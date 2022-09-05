الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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حياتنا

فيديو سارة برليس الإباحي يستنفر “البسطاوي”.. ورد قاس على الفضيحة

كتب فهمي الورغمي
فضيحة سارة برليس watanserb.com
فضيحة سارة برليس
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وطن– بعد انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ، وهو يقوم بمشاهد إباحية صريحة مع الفنانة سارة برليس، خلال تصويره لفيلم سنة 2017، توالت ردود الفعل داخل الساحة الثقافية المغربية، وقد كان آخرها للممثل الشاب هشام البسطاوي.

هشام البسطاوي يهاجم إدريس الروخ وسارة برليس

حيث هاجم الممثل المغربي المعتزل، هاشم البسطاوي، عبر حسابه الخاص على منصة انستغرام، المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ، بعد تدوال مقطع إباحي له مع الممثلة سارة برليس عبر السوشيال ميديا.

إدريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد

ونشر “البسطاوي” مجموعة تدوينات عبر خاصية “الستوري” بحسابه على منصة “إنستغرام”، انتقد من خلالها ماقام به إدريس الروخ، من مشاهد إباحية أثارت إستياء كبيرا لدى المغاربة.

وقد علق البسطاوي، الممثل المغربي الشاب الذي إعتزل التمثيل سنة 2021، على الضجة المثارة حول المشهد الجريء قائلا: ” هناك من يتهمني بالتكفير في الجرائد، وفي المقابل تراه يقوم بالفعل العُجاب في أروقة السينما”.

مضيفا وهو يتحدث عن الروخ ” أرجو أن يخرج للعلن وبخبرنا عن المغزى الفني ” من فيلمه الذي كان قد إحتوى على مشاهد فاضحة.”

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وكان هشام البسطاوي قد قال في مقطع فيديو متداول على موقع فيسوك إن ” أغلب المنتجين و المخرجين الأفلام، في المغرب، ملاحدة و علمانيين.”

فيديو إدريس الروخ وسارة برليس

إلى ذلك، فقد أثار مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا لإدريس الروخ وسارة برليس حالة من التوتر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيه مسّا من الأخلاقيات العامة وتنافيا مع التقاليد والثقافة المغربية. وبين من رأى في ذلك المقطع الفاضح مثالا على إنحدار المستوى الفني للسينما المغربية.

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وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ردود البسطاوي على إدريس الروخ.

حيث كتب المُدون المغربي، يوسف إمسفوان عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك: “قاليكم هاشم بسطاوي: أغلب المنتجين و المخرجين د الأفلام ملاحدة و علمانيين.. إذن بلا ميجيكم غريب من هنا للقدام تشوفو لقطات و مشاهد إباحية فالأفلام المغربية.”

فيما كتب المدون “سعيد أبو النعيم المغربي” عن إعجابه بما قاله البسطاوي عبر حسابه على فيسبوك قائلا، إن “هاشم البسطاوي لم يعتزل التمثيل من فراغ، بل لأنه يعرف أن الهدف من الأفلام و المسلسلات هو هدم الأخلاق و هدم بيوت المسلمين المغاربة و المبادئ لأبنـائهم.”

وتابع:”ويبقى تصريحه هذا للتاريخ ( أغلب المخرجين والممثلين علمانيين و ملحدين)”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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