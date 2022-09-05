الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةرياضةتشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023
رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2022-2023
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – تشهد تشكيلة مانشستر سيتي حضور كافة النجوم البارزين في الفريق الأزرق السماوي، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إشبيلية الإسباني، في افتتاح منافسات الجولة الأولي من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة بطل إنجلترا مانشستر سيتي أمام إشبيلية الإسباني الذي لا يمر في أحسن أحواله خلال الفترة الحالية، على ميدان ملعب( رامون سانشيز بيزخوان) في دولة إسبانيا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً. أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً لنقل أحداث وقائع اللقاء بين كلا الفريقين.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي يعول كثيراً على التتويج مع فريقه بتلك البطولة القارية، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف على ميدانه إشبيلية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: ايدرسون مورايس.

دفاع الفريق: جواو كانسيلو، روبن دياز، كايل ووكر، إيميرك لابورتي (ناثان أكي).

- Advertisement -

خط الوسط: كيفين دى بروين، برناردو سيلفا (جاك جريليش)، كالفين فيليبس (إيلكاي غوندوغان).

مركز الهجوم: إرلينغ براوت هولاند، جولييان ألفاريز، رياض محرز (فيل فودين).

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث وقائع أحداث المباراة بين مانشستر سيتي (الأزرق السماوي). أمام إشبيلية (الأندلسي)، عبر شبكة قنوات (beIN Sports) الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لتغطية دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يعلق على المباراة بين كلا الفريقين، عبر قناة (beIN Sports HD2)، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف أو مواطنه عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي خلف المتصدر أرسنال، برصيد 14 نقطة، كما وآتى منافسه إشبيلية في المركز ال16. من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بنقطة واحدة فقط خلال منافسات هذا الموسم.

ومن المحتمل وفق نتائج الإحصائيات فوز مانشستر سيتي في المباراة أمام إشبيلية. بنسبة 70%، على عكس الأخير المرشح بالفوز بنسبة 12%، فيما سيخيم التعادل على المباراة بين كلا الفريقين بنسبة 18%.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي + صفحة إشبيلية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بعد فضحية أخيه له بممارسة السحر.. بوغبا يعترف!

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

رياضة

ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

ليس ريال مدريد .. المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الجديد

رياضة

تركي آل الشيخ يُعلّق على فوز ألميريا الأول في الدوري الإسباني (صور)

الهدهد

“بي إن سبورت” تتراجع عن موقفها تجاه نادٍ إسرائيلي مشارِك بدوري الأبطال

رياضة

مواجهات نارية مرتقبة .. نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة و”مانشستر سيتي” والموعد في ودية الأندية

رياضة

إشبيلية يتعثر في بداية مشواره بالدوري الإسباني أمام أوساسونا (فيديو)

رياضة

تقنية شبه آلية لكشف التسلل حاضرة في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

رياضة

أرسنال يستغني على خدمات 4 لاعبين هذا الصيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التلفزيون الألماني يكشف مخطط النظام السعودي ضد ناشطات حقوق المرأة

مصر.. قطعت عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة الحميمية لأنه رفض لها هذا الطلب!

بالصور..أخطر الطرق في العالم!

ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟

هيئة البث تكشف عن تحرش واستغلال جنسي لمغربيات من قبل دبلوماسيين إسرائيليين في المغرب!

يفوق ما ارتدته الملكة رانيا..سعر فستان زفاف الأميرة مريم البلغارية على الأمير غازي يصدم المتابعين!

مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

5 عملات قديمة يمكن أن تصل قيمتها اليوم إلى ما يقارب من مليون يورو

أوكرانية خائنة ساعدت الروس على تحديد مكان كتيبة زوجها لقصفها..ما السبب؟!

خطة سعودية لمنافسة الإمارات في سوق العملات الرقمية.. بلومبرج تكشفها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC