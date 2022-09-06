الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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اقتصاد

السودان.. سعر الدولار يعاود الارتفاع بشكل مفاجئ بعد الهبوط في السوق السوداء

كتب باسل النجار
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- عاود سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم، الثلاثاء، الارتفاع بشكل مفاجئ بعد أيام من الانخفاض بسعر العملة الخضراء.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان قد شهد انخفاضا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حتى وصل إلى مستويات أقل من 571 جنيها.

وأفاد متعاملون داخل السوق السوداء بالسودان، بأن سعر الدولار قفز اليوم إلى 576 جنيها بشكل مفاجئ بعد أيام من الهبوط.

وينصح في حالة إجراء أي معاملة مالية التأكد من هذه الأسعار عبر أكثر من مصدر، بسبب اختلاف سعر الدولار من منطقة لأخرى.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وجاءت أسعار الدولار في بنوك السودان الحكومية اليوم قريبة من أسعار السوق السوداء.

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حيث وصل سعر شراء الدولار داخل بنك “الخرطوم” الحكومي إلى 574 جنيها، فيما جاء سعر بيع الدولار داخل ذات البنك عند 578.30.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 569.40 جنيهاً.

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فيما جاء متوسط سعر اليورو في بنوك السودان عند 571.41 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 665.84 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان، عند 654.36 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.06 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 151.14 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 157.26 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 156.71 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 157.35 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 152.72 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجّل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان، 1525 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1519.59 جنيهاً.

ونحرص على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية داخل السوق السوداء بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بها، لإطلاع متابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم على أحدث سعر.

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 .. ارتفاع صادم للجنيه الإسترليني!

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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