بعد فضحية أخيه له بممارسة السحر.. بوغبا يعترف!

وطن – اعترف النجم الفرنسي الدولي بول بوغبا صاحب 29 عاماً، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بالذهاب إلى السحرة، خلال التحقيقات معه بعد فضيحة أخيه ماتياس له في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت إذاعة (فرانس إنفو) الفرنسية، عن تسريبات من التحقيقات بعد استدعاء الفرنسي بول بوغبا من قبل السلطات الحكومية للتحقيق معه بشأن الاتهامات بممارسة السحر لإيذاء مواطنه كيليان مبابي، بعد فضحية أخيه ماتياس له.

وبينت الإذاعة الفرنسية، في تقرير نشرته، بأن الفرنسي بول بوغبا اعترف باللجوء إلى السحرة والاستعانة بهم، ولكن ليس لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي (الديوك) كيليان مبابي. بل من أجل مساعدة مؤسسة خيرية تساعد الأطفال في أفريقيا.

كما وأردفت، ” دفعت الأموال لساحر من أجل مساعدة مؤسسة خيرية تساعد الأطفال في أفريقيا، وليس لإيذاء مبابي. ولديّ الوثائق لإثبات صحة ما أقول”.

وكان ماتياس شقيق النجم الفرنسي بوغبا، قد فضح الأخير في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بممارسة السحر لإيذاء زميله كيليان مبابي، بعد اتهام اللاعب له بالاستعانة بعصابة لإيذائه في وقت سابق.

كما وفتحت السلطات الحكومية في دولة فرنسا، تحقيقاً قضاياً حول ادعاءات اللاعب بول بوغبا، بشأن تعرضه لمحاولة ابتزاز مالي من قبل عصابة وتلقي التهديدات منها. بالإضافة إلى اتهام أخيه ماتياس بأنه على علاقة بتلك العصابة.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022