تشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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وطن – تشهد تشكيلة مانشستر سيتي حضور كافة النجوم البارزين في الفريق الأزرق السماوي، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إشبيلية الإسباني، في افتتاح منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة بطل إنجلترا مانشستر سيتي أمام إشبيلية الإسباني الذي لا يمر في أحسن أحواله خلال الفترة الحالية، على ميدان ملعب( رامون سانشيز بيزخوان) في دولة إسبانيا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

أخر زيارة لمانشستر سيتي إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فاز الفريق السماوي على إشبيلية بنتيجة 3-1 في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لعام 2015🤩🔥 هل ستكرر هذه النتيجة في مواجهة الغد؟ 🤔#السيتي pic.twitter.com/sHPNGtEmuL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 5, 2022

كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً. أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث وقائع اللقاء بين كلا الفريقين.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يعول كثيراً على التتويج مع فريقه بتلك البطولة القارية، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف على ميدانه إشبيلية، كما يلي:

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حراسة المرمى: ايدرسون مورايس.

دفاع الفريق: جواو كانسيلو، روبن دياز، كايل ووكر، إيميرك لابورتي (ناثان أكي).

كل الأعين الآن على مباراة دوري الأبطال 👀#السيتي pic.twitter.com/ueFdhLJzZn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 4, 2022

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خط الوسط: كيفين دى بروين، برناردو سيلفا (جاك جريليش)، كالفين فيليبس (إيلكاي غوندوغان).

مركز الهجوم: إرلينغ براوت هولاند، جولييان ألفاريز، رياض محرز (فيل فودين).

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع أحداث المباراة بين مانشستر سيتي (الأزرق السماوي). أمام إشبيلية (الأندلسي)، عبر شبكة قنوات (beIN Sports) الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لتغطية دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر قناة (beIN Sports HD2)، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف أو مواطنه عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر أرسنال، برصيد 14 نقطة، كما وآتى منافسه إشبيلية في المركز ال16. من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بنقطة واحدة فقط خلال منافسات هذا الموسم.

استمتع باللمسة الذهبية من دي بروين والإنهاء الرائع من هالاند 🤩 ثنائية ستتكرر كثيرا 🤝#السيتي pic.twitter.com/6D3X1XKRod — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 5, 2022

ومن المحتمل وفق نتائج الإحصائيات فوز مانشستر سيتي في المباراة أمام إشبيلية. بنسبة 70%، على عكس الأخير المرشح بالفوز بنسبة 12%، فيما سيخيم التعادل على المباراة بين كلا الفريقين بنسبة 18%.