يفوق ما ارتدته الملكة رانيا..سعر فستان زفاف الأميرة مريم البلغارية على الأمير غازي يصدم المتابعين!

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وطن– كانت المفاجأة الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع، زواج الأمير غازي بن محمد، ابن عم ملك الأردن عبدالله الثاني، من الأميرة مريم البلغارية، أميرة “ترنوفو”.

كان الارتباط غير متوقع بتاتاً بسبب مدى سرية هذه العلاقة. وكان البيت الملكي الأردني مسؤولاً عن نشر الأخبار للعالم وقام بذلك من خلال توزيع صورة يظهر فيها العروس والعريس مع الملك عبد الله الذي حضر الحفل.

الأميرة مريم

وفي هذه المناسبة الخاصة والمميزة للغاية. اختارت مريم البلغارية، التي أصبحت من الآن فصاعدًا الأميرة مريم غازي في الديوان الهاشمي ، فستانًا يجسد الأناقة الممزوجة بالبساطة.

وارتدت مريم غازي فستاناً من توقيع كورتانا، وهو تصميم يُدعى فالنتينا. وهو من الساتان الحريري الأبيض المائل للون العظم، مع تنورة طويلة وأكمام فرنسية مع تقويرة على شكل حرف V في الخلف.

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وتناسقاً مع بساطة الفستان، اختارت مريم غازي عدم ارتداء المجوهرات البراقة. واعتمدت تسريحة شعر طبيعية جدًا ، بشعر فضفاض ، وتجنبت أي نوع من أنواع التسريحات الحديثة بحسب صحيفة “إل كونيفدنسال” الإسبانية.

وبحسب موقع علامة كورتانا، يتراوح سعر الفستان من 3050 دولار إلى 3100 دولار أمريكي.

روزا إستيفا

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أما الشخص الذي يقف خلف علامة “كورتانا”، هي روزا إستيفا.

ولدت إستيفا في ميورقة بإسبانيا ، ودرست الفنون الجميلة وتصميم الأزياء في برشلونة.

أنشأت علامة كورتانا في عام 2001 ، ثم افتتحت أول متجر لها في بالما.

تتميز تصميماتها التي تم حياكتها بالتفصيل بأيدي الحرفيين بالإبداع. وباختيارهم الدقيق للأقمشة الطبيعية ذات الجودة العالية، ولونهم وطبعاتهم الفريدة.

الزفاف الثاني

والجدير بالذكر أن هذا هو الزفاف الثاني لمريم غازي، وهي أرملة الأمير كاردام ، أول أبناء الملك سيمون الثاني والملكة مارغريت ووريث آخر ملوك بلغاريا.

وفي عام 2008، حلت المأساة في حياة ميريام. وذلك حين تعرض زوجها لحادث سير مروع أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته في عام 2015.

وتزوج كاردام ومريم عام 1996. وإذا قارنا مظهر الزفاف الذي اختارته عالمة الأحجار الكريمة والمؤرخة في تلك المناسبة، يمكننا أن نقدر التطور الأسلوبي الهائل الذي تطور على مر السنين.

فستان زفاف مريم الأول

في عام 1996 ، لفتت مريم البلغارية الحضور في الكنيسة الأرثوذكسية في مدريد، مرتدية فستانا رومانسيا بياقة عريضة وأكمام من الدانتيل وطبقة من القماش تنحدر من الخصر مثل قطار ضخم.

من بين مجوهرات بيت ساكس-كوبرغ وغوتا ، اختارت مريم غازي تاج الملكة جيوفانا الماسي واللؤلؤي. والذي تنزل منه الطرحة الطويلة على تسريحة شعر مائلة للخلف.

بلا شك ، كان أسلوبًا مختلفًا تمامًا عن الأسلوب الذي اختارته الآن لحفل زفافها الثاني. من مظهرها المتقن والكلاسيكي، انتقلت ميريام إلى البساطة.