الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةالهدهدهيئة البث تكشف عن تحرش واستغلال جنسي لمغربيات من قبل دبلوماسيين إسرائيليين...
الهدهد

هيئة البث تكشف عن تحرش واستغلال جنسي لمغربيات من قبل دبلوماسيين إسرائيليين في المغرب!

كتب سالم حنفي
تحرش واستغلال جنسي لمغربيات watanserb.com
تحرش واستغلال جنسي لمغربيات
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن سلطات الاحتلال فتحت تحقيقا رسميا في ممارسات دبلوماسيتها في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب بعد الكشف عن جملة فضائح.

وقالت الهيئة أن هناك العديد من الشبهات التي تحوم حول عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين متعلقة بتحرش واستغلال جنسي للنساء، وإخفاء هدايا، مشيرة إلى اندلاع خلافات حادة بين كوادر السفارة.

من جانبه، كشف الصحفي أحمد دوابشة، مراسل “التلفزيون العربي” في القدس بأن النساء اللاتي تم التحرش بهن جنسيا وكذلك اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل كوادر السفارة، هن مغربيات، وفق ما كشفته هيئة البث.

- Advertisement -

وكانت وسائل إعلام مغربية قد كشفت عن إقالات بالجملة في داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، بسبب

وقالت صحيفة “الصحيفة” نقلا عن مصادر دبلوماسية خاصة إن وزارة خارجية الاحتلال أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب الاتصال الخاص بإسرائيل في الرباط، وتمّ التأكّد من أسماء وصفات من تمّت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة.

فضيحة داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب تطيح بمسؤولين

إنهاء عقد دبلوماسية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية

- Advertisement -

ولفت تقرير الصحيفة الذي رصدته (وطن)، إلى أنّ هؤلاء الموظفين يوجد من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، لافتة إلى أنها عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع خارجية الاحتلال.

رحيل القنصل الإسرائيلي

بحسب نفس المصدر ـ فقد تم إقالة أكثر من 4 موظفين في المكتب الإسرائيلي، منهم ثلاثة يهود من أصول مغربية، وتؤكد (الصحيفة) رحيل القنصل سيمون عن منصبه، وكذلك طرد مريم العسري سكرتيرة ديفيد غوفرين، سفير إسرائيل في المغرب، والتي قيل أن مَن وضعها في منصبها، هو لوبي رجال الأعمال الفرنسيين.

مصادر مغربية تتحدث عن الإقالات في مكتب الاتصال الإسرائيلي

وزعمت المصادر التي تحدثت لـ “الصحيفة” أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها المصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية، تخصّ إقامة “البيت اليهودي”، دون أن تشير إلى ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن تحرش المسؤولين جنسيا بنساء مغربيات وكذلك قيامهم باستغلال أخريات جنسيا.

لابيد يفتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب

وكان يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء قد افتتح برفقة الوزير المنتدب المغربي للشؤون الخارجية، محسن الجزولي، مكتب التمثيل الدبلوماسي للدولة العبرية في العاصمة الرباط في أغسطس/آب 2021.

يشار إلى ان المغرب هو رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام وتقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية عام 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

مجلة فرنسية: قيس سعيد تعمّد “إهانة” محمد السادس وبصمة الجزائر واضحة في الأزمة!

الهدهد

فضيحة داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب تطيح بمسؤولين

حياتنا

اكتشاف وحش بحري عملاق في المغرب

الهدهد

بسبب البوركيني..سياح فرنسيون يهاجمون شابة مغربية في المغرب (شاهد)

حياتنا

إدريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد

الهدهد

صحيفة إسبانية تسلط الضوء على أسباب قضاء محمد السادس نصف عام بعيدًا عن المغرب!

الهدهد

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر

تقارير

الجفاف يتربص بالأمن المائي في المغرب (تقرير)

الهدهد

مغربي يقتل القطط بطريقة بشعة في تطوان ودعوات لمحاسبته (فيديو)

الهدهد

اختفاء غامض لحسن إيكويسن في فرنسا بعد قرار بتسليمه للمغرب

الهدهد

سياسي جزائري يكشف عدداً صادماً لحاملي الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية

الهدهد

بوادر أزمة.. موقع أمني إماراتي ينشر حواراً مع زعيم “البوليساريو” يهاجم فيه المغرب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

التلفزيون الألماني يكشف مخطط النظام السعودي ضد ناشطات حقوق المرأة

مصر.. قطعت عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة الحميمية لأنه رفض لها هذا الطلب!

بالصور..أخطر الطرق في العالم!

ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟

يفوق ما ارتدته الملكة رانيا..سعر فستان زفاف الأميرة مريم البلغارية على الأمير غازي يصدم المتابعين!

مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

5 عملات قديمة يمكن أن تصل قيمتها اليوم إلى ما يقارب من مليون يورو

أوكرانية خائنة ساعدت الروس على تحديد مكان كتيبة زوجها لقصفها..ما السبب؟!

خطة سعودية لمنافسة الإمارات في سوق العملات الرقمية.. بلومبرج تكشفها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC