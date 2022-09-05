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الطفلة “هدية” في “باب الحارة”.. ما هو المرض الذي جعل خطيبها يقطع علاقته بها! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
الطفلة
ماسة الجمال
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وطن– فاجأت الفنانة السورية ماسة الجمال، التي جسدت شخصية الطفلة “هدية”، في مسلسل “باب الحارة”، المتابعين بشكلها بعدما أصبحت شابة.

ملامح ناعمة

وتداول ناشطون صورة ماسة، بالاسم الذي عرفوها به “هدية”، وهي طفلة، بجانبها لقطة لها وهي شابة، معبرين عن صدمتهم بأنها كبرت بسرعة دون أن يشعروا.

ورأى الناشطون أن هدية حفيدة أبو عصام، التي جسد شخصيته الفنان عباس النوري، لا تزال تحتفظ بملامحها الناعمة وغمازتها المميزة.

ويعود ارتباط الجمهور بـ”هدية”، إلى مشاركتها في سبع أجزاء من المسلسل الشهير “باب الحارة“، وكانت ابنة “بوران”، التي جسدت دورها الفنانة امية ملص” وزوجها “سليم”، الذي جسده الفنان محمد قنوع.

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وظهرت ماسة الجمال أيضاً في مسلسل “قاع المدينة”، “ليالي الصالحية”، “الولادة من الخاصرة”، “بنات العيلة”، و”حمام شامي”.

من هي ماسة الجمال؟

وماسة الجمال تبلغ من العمر 24 عاما، فهي من مواليد 1998. واكتشفت قبل سنوات قليلة إصابتها بمرض السكر، وكانت في هذا الوقت مخطوبة، لكن بعد اكتشافها للمرض تركها خطيبها.

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ماسة الجمال

وتحدثت ماسة في لقاء مصور، عن معاناتها مع مرض السكري الذي اكتشف إصابتها به حين كانت في الـ18 من عمرها.

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وقالت ماسة جمال إنها كانت في مرحلة متقدمة، وتعاني من أعراض خطيرة مثل الغيبوبة والنوم لساعات طويلة، بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم أثناء النوم دون أن تشعر.

 

إنتي مريضة!

وأشارت إلى أن حياتها تغيرت بشكل كبير بسبب اتباعها نظام حمية يمنعها عن الكثير من المأكولات. خاصة أنها لم تكن تحب الخضروات والفواكه بقدر النشويات.

ماسة الجمال ماسة الجمال

وكشفت ماسة أنها تشعر بالانزعاج من ردة فعل المحيطين بها عند استغرابهم بإصابتها بالمرض واحساسهم لها بالشفقة.

وحول ما قاله خطيبها، قالت ماسة: “اجاني إتصال من شخص كتيرر كان غالي عليي عم يخبرني أنو ما بيقدر يكمل معي لأني مريضة سكر… أنت ما فيكي تجيبي أولاد وإذا جبتي رح يكونوا مرضى متلك… وكلامه كتير كسرني”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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