الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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تسريب صورة التونسية فاطمة بن سعيدان “عارية” تثير جنونها وتكشف هوية مسربها: “خان الأمانة” (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
تسريب صورة التونسية فاطمة بن سعيدان
فاطمة بن سعيدان
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وطن- قررت الفنانة التونسية، فاطمة بن سعيدان، اللجوء إلى القضاء بعد تداول صورتها عارية.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة لفاطمة بن سعيد وهي عارية، والتي كانت بحثاً لإحدى المسرحيات، وكانت خاصة لا يحق لملتقطها تداولها علناً.

خان الثقة

وكتبت فاطمة بن سعيدان :” امبارح صديق بعثلي تصويرة خاصة موجودة فيها أنا تدورعلى الفايس بوك من غير علمي ولا موافقتي. التصويرة هاذي استخدمت في اطار بحث مع مسرحية وللأسف استعملت وهبطت في وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي”.

وتابعت الفنانة التونسية: “المصور الي صور التصويرة والسبب في المشكلة هاذي خان الثقة الي بيناتنا. وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة بما أنو هبطها وردها تصويرة عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط.”

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وأكدت بن سعيدان أنها وكلت محاميها لملاحقة المصور عدلياً وقضائيا. وكل شخص أو وسيلة إعلامية، أو جهة أخرى، تتداول الصورة وتستخدمها دون موافقتها.

مهرجان الاسكندرية

وفي سياق آخر، تم تكريم بن سعيدان في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

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وأعربت الفنانة التونسية عن سعادتها واعتزازها بالتكريم. مردفة: ” أصبح له سمعة طيبة لاسيما أنه متخصص في الأفلام القصيرة”.

فاطمة بن سعيدان فاطمة بن سعيدان

وأكدت فاطمة أنها تحب الأفلام الروائية القصيرة، بالرغم من انشغالها بتقديم أفلام سينمائية ومسرحيات في تونس.

وأشارت إلى أنَّها لا تتردد في تقديم أفلام قصيرة حتي ولو كانت مع الطلبة، طالما أن السيناريو جيد والدور مختلف وجديد.

وتابعت: ” أحرص علي إعطاء كل شخصية حقها من حيث التحضير لها قبل التصوير والتعايش معها. بغض النظر إذا كان العمل فيلم روائي قصير أو طويل”.

نوال السعداوي

وكشفت السعيدان لأول مرة، أنها تتمنى تجسيد شخصية الكاتبة الراحلة نوال السعداوي في عمل درامي. خاصة أنها قريبة من أفكارها.

وقالت: “سأقدم العمل حال تنفيذه باللهجة التونسية، لأنني لن أمثل نوال السعداوي. وإنما سأستمد روحها وأقدمها بطريقتي الخاصة”.

وحول دخولها المجال الفني، استذكرت فاطمة: “دخولي لمجال الفن جاء بالصدفة، كنت متأثرة بالراديو والأعمال الإذاعية. لشعوري بالانبهار من الأداء الصوتي للممثلين”.

وتابعت: “فكرت في الاتجاه لمجال الغناء، ولكن صوتي كان سيئا لذلك تراجعت عن هذه الفكرة واتجهت إلي المسرح ومن بعده السينما”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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