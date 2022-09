ما لا تعرفه عن “ليز تراس” ثالث امرأة بتاريخ بريطانيا تتولى منصب رئيس الحكومة

- Advertisement -

وطن – فازت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تراس”، اليوم الاثنين، بمنصب زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزراء الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون. حيث فازت تراس أمام منافسها وزير المالية السابق من أصل هندي ريشي سوناك.

وفي أول تعليق على فوزها غردت “ليز تراس” على حسابها الخاص في” تويتر”: “يشرفني أن أُنتخب زعيمًا لحزب المحافظين.. أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم”.

وأضافت أنها ستتخذ إجراءات جريئة لإخراج البريطانيين جميعًا من هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصاد البلاد ، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022