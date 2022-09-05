بالصور..أخطر الطرق في العالم!

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وطن– نشر موقع “viva.co.id” قائمة تضمنت أخطر الطرق في العالم والأسباب التي جعلتها الأكثر خطورة.

1. طريق نفق غوليانج، الصين

يقع طريق نفق Guoliang في الصين في مقاطعة خنان، ويمتد على مسافة 1.3 كم ويبلغ عرضه 4 أمتار.

يتكون هذا الطريق من 6 أماكن شاغرة صغيرة مع طرق ضيقة ومتعرجة بالإضافة إلى العديد من النقاط العمياء. لذلك، لا يمكن للسائق أن يرتكب أدنى خطأ.

على الرغم من أنه مليء بالتقلبات والانعطافات، إلا أن هذا الطريق يصعب على المركبات السير فيه. لذلك يعتبر هذا الطريق من أخطر الطرق في العالم.

طريق كاراكورام السريع، باكستان – الصين

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هو طريق سريع يربط بين الصين وباكستان ويبلغ ارتفاعه حوالي 4693 م.

بدأ تشييد هذا الطريق عام 1966 واكتمل في عام 1986.

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وقعت العديد من الحوادث المميتة في هذا الطريق. في أكتوبر 2018، توفي 17 شخصًا عندما سقطت حافلة وانحرف السائق على طول الطريق السريع.

طريق ألاس روبان، إندونيسيا

يمتد طريق Jalan Alas Roban لمسافة 54 كم ويقع في Batang Regency، وسط جزيرة جاوة. يربط هذا الخط باتانج مع سيمارانج.

ملقبََا بـ”طريق الجحيم”، عادة ما يوصي بالإنتباه جيدا عند سياقة هذا الطريق.

يشتهر هذا المسار أيضًا بالقصص الصوفية والمشاهد الخارقة للطبيعة.

شارع يونغاس، شمال بوليفيا



يربط هذا الطريق بين مناطق شمال بوليفيا مع عاصمة البلاد، ويُعرف بطريق الموت بسبب كثرة الحوادث التي يشهدها سنويا.

كما يعد أخطر طريق في العالم، فهو يتميز بمنعطفات حادة تؤدي إلى كورديليرا أورينتال ماونتن في بوليفيا.

ليس من النادر أن يسد الضباب والأمطار الطريق. إذا قام شخص ما بالانعطاف بشكل خاطئ، فقد يتسبب ذلك في سقوط السائق بمقدار 4000 قدم على الأرض. لم يتم وضع علامات على أجزاء كثيرة من الطريق، بحيث يموت ما يقرب من 200 إلى 300 شخص كل عام.