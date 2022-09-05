فيديو انتحار مروة القيسي يهزّ مواقع التواصل .. وكشف سبب “صادم” دفعها لذلك (شاهد)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن– أثار انتحار “التيك توكر” العراقية مروة القيسي، حزناً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بين المغرّدين، عن سبب الانتحار، وحتّى احتمالية سقوطها، أو دفعها عمداً من علوّ.

وأُعلن عن وفاة مروة القيسي، بعدما ألقت بنفسها من مبنًى مرتفع (من الطابق 11)، في القرية اللبنانية في أربيل.

وانتشر مقطع فيديو، على منصات التواصل، يُظهر جثة “القيسي” وهي ملقاة في الشارع، وقد تمّ تغطيتها بملاءة حمراء اللون، فيما كانت شقيقتها ملاك القيسي في حالة من الصدمة حول جثمان شقيقتها .

انهيار ملاك القيسي على اختها مروة القيسي.. pic.twitter.com/UZy448Scor — 𝐀𝖑𝖎 ♕. (@wrx6_) September 5, 2022

- Advertisement -

وطرح المغرد “أبو وطن” سؤالاً، لدى مشاركته الفيديو، وقال :”هل انـتحرت أم سقطت ام تم دفعها؟”.

- Advertisement -

بينما نُشر مقطع فيديو آخر، لملاك القيسي، شقيقة مروة، وهي تبكي وفي حالة انهيار، داعيةً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إلى ”تركها وشأنها دون سؤالها عن أي شيء“.

#انتحار_مروة_القيسي رمت نفسها

من الطابق ١١

وتعيش مروة مع شقيقتها

في القرية اللبنانية

في اربيل pic.twitter.com/RyyogFEzck — سيف👑 العراقي✌ حساب البديل ٦ (@_saif_313_) September 5, 2022

وقال مدير مجمع القرية اللبنانية في أربيل حسب تقارير بالصحافة العراقية، إن الراحلة كانت تعيش في إحدى الشقق السكنية في القرية اللبنانية مع شقيقتها، ولم يكن لديها أي مشاكل و ألقت بنفسها صباح اليوم من أعلى البناية، والشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة.

View this post on Instagram A post shared by Maro Alqais (@maro_qais)

مَن هي مروة القيسي؟

مروة القيسي في السنوات الأخيرة اكتسبت شهرة بتأدية بعض الأدوار الفنية وتقديم الرقص، فضلاً عن كونها تيك توكر ولها متابعون على مواقع السوشيال ميديا.

وتُعَدّ أحد الشخصيات العراقية التي تعيش في بغداد، وهي من مواليد 1989، تخرجت في كلية الفنون في العراق، ولها العديد من الأعمال الفنية، وفق موقع “etbilarabi“.

كما شاركت في الكثير من المسابقات والمسرحيات العراقية، وحقّقت مستويات متقدمة.

إضافة إلى ذلك، دخلت مروة مجال التمثيل، وكان من أبرز المسلسلات التي شاركت فيها مسلسل “المفتاح”.

وردّاً على التعليقات السلبية، قال أحد المغردين: “البنت راحت يم ارحم الراحمين ما لنا علاقة بحياتها انتحرت من الطابق 11 بالقرية اللبنانية. الي ردت اكوله هذي إحدى ضحايا التيك توك والاستخدام السلبي للنت. ضحية الحب الزائف المخادع. شابة بعمر الورد حلوة تنهي حياتها على شي تافه ليش؟!”.

انتحار مروة القيسي الشهيرة عل تيك توك اخت ملاك القيسي البنت راحت يم ارحم الراحمين مالنا علاقة بحياتها انتحرت من الطابق 11 ب القرية اللبنانية الي ردت اكوله هذي إحدى ضحيا التيك توك والاستخدام السلبي للنت ضحية الحب الزائف المخا ع شابة بعمر الورد حلوة تنهي حياتها عل شي تافه ليش؟؟!!!! pic.twitter.com/cJPWJ46ctm — Ahmed Alrawi (@AhmedAl55612875) September 5, 2022

وادّعى مغردون أن سبب انتحار مروة القيسي يعود لاكتشافها صورَ حبيبها عند فتاة أخرى، دون أن يؤكد ذلك من أيّ جهة مقربّة من “القيسي”.