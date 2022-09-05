فيديو سارة برليس الإباحي يستنفر “البسطاوي”.. ورد قاس على الفضيحة

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وطن– بعد انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ، وهو يقوم بمشاهد إباحية صريحة مع الفنانة سارة برليس، خلال تصويره لفيلم سنة 2017، توالت ردود الفعل داخل الساحة الثقافية المغربية، وقد كان آخرها للممثل الشاب هشام البسطاوي.

هشام البسطاوي يهاجم إدريس الروخ وسارة برليس

حيث هاجم الممثل المغربي المعتزل، هاشم البسطاوي، عبر حسابه الخاص على منصة انستغرام، المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ، بعد تدوال مقطع إباحي له مع الممثلة سارة برليس عبر السوشيال ميديا.

ونشر “البسطاوي” مجموعة تدوينات عبر خاصية “الستوري” بحسابه على منصة “إنستغرام”، انتقد من خلالها ماقام به إدريس الروخ، من مشاهد إباحية أثارت إستياء كبيرا لدى المغاربة.

وقد علق البسطاوي، الممثل المغربي الشاب الذي إعتزل التمثيل سنة 2021، على الضجة المثارة حول المشهد الجريء قائلا: ” هناك من يتهمني بالتكفير في الجرائد، وفي المقابل تراه يقوم بالفعل العُجاب في أروقة السينما”.

مضيفا وهو يتحدث عن الروخ ” أرجو أن يخرج للعلن وبخبرنا عن المغزى الفني ” من فيلمه الذي كان قد إحتوى على مشاهد فاضحة.”

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وكان هشام البسطاوي قد قال في مقطع فيديو متداول على موقع فيسوك إن ” أغلب المنتجين و المخرجين الأفلام، في المغرب، ملاحدة و علمانيين.”

فيديو إدريس الروخ وسارة برليس

إلى ذلك، فقد أثار مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا لإدريس الروخ وسارة برليس حالة من التوتر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيه مسّا من الأخلاقيات العامة وتنافيا مع التقاليد والثقافة المغربية. وبين من رأى في ذلك المقطع الفاضح مثالا على إنحدار المستوى الفني للسينما المغربية.

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وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ردود البسطاوي على إدريس الروخ.

حيث كتب المُدون المغربي، يوسف إمسفوان عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك: “قاليكم هاشم بسطاوي: أغلب المنتجين و المخرجين د الأفلام ملاحدة و علمانيين.. إذن بلا ميجيكم غريب من هنا للقدام تشوفو لقطات و مشاهد إباحية فالأفلام المغربية.”

فيما كتب المدون “سعيد أبو النعيم المغربي” عن إعجابه بما قاله البسطاوي عبر حسابه على فيسبوك قائلا، إن “هاشم البسطاوي لم يعتزل التمثيل من فراغ، بل لأنه يعرف أن الهدف من الأفلام و المسلسلات هو هدم الأخلاق و هدم بيوت المسلمين المغاربة و المبادئ لأبنـائهم.”

وتابع:”ويبقى تصريحه هذا للتاريخ ( أغلب المخرجين والممثلين علمانيين و ملحدين)”.