، جول كوندي، هيكتور بيليرين، وآخرهم ماركوس ألونسو.

ويستعد فريق البرسا لأولى مواجهاته في منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات بصفقاته الجديد والقوية، أمام نظيره الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي. الأربعاء، على أرض ملعب (الكامب نو).

يشار بأن الفريق الكتالوني يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 10 نقاط، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر ب12 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

رياضة

بول بوغبا خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر لهذا السبب

رياضة

ريال مدريد محطم الأرقام في دوري أبطال أوروبا .. تعرف عليها

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

رياضة

بعد فضحية أخيه له بممارسة السحر.. بوغبا يعترف!

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

رياضة

ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

رياضة

الصراع يشتعل مبكراً بين الكبار .. ترتيب الدوري الإسباني 2022

رياضة

برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

بعد حادثة أوباميانغ .. سطو جديد على منزل نجم ريال مدريد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لعبة فيديو تعمل على تحسين بصرك.. تعرف عليها

اكتشاف رفات مصاصة دماء في بولندا والمنجل حول عنقها (صور)

رجوة خالد آل سيف.. تسريب صورة وفيديو لها بملابس صادمة مع شاب وسيم!

ما الذي يجب إضافته إلى الحليب للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة؟

لعنة “شاكيرا” تلاحق عشيقها السابق.. “بيكيه” يخطط للهرب رسمياً!

إسرائيل تستدعي سفيرها بالمغرب بعد فضيحة التحرش والفساد.. وتبلغه بأمر مهم

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

فيديوهات وصور جديدة تكشف اعتداء علي مندني على طبيب نادي “السيب” العماني!

هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC