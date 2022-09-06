بث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دوري الأبطال (بث مباشر)

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وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن موعد بث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية، الثلاثاء، في منافسات افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على أرض ملعب ( رامون سانشيز بيزخوان) في دولة إسبانيا.

وستبدأ صافرة بداية المباراة بقرار من حكم مباراة مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، أمام المستضيف إشبيلية (الأندلسي)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث مجريات اللقاء.

بث مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

كما وستبث كالعادة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي (الأزرق السماوي) ضد إشبيلية الإسباني (الأندلسي)، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية. الناقلة لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة ( bein sports premium 3)، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط بث مباراة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد إشبيلية

ولم يتقابل بطل إنجلترا للموسم الماضي مانشستر سيتي. أمام منافسه المستضيف إشبيلية، سوى في مباراتين فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا المجموعات.

هل تشهد مباراة إشبيلية أول أهداف هالاند بقميص مانشستر سيتي في دوري الأبطال؟ 🧐#السيتي pic.twitter.com/0Zg7vbfeLi — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 6, 2022

ونجح فريق السماوي الأزرق في تحقيق الفوز في كلا المباراتين أمام إشبيلية، في منافسات دور المجموعات في البطولة القارية عام 2015، حيث كان الفوز لصالح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما وتصب التوقعات للفوز في مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي لصالح الأخير بنسبة 73%، بينما نسبة الفوز لصاحب الأرض إشبيلية ستكون 11%. فيما سيخيم التعادل بين كلا الفريقين على نتيجة اللقاء بنسبة 16%.

كما ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، على عكس الفريق المنافس إشبيلية الذي جاء في المركز ال16 من ترتيب الدوري الإسباني بنقطة واحدة فقط لمنافسات هذا الموسم.