الأسباب الرئيسية لبروز الثآليل على الرأس

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وطن– الثآليل عبارة عن زوائد صغيرة على الجلد تكون عادة غير ضارة، تظهر غالباً في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الرأس وقد تكون آفة حميدة، بيد أنه في كل الأحوال، يجب تقييمها من قبل أخصائي لأنها قد تكون أعراضًا لبعض الأمراض.

وبحسب ما ذكرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، في معظم الحالات، تختفي الثآليل الموجودة على الرأس من تلقاء نفسها دون التسبب في مشاكل صحية، ولكنها قد تسبّب عدم الراحة بسبب مظهرها المزعج والتي تكون واضحة للغاية في بعض الأحيان. وإذا لم تختفِ الثآليل بعد فترة، فمن الضروري أن ترى طبيب الأمراض الجلدية.

ما الثآليل؟

تعتبر الثآليل على الرأس مشكلة شائعة نسبيًا، على الرغم من أن هذه الآفات تظهر أكثر على اليدين أو الأصابع. ويكون مظهرها مستديرًا وبنيًا أو أو ورديًا.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، في بعض الأحيان يكون لهذه الثآليل نقاط سوداء، كما تشعر بحدتها عند لمسها، لكنها غير مؤلمة. غالبًا ما يتمّ الخلط بينها وبين الشامات أو التقران الدهني أو التقرن الشعاعي-التقران السفعي.

لماذا تظهر؟

ثآليل الرأس هي حالة جلدية تسبّبها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). لكن، هذه تختلف عن تلك التي تسبب الثآليل التناسلية.

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وبحسب المجلة، يعتبر فيروس الورم الحليمي البشري شديد العدوى، لذلك تظهر الثآليل على الرأس عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر؛ الأول هو الذي يصيب الجلد عند الاتصال بشخص آخر، وتظهر الثآليل غير المباشرة من خلال استخدام الأشياء الشخصية لشخص آخر، مثل فرشاة الشعر أو القبعات.

يمكن للشخص المصاب أن يعدي نفسه، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك ثؤلول في منطقة أخرى من الجسم ولامسته أو خدشته، ثم لمست فروة الرأس بعد ذلك وهكذا تحدث العدوى.

مخاطر ظهور الثآليل على الرأس؟

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غالبًا ما يتساءل الأشخاص الذين لديهم ثآليل على رؤوسهم، عما إذا كانت تمثل خطرًا على صحتهم، لكن هذا النوع من الإصابات لا ينطوي على أي مخاطر ولا يسبب بأي عواقب ذات صلة.

وعادة ما تختفي هذه الآفات عندما يكمل فيروس الورم الحليمي البشري دورته. كما يمكن أن يتراوح هذا من بضعة أشهر إلى ما يزيد قليلاً عن عام. على أي حال، من المهم أن تكون على دراية بتطور الإصابة. في بعض الحالات يمكن الخلط بينها وبين نوع آخر من الإصابات الخطيرة.

يجب أن ترى طبيب أمراض جلدية إذا كان لديك أي من هذه التغييرات:

حكة شديدة.

نزيف عند الإصابة.

المصاب يعاني من مرض السكري.

زيادة حجم الثآليل.

تغييرات في نسيج أو لون الثؤلول.

عدم الراحة أو الألم عند تمشيط أو غسل شعرك.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يُنصح بمحاولة التخلص من الثآليل على الرأس بنفسك؛ فهذا يمكن أن يسبّب عدوى أو يؤدي إلى عدوى ذاتية، من المهم توخّي الحذر عند غسل شعرك وتمشيطه.

من الملائم أيضًا إبقاء رأسك جافًا، لأن الثآليل تتكاثر بشكل أكبر في المناطق الرطبة، بعد لمس هذه الآفات، من الضروري غسل يديك وتجنب مشاركة الأشياء الشخصية، مثل الأمشاط أو القبعات أو المناشف.