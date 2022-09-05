الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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رياضة

بعد فضحية أخيه له بممارسة السحر.. بوغبا يعترف!

كتب فارس أبو شيحة
بول بوغبا يعترف خلال التحقيقات معه بممارسة السحر watanserb.com
بول بوغبا يعترف خلال التحقيقات معه بممارسة السحر
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وطن – اعترف النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا صاحب 29 عاماً، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بالذهاب إلى السحرة، خلال التحقيقات معه بعد فضيحة أخيه ماتياس له في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

استعانة بوغبا بساحر

وكشفت إذاعة (فرانس إنفو) الفرنسية، عن تسريبات من التحقيقات بعد استدعاء الفرنسي بول بوغبا من قبل السلطات الحكومية للتحقيق معه بشأن الاتهامات بممارسة السحر لإيذاء مواطنه كيليان مبابي، بعد فضحية أخيه ماتياس له.

وبينت الإذاعة الفرنسية، في تقرير نشرته، بأن الفرنسي بول بوغبا اعترف باللجوء إلى السحرة والاستعانة بهم، ولكن ليس لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي (الديوك) كيليان مبابي. بل من أجل مساعدة مؤسسة خيرية تساعد الأطفال في أفريقيا.

كما وأردفت، ” دفعت الأموال لساحر من أجل مساعدة مؤسسة خيرية تساعد الأطفال في أفريقيا، وليس لإيذاء مبابي. ولديّ الوثائق لإثبات صحة ما أقول”.

فضيحة شقيق بوغبا

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وكان ماتياس شقيق النجم الفرنسي بوغبا، قد فضح الأخير في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بممارسة السحر لإيذاء زميله كيليان مبابي، بعد اتهام اللاعب له بالاستعانة بعصابة لإيذائه في وقت سابق.

كما وفتحت السلطات الحكومية في دولة فرنسا، تحقيقاً قضاياً حول ادعاءات اللاعب بول بوغبا، بشأن تعرضه لمحاولة ابتزاز مالي من قبل عصابة وتلقي التهديدات منها. بالإضافة إلى اتهام أخيه ماتياس بأنه على علاقة بتلك العصابة.

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لكن نجم يوفنتوس بول بوغبا نفى، كل التصريحات التي أدلى بها أخيه في مقطع فيديو فضح فيه اللاعب. عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر).

عودة بول بوغبا بعد الإصابة

وفي سياق آخر، وضع نادي يوفنتوس الإيطالي النجم الفرنسي بول بوغبا، ضمن قائمة تشكيلة فريق السيدة العجوز. في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بعد تعرضه للإصابة مع الموسم الجديد.

كما ويستعد فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز السادس من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 9 نقاط، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما أمام فيورنتينا في المواجهة الماضية. كما وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر نابولي برصيد 11 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + فرانس إنفو + صفحة ماتياس بوغبا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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