اللاعب سليمان عبدالغفور يعتذر للعمانيين ولاعبي “السيب” باستثناء البعض.. هذا ما قاله!

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – قدم حارس مرمى وقائد فريق النادي “العربي” الكويتي سليمان عبدالغفور اعتذارا للشعب العماني ونادي “السيب”، وذلك على إثر ما حدث عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين، ضمن تصفيات نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال “عبد الغفور” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ”أنا سليمان عبد الغفور لاعب العربي الكويتي، أعتذر من الجهاز الإداري ولاعبي السيب العُمانيين فقط لكن المحترفين وأحد أفراد الطاقم الطبي غير محترمين ولا يجب احترامهم“.

وأضاف قائلا: “على مدار مسيرتي في الملاعب المستمرة 14 عاما لم أتهجم على أحد وعلاقتي مع الجميع سواء على الصعيد المحلي أو الدولي قائمة على المودة وتقبل الخسارة ومهما وقع من أحداث لا تخرج عن نطاق الروح الرياضية لكن عندي خطوط حمراء لا أسمح لأي شخص مهما كان بتخطيها“.

وفي توضيح منه لما حدث، قال “عبدالغفور”: “أول شيء لاعب السيب المحترف شاط علي الكرة بعد صفارة النهاية ولم يعتذر وبعدها قلت له أنا احترمك فاحترمني على الأقل ورد مرة ثانية وكرر لفظا ضدي. أما المحترف الثاني فلم يكن له أي علاقة بالواقعة وتم تبديله فسب والدتي وهذا شيء لا يرضاه أي شخص في العالم وأنا لا أسمح أن يتجرأ شخص ويتلفظ بهذا اللفظ ضدي“.

وتابع قائلا: “قد أكون ما فعلته خطأ لكن كل شخص له قدرة على التحمل وفي هذه اللحظة لم أقدر على تمالك أعصابي. وثانيا اعتذر للشعب العُماني وجماهير نادي السيب ولاعبي النادي والجهاز الإداري وللجميع ما عدا المحترفين الأجانب بالفريق“.

- Advertisement -

اشتباك لاعبي السيب مع العربي الكويتي

وكان عدد من لاعبي نادي “السيب” قد اشتبكوا مع لاعبين من النادي “العربي” عقب صافرة النهاية في قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، حيث اعتدى عبد الغفور حارس العربي على النيجيري دانييل غيبولا لاعب السيب، في حين تدخل آخرون لإنهاء الاشتباك.

- Advertisement -

يشار إلى أن نادي “السيب” قد خطف بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي (منطقة الغرب)، بعد فوزه على العربي في عقر دار الأخير (2-1).

ومن المقرر أن يصطدم السيب في المباراة النهائية بالفائز من مواجهة الرفاع والرفاع الشرقي البحرينيين، وذلك يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في عُمان.