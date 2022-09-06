العملات المشفرة..هل لها دور في تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم؟

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وطن– في وقت يمر فيه العالم بتطور رقمي، حيث يتم تداول العملات في شكل عملة مشفرة، أدى ذلك إلى زيادة القلق بشأن استخدام المتمردين لنفس العملة لتمويل الإرهاب.

مثال على ذلك، عندما وصلت حركة طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس 2021، في أفغانستان. كان من المتوقع أن الكثير من الأموال سيتم تحويلها إلى العملة المشفرة، حسب موقع financialexpress.



طالبان تلاحق تجارة العملات المشفرة

ومع ذلك، حظرت حركة طالبان العملات المشفرة. وقيل أنه ألقى القبض على 16 بورصة محلية في مدينة هرات في الشمال الغربي، وفقًا لموقع الأخبار الإقليمي ATN-News.

في خطاب لها، ذكرت مؤسسة Da Afghanistan Financial Institution (البنك المركزي) أن تداول العملة الرقمية قد تسبب في الكثير من المشاكل بما في ذلك الاحتيال. وبالتالي كان يجب إغلاقه.

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من جهته، قال سيد شاه سعدات، رئيس وحدة مكافحة الجريمة بشرطة هيرات،“لقد تصرفنا واحتجزنا جميع الصرافين المتورطين في العمل وأغلقنا متاجرهم”.

وفي الوقت نفسه، ذكر أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو 2021 أن جائحة كوفيد زادت من احتمال حصول المنظمات الإرهابية، على الأموال من خلال مصادر عبر الإنترنت.

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وأشار تقرير منتدى جنوب آسيا الديمقراطي (SADF) إلى أن الوباء كان له تأثير على تنفيذ تشريعات وتدابير لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، حددت شركة تحليلات Blockchain Chainalysis عددًا من المنظمات الإرهابية التي حاولت التمويل من خلال العملة المشفرة.

وذكر تقرير الشركة أنه “في عام 2019 و 2020، قامت القاعدة بجمع العملات المشفرة من خلال قنوات تيليغرام ومجموعات فيسبوك.”

في مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2021، صنفت شركة تحليل blockchain Chainalysis أفغانستان في المرتبة 20 من بين 154 دولة من حيث استعمال العملات المشفرة لعام 2021″.

علاوة على ذلك، لا تدعم البنوك في أفغانستان شركات تحويل المدفوعات مثل PayPal و Venmo. هذا يقيد الخدمات المالية لمتداولي العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات Google Trends زيادة بنسبة 100٪ في الاهتمام بالكلمات الرئيسية للبحث “Bitcoin” و “crypto” و “cryptocurrency”. لا سيما في مقاطعات Herat و Kandahar و Kabul و Nangarhar و Balkh.