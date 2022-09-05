الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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الأسباب الرئيسية لبروز الثآليل على الرأس

كتب معالي بن عمر
ثآليل الرأس watanserb.com
ثآليل الرأس
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وطن– الثآليل عبارة عن زوائد صغيرة على الجلد تكون عادة غير ضارة، تظهر غالباً في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الرأس وقد تكون آفة حميدة، بيد أنه في كل الأحوال، يجب تقييمها من قبل أخصائي لأنها قد تكون أعراضًا لبعض الأمراض.

وبحسب ما ذكرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، في معظم الحالات، تختفي الثآليل الموجودة على الرأس من تلقاء نفسها دون التسبب في مشاكل صحية، ولكنها قد تسبّب عدم الراحة بسبب مظهرها المزعج والتي تكون واضحة للغاية في بعض الأحيان. وإذا لم تختفِ الثآليل بعد فترة، فمن الضروري أن ترى طبيب الأمراض الجلدية.

هذه هي أكثر الامراض التناسلية انتشاراً

ما الثآليل؟

تعتبر الثآليل على الرأس مشكلة شائعة نسبيًا، على الرغم من أن هذه الآفات تظهر أكثر على اليدين أو الأصابع. ويكون مظهرها مستديرًا وبنيًا أو أو ورديًا.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، في بعض الأحيان يكون لهذه الثآليل نقاط سوداء، كما تشعر بحدتها عند لمسها، لكنها غير مؤلمة. غالبًا ما يتمّ الخلط بينها وبين الشامات أو التقران الدهني أو التقرن الشعاعي-التقران السفعي.

لماذا تظهر؟

ثآليل الرأس هي حالة جلدية تسبّبها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). لكن، هذه تختلف عن تلك التي تسبب الثآليل التناسلية.

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وبحسب المجلة، يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري شديد العدوى، لذلك تظهر الثآليل على الرأس عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر؛ الأول هو الذي يصيب الجلد عند الاتصال بشخص آخر، وتظهر الثآليل غير المباشرة من خلال استخدام الأشياء الشخصية لشخص آخر، مثل فرشاة الشعر أو القبعات.

يمكن للشخص المصاب أن يعدي نفسه، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك ثؤلول في منطقة أخرى من الجسم ولامسته أو خدشته، ثم لمست فروة الرأس بعد ذلك وهكذا تحدث العدوى.

لا تحاول لمس الثآليل أو التخلص منها بمفردك
لا تحاول لمس الثآليل أو التخلص منها بمفردك

مخاطر ظهور الثآليل على الرأس؟

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غالبًا ما يتساءل الأشخاص الذين لديهم ثآليل على رؤوسهم، عما إذا كانت تمثل خطرًا على صحتهم، لكن هذا النوع من الإصابات لا ينطوي على أي مخاطر ولا يسبب بأي عواقب ذات صلة.

وعادة ما تختفي هذه الآفات عندما يكمل فيروس الورم الحليمي البشري دورته. كما يمكن أن يتراوح هذا من بضعة أشهر إلى ما يزيد قليلاً عن عام. على أي حال، من المهم أن تكون على دراية بتطور الإصابة. في بعض الحالات يمكن الخلط بينها وبين نوع آخر من الإصابات الخطيرة.

يجب أن ترى طبيب أمراض جلدية إذا كان لديك أي من هذه التغييرات:

  • حكة شديدة.
  • نزيف عند الإصابة.
  • المصاب يعاني من مرض السكري.
  • زيادة حجم الثآليل.
  • تغييرات في نسيج أو لون الثؤلول.
  • عدم الراحة أو الألم عند تمشيط أو غسل شعرك.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يُنصح بمحاولة التخلص من الثآليل على الرأس بنفسك؛ فهذا يمكن أن يسبّب عدوى أو يؤدي إلى عدوى ذاتية، من المهم توخّي الحذر عند غسل شعرك وتمشيطه.

من الملائم أيضًا إبقاء رأسك جافًا، لأن الثآليل تتكاثر بشكل أكبر في المناطق الرطبة، بعد لمس هذه الآفات، من الضروري غسل يديك وتجنب مشاركة الأشياء الشخصية، مثل الأمشاط أو القبعات أو المناشف.

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المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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