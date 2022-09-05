الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةحياتنافيديو انتحار مروة القيسي يهزّ مواقع التواصل .. وكشف سبب "صادم" دفعها...
حياتنا

فيديو انتحار مروة القيسي يهزّ مواقع التواصل .. وكشف سبب “صادم” دفعها لذلك (شاهد)

ألقت بنفسها عن الطابق الـ11

كتب أنس السالم
انتحار مروة القيسي watanserb.com
انتحار مروة القيسي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن– أثار انتحار “التيك توكر” العراقية مروة القيسي، حزناً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بين المغرّدين، عن سبب الانتحار، وحتّى احتمالية سقوطها، أو دفعها عمداً من علوّ.

وأُعلن عن وفاة مروة القيسي، بعدما ألقت بنفسها من مبنًى مرتفع (من الطابق 11)، في القرية اللبنانية في أربيل.

وانتشر مقطع فيديو، على منصات التواصل، يُظهر جثة “القيسي” وهي ملقاة في الشارع، وقد تمّ تغطيتها بملاءة حمراء اللون، فيما كانت شقيقتها ملاك القيسي في حالة من الصدمة حول جثمان شقيقتها .

- Advertisement -

وطرح المغرد “أبو وطن” سؤالاً، لدى مشاركته الفيديو، وقال :”هل انـتحرت أم سقطت ام تم دفعها؟”.

- Advertisement -

بينما نُشر مقطع فيديو آخر، لملاك القيسي، شقيقة مروة، وهي تبكي وفي حالة انهيار، داعيةً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى ”تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء“.

وقال مدير مجمع القرية اللبنانية في أربيل حسب تقارير بالصحافة العراقية، إن الراحلة كانت تعيش في إحدى الشقق السكنية في القرية اللبنانية مع شقيقتها، ولم يكن لديها أي مشاكل و ألقت بنفسها صباح اليوم من أعلى البناية، والشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Maro Alqais (@maro_qais)

مَن هي مروة القيسي؟

مروة القيسي في السنوات الأخيرة اكتسبت شهرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص، فضلاً عن كونها تيك توكر ولها متابعون على مواقع السوشيال ميديا.

وتُعَدّ أحد الشخصيات العراقية التي تعيش في بغداد، وهي من مواليد 1989، تخرجت في كلية الفنون في العراق، ولها العديد من الأعمال الفنية، وفق موقع “etbilarabi“.

مروة القيسي
مروة القيسي

كما شاركت في الكثير من المسابقات والمسرحيات العراقية، وحقّقت مستويات متقدمة.

إضافة إلى ذلك، دخلت مروة مجال التمثيل، وكان من أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل “المفتاح”.

وردّاً على التعليقات السلبية، قال أحد المغردين: “البنت راحت يم ارحم الراحمين ما لنا علاقة بحياتها انتحرت من الطابق 11 بالقرية اللبنانية. الي ردت اكوله هذي إحدى ضحايا التيك توك والاستخدام السلبي للنت. ضحية الحب الزائف المخادع. شابة بعمر الورد حلوة تنهي حياتها على شي تافه ليش؟!”.

وادّعى مغردون أن سبب انتحار مروة القيسي يعود لاكتشافها صورَ حبيبها عند فتاة أخرى، دون أن يؤكد ذلك من أيّ جهة مقربّة من “القيسي”.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة قتل موقوف عراقي داخل محكمة بنيران أحد منتسبي الحشد الشعبي

الهدهد

رغد صدام حسين تستعرض جمالها في سن الـ54 (شاهد)

حياتنا

العراق.. جثة امرأة حامل مقطعة ومحروقة في الشارع والمجرم سيدة!

الهدهد

إيدي كوهين يزعم: نوري المالكي هرب إلى سلطنة عمان

الهدهد

مقتدى الصدر يناشد أنصاره فعل هذا الأمر سواء كان حيا أو ميتا

تقارير

العراق.. اشتباكات وحرب شوارع تشتعل في بغداد والبصرة والناصرية (شاهد)

تقارير

استقالة الصدر وفوضى العراق.. قتلى واشتباكات مسلّحة وحظر تجوّل شامل

الهدهد

التغيرات المناخية تقسو على العراق.. أنهار تجفّ وأرض تموت (لقطات مروعة)

الهدهد

تسريب جديد يفضح محافظ نينوى السابق وهو يؤدي القسم بالعمل لصالح حزبه!(شاهد)

فيديو

“عطسة المؤذن في العراق” تثير جدلاً .. ما قصة هذا الفيديو؟!

الهدهد

انتحار شاب مغربي قرب قسم شرطة.. أحرق جسده بمادة سريعة الاشتعال

الهدهد

وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إسرائيل تُقر باغتيال شيرين أبو عاقلة وتتبجح: قتلناها بالخطأ ولن نحقق مع قاتلها

جواز السفر المغربي الجديد.. حقيقة صورة متداولة أثارت جدلاً بالمغرب

فيديو سارة برليس الإباحي يستنفر “البسطاوي”.. ورد قاس على الفضيحة

لغز اختفاء 60 مليون دولار في الليلة الدامية بالمنطقة الخضراء

تحرك رسمي ضد أبطال “تقدير الاحتياج”.. ما فعلوه بإدارة الانتخابات قلب الكويت

أنباء عن عرض قطري لشراء حصة في شركة عملاقة بمصر يرفع أسهمها

“آية البوسعيدية” عمانية استبدلت قلبها بآخر وكُتب لها عمر جديد (فيديو)

أعلى راتب في مصر .. الحارس أبو جبل يُوقّع مع البنك الأهلي

تشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

التلفزيون الألماني يكشف مخطط النظام السعودي ضد ناشطات حقوق المرأة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC