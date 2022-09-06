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الهدهد

اللاعب سليمان عبدالغفور يعتذر للعمانيين ولاعبي “السيب” باستثناء البعض.. هذا ما قاله!

كتب سالم حنفي
اللاعب سليمان عبدالغفور watanserb.com
اللاعب في نادي العربي الكويتي سليمان عبدالغفور
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وطن – قدم حارس مرمى وقائد فريق النادي “العربي” الكويتي سليمان عبدالغفور اعتذارا للشعب العماني ونادي “السيب”، وذلك على إثر ما حدث عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين، ضمن تصفيات نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال “عبد الغفور” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”أنا سليمان عبد الغفور لاعب العربي الكويتي، أعتذر من الجهاز الإداري ولاعبي السيب العُمانيين فقط لكن المحترفين وأحد أفراد الطاقم الطبي غير محترمين ولا يجب احترامهم“.

وأضاف قائلا: “على مدار مسيرتي في الملاعب المستمرة 14 عاما لم أتهجم على أحد وعلاقتي مع الجميع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي قائمة على المودة وتقبل الخسارة ومهما وقع من أحداث لا تخرج عن نطاق الروح الرياضية لكن عندي خطوط حمراء لا أسمح لأي شخص مهما كان بتخطيها“.

وفي توضيح منه لما حدث، قال “عبدالغفور”: “أول شيء لاعب السيب المحترف شاط علي الكرة بعد صفارة النهاية ولم يعتذر وبعدها قلت له أنا احترمك فاحترمني على الأقل ورد مرة ثانية وكرر لفظا ضدي. أما المحترف الثاني فلم يكن له أي علاقة بالواقعة وتم تبديله فسب والدتي وهذا شيء لا يرضاه أي شخص في العالم وأنا لا أسمح أن يتجرأ شخص ويتلفظ بهذا اللفظ ضدي“.

وتابع قائلا: “قد أكون ما فعلته خطأ لكن كل شخص له قدرة على التحمل وفي هذه اللحظة لم أقدر على تمالك أعصابي. وثانيا اعتذر للشعب العُماني وجماهير نادي السيب ولاعبي النادي والجهاز الإداري وللجميع ما عدا المحترفين الأجانب بالفريق“.

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اشتباك لاعبي السيب مع العربي الكويتي

وكان عدد من لاعبي نادي “السيب” قد اشتبكوا مع لاعبين من النادي “العربي” عقب صافرة النهاية في قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، حيث اعتدى عبد الغفور حارس العربي على النيجيري دانييل غيبولا لاعب السيب، في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك.

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يشار إلى أن نادي “السيب” قد خطف بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي (منطقة الغرب)، بعد فوزه على العربي في عقر دار الأخير (2-1).

ومن المقرر أن يصطدم السيب في المباراة النهائية بالفائز من مواجهة الرفاع والرفاع الشرقي البحرينيين، وذلك يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في عُمان.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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