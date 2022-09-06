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أمير مغربي طلب الزواج من المغنية المكسيكية دانييلا ماجون ورفضته .. من هو؟! (شاهد)

كتب سالم حنفي
دانييلا ماجون watanserb.com
دانييلا ماجون
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وطن– نشرت الصحافة المكسيكية تصريحات للمغنية “دانييلا ماجون”، حول قصة أمير مغربي أراد الزواج منها ورفضت طلبه.

ووفقاً لما نشرته مجلة “فيم” فقد اعترفت دانييلا ماجون، بأنها أتيحت لها الفرصة للزواج من مليونير ورجال أقوياء في ثلاث مناسبات، وكان أحدهم مع أمير مغربي، وانتهى الأمر برفضها.

وبحسب المجلة فإن مضيفو برنامج “Netas Divinas”، تطرّقوا إلى مسألة الارتباط بأزواج مختلفين، يمكنهم الحصول على شيء منهم في المقابل، وكشفوا عن تفاصيل تركت الدهشة للجميع.

وقالت، إنه نظرًا لكونهن نساءً يعملن بجد، فقد اعترفن أنهن لم يتوقعن أبدًا الحصول على دعم مالي من أي رجل، وقد أظهرن ذلك في العديد من المناسبات، عند الحديث عن العلاقات التي تربطهن بشريكهن الرومانسي.

ولهذا السبب، أدركت دانييلا أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب اختيار مسار سهل، لأنه على الرغم من أنه يبدو في لحظة معينة كخيار أبسط، إلا أنه بمرور الوقت، ينتهي بخطوة خاطئة.

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وأشارت إلى أنها كانت تعاني في بعض الأحيان من مشاكل مالية، كان من الممكن أن تدفعها إلى اغتنام الفرصة للاستفادة من أموال رجل طلب منها في ذلك الوقت إقامة علاقة، لكنها رفضت ذلك.

وقالت: “لا يوجد شيء مجاني في الحياة وفي النهاية ينتهي الأمر بتكلفتك وينتهي الأمر بإرهاقك”، معربة عن القرارات التي يمكن أن تتخذها، والتي يمكن أن تحولها في هذه اللحظة إلى شخص خالٍ من السعادة.

رفضت الارتباط بأمير مغربي

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واعترفت المغنية بأنّها لم تحصل فقط على فرصة أو اثنتين لتصبح صائدة ثروة، ولكن كانت هناك ثلاث مناسبات عرض فيها رجال أقوياء ملء الكماليات لها، ورفضت ذلك.

وبحسب “دانييلا”، فقد طلب منها رفاقها من المجموعة التي تنتمي إليها وشجعوها على اتخاذ الخطوة المهمة، حتى يتمكنوا من تعزيز مسيرة الجميع بالمال الذي قد يكون لديه.

وعندما ذكرت المضيفة “جليليا” لها إمكانية الزواج من أمير مغربي، اعترفت “دانييلا” أنها في الواقع في إحدى المرات كانت على وشك القيام بذلك، لكن في النهاية لم يحدث ذلك.

وتذكرت قائلة: “عندما ذهبت استحموني في أحواض البتلات ولم يسمحوا لي بتحريك يدي”. مضيفة أنه في ذلك الوقت كان يريد زوجة جميلة، لكنه كان مرعوبًا على مستقبله.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي اختبرته، لأنها تذكرت أيضًا أن لديها فرصًا مع رجال مكسيكيين، لكن قلبها هو ما دفعها إلى الطريق الصحيح.

المصدرمجلة "فيم" - متابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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