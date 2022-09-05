تشكيلة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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وطن- يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، في المواجهة القوية المرتقَبة، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على أرض ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وستقام المباراة المنتظَرة لعشاق كرة القدم بين المستضيف باريس سان جيرمان أمام يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس

وسيدخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الزائر يوفنتوس في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الباريسي: سيرخيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي، بريسنيل كيمبيمبى (نونو مينديز).

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خط الوسط: فيتور فيريرا (فابيان رويز)، ماركو فيراتى، أندير هيريرا (بابلو سارابيا).

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار جونيور، كيليان مبابي.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

ومن المقرّر أن تبث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، التي تملك حقوق البثّ لكافة مباريات البطولة القارية لهذا الموسم.

كما وسيعلق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس، على قناة (beIN Sport HD 1)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ومن المتوقّع أن يحقّق فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، الفوزَ على نظيره الضيف يوفنتوس (السيدة العجوز) بنسبة 73%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة الفوز إلى 11%. كما ومن المحتمل أن يخيم التعادل بين كلا الفريقين في المباراة بنسبة 16%.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، برصيد 16 نقطة، كما ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدّر أتالانتا برصيد 13 نقطة.