الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةالهدهدصحفيو "الجزيرة" غاضبون من عدم اعتراف الاحتلال "صراحة" بقتل شيرين أبو عاقلة
الهدهد

صحفيو “الجزيرة” غاضبون من عدم اعتراف الاحتلال “صراحة” بقتل شيرين أبو عاقلة

ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة

كتب أنس السالم
شيرين أبو عاقلة watanserb.com
شيرين أبو عاقلة
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – عبّر صحفيون يعملون بقناة الجزيرة القطرية، عن غضبهم من عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في فلسطين، ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة.

واستشهدت “أبو عاقلة” في 11 مايو/أيار الماضي برصاص متفجر أصاب رأسها، وذلك خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة .

وفي هذا السياق، قال المذيع البارز في الجزير جمال ريان في تغريدة بحسابه الرسميّ في تويتر: “الجيش الصهيوني الذي تشاركه الان دول عربية في مناورات عسكرية لحمايته، يلتف ويدور “بكل ثقه “على قتله شرين ابو عاقله، لأن ظهره محمي من دول عربية”.

- Advertisement -

من جانبه، قال المذيع محمد كريشان: “بصراحة صفاقة جيش الاحتلال الاسرائيلي في نتائج “تحقيقه” حول اغتيال شيرين أبو عاقلة..صفاقة فوق الاحتمال. وفوق “المعدّل الدولي” للصفاقة في هذا العالم!”.

- Advertisement -

بينما كتب المذيع محمد حمدان: “نقول في المثل القوي عايب. هم يعرفون الحقيقة بتفاصيلها وخبراء في التهرب من العدالة، وسيتجندون لاختيار أخف الأضرار و الروايات الوقحة المستخفة”.

وأضاف: “لشيرين أبوعاقلة ولكل الصحفيين ولكل الضحايا. ليس أمامنا سوى مواصلة فضح نهج القتل المتواصل يوميا والتصدي له. فلن يبقى القوي قويا إلى الأبد”.

في حين غرّدت غادة عويس: “حاولوا لصق التهمة بمسلحين فلسطينيين وفشلوا والان يعتقدون أن أحدا يصدق أن قتل شيرين كان عشوائيا. نظام احتلال ارهابي قتل شيرين عمدا لترهيب الصحفيين وإسكاتهم واغتيال أي شهود على جرائمه. ويقع ضمن النهج نفسه الإطباق الإسرائيلي على منظمات حقوق الإنسان من أمنستي الى الحق والضمير وغيرها”.

أما الصحفي تامر المسحال، فغرد: “احتلال مجرم وكالعادة يتنصل من جرائمه. شيرين وجنين ستبقى الشاهدة والشهيدة”.

كما طالب جلال شهدا، بتحقيق العدالة لشرين أبوعاقلة.

اقرار اسرائيلي بقتل شيرين أبو عاقلة 

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي -في إحاطة مغلقة للصحفيين الأجانب عن النتائج النهائية للتحقيقات التي أجراها بشأن اغتيال شيرين خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين- إن “هناك احتمالا أكبر بأن تكون أبو عاقلة أصيبت عن طريق الخطأ بنيران جندي إسرائيلي كان يستهدف مشتبها فيهم من المسلحين الفلسطينيين، ولم يتعرف عليها بصفتها صحفية”.

اعتراف اسرائيل بقتل شيرين أبو عاقلة watanserb.com
لحظة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

وعبّر الضابط عن “أسف” الجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة.

وقال “أنا آسف لذلك أيضا”، واستدرك أن الجندي “لم يفعل ذلك عن قصد، هذا واضح تماما”.

وكرر المسؤول العسكري الرواية السابقة بشأن وقوع اشتباكات مسلحة في الموقع، ووجود مسلحين فلسطينيين قاموا بإطلاق النار وعبوات ناسفة باتجاه الجنود من مواقع مختلفة.

وأبقى الجيش على روايته السابقة بأنه لا يمكن الجزم بشكل قاطع بشأن مصدر إطلاق النار وقد تكون شيرين قُتلت برصاص المسلحين. حيث تم تحديد الموقع الذي أطلقت منه النيران لكن بالإضافة إلى العربات العسكرية وُجد أيضا مسلحون فلسطينيون، بحسب ادعائه.

التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة watanserb.com
الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وأكد المسؤول العسكري أن النيابة العسكرية لم تجد بعد اطلاعها على مواد التحقيق أي اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية.

الجزيرة تدين وتستنكر

بدورها، استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة، ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة.

وطالبت بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال أبو عاقلة؛ “لإقرار العدالة لشيرين وعائلتها وزملائها الصحافيين في أنحاء العالم”.

وقالت إنها إذ تدين نتائج هذا التحقيق، تؤكد أن الاعتراف الضمني المتردد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية التي يتحملها عن قتل أبو عاقلة. حيث أثبتتها تحقيقات دولية ومهنية عدة.

وجددت الجزيرة دعمها ومساندتها لعائلة شيرين وزملائها.

وطالبت المؤسسات الإعلامية والهيئات الداعمة لحرية الصحافة بمواصلة العمل على كل المسارات المتاحة حتى ينال المسؤولون عن هذه الجريمة جزاءهم القانوني.

المصدروطن - رصد تويتر - الجزيرة
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
تقارير

إسرائيل تُقر باغتيال شيرين أبو عاقلة وتتبجح: قتلناها بالخطأ ولن نحقق مع قاتلها

الهدهد

غادة عويس رداً على فبركات “الذباب”: “متخلّفون .. صورة بحوض سباحة لن تشتت النظر عن المنشار وصاحبه”

الهدهد

أحمد فاخوري يحسم الجدل ويعلن انضمامه لقناة “الجزيرة” القطرية (فيديو)

الهدهد

ذكّرهُ بقتل شيرين أبو عاقلة..هكذا رد “ابن سلمان” على “بايدن” عند إثارته قضية “خاشقجي”

الهدهد

موقف محرج لوزير الشؤون الإسلامية السعودي على قناة “العربية”.. ما علاقة “الجزيرة”؟!

تقارير

كيف حاولت أمريكا دفن التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة!؟

الهدهد

رصاصة اغتيال شيرين أبو عاقلة.. تطورات جديدة على سير التحقيقات وتحذيرات من “خدعة أمريكية”

الهدهد

اغتيال شيرين أبو عاقلة: “الرأي” الأردنية تحذف مقالاً يحمل “بينيت” المسؤولية!

الهدهد

شيرين أبو عاقلة.. تحرك أمريكي جديد في قضية استشهاد صحفية الجزيرة

تقارير

شيرين أبو عاقلة.. أول عرض لرصاصة الغدر التي اغتالتها وسر اللون الأخضر عليها

الهدهد

“فلفل” كلب شيرين أبو عاقلة يثير أشجان محبيها.. ما فعله لا يُصدق (فيديو)

حياتنا

الفنان التونسي لطفي بوشناق يطلق أغنية للشهيدة شيرين أبو عاقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إدارة “الجزيرة” تدخلت لوقف التلاسن بين حفيظ دراجي وفيصل القاسم

عملية الأغوار.. جنود الاحتلال يبكون وكادوا يتبولون على أنفسهم من الرعب (فيديو)

عُمان تغرق في الظلام والحياة تتعطل.. سبب انقطاع الكهرباء ونفي إشاعة متداولة

إسرائيل تُقر باغتيال شيرين أبو عاقلة وتتبجح: قتلناها بالخطأ ولن نحقق مع قاتلها

فيديو انتحار مروة القيسي يهزّ مواقع التواصل .. وكشف سبب “صادم” دفعها لذلك (شاهد)

جواز السفر المغربي الجديد.. حقيقة صورة متداولة أثارت جدلاً بالمغرب

فيديو سارة برليس الإباحي يستنفر “البسطاوي”.. ورد قاس على الفضيحة

لغز اختفاء 60 مليون دولار في الليلة الدامية بالمنطقة الخضراء

تحرك رسمي ضد أبطال “تقدير الاحتياج”.. ما فعلوه بإدارة الانتخابات قلب الكويت

أنباء عن عرض قطري لشراء حصة في شركة عملاقة بمصر يرفع أسهمها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC