أنباء عن عرض قطري لشراء حصة في شركة عملاقة بمصر يرفع أسهمها

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وطن – نفت شركة “المصرية للاتصالات” الحكومية والمشغلة لخدمات الإنترنت في مصر، ما تم تداوله عن تقدم قطر بعرض لشراء جزء من حصة تمتلكها “المصرية” في شركة الاتصالات العملاقة في البلاد “فودافون مصر“.

الصندوق السيادي القطري وفودافون مصر

وكان موقع الشرق (بلومبرغ) نسب لمصادر وصفها بأنها على صلة وثيقة بالملف، قولها إن صندوق قطر السيادي للاستثمار، تقدم بعرض مغري لشراء جزء من حصة “المصرية للاتصالات” البالغة 45% في “فودافون مصر”.

وهي الأنباء التي نفتها شركة الاتصالات المصرية الحكومية، مؤكدة أنه في حال حدوث شيء كهذا فإنها ستفصح عنه عبر الطرق الرسمية.

وأوضحت في بيانها أنه في حال تلقي أي عروض رسمية سوف تقوم بفحص وتقييم العروض.

مشيرة إلى أن فحص تلك العروض في حال وجودها يكون بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين، لأجل دراسة موقف الشركة فيما يخص التعامل في حصتها بشركة “فودافون مصر”، طبقاً للإجراءات المتبعة.

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واختتم البيان الذي نقلته عدة مواقع مصرية منها موقع (مصرواي) المحلي: “على أن تقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أي مستجدات.”

ارتفاع سهم المصرية للاتصالات

وتسببت هذه الأنباء التي نفتها الشركة في ارتفاع سعر سهم “المصرية للاتصالات” داخل البورصة، وأغلق اليوم على ارتفاع بنسبة 15.7%، عند 17.6 جنيه.

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ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لمجموعة فودافون البريطانية، و45% للشركة الـمصرية للاتصالات.

وكان موقع الشرق (بلومبرغ) قال إن “جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع الحكومة المصرية لشراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم فودافون مصر من إجمالي الحصة المملوكة لشركة المصـرية للاتصالات والبالغة 45%”، ونسب الموقع هذه المعلومات لمصادر خاصة وصفها بالمطلعة.

و”المـصرية للاتـصالات” هي أكبر مشغل اتصالات في مصر، وتمتلك حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم “المـصرية للاتصالات”.

صندوق قطر السيادي للاستثمار

ويشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع للدوحة ويرأسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وهو مختص بالاستثمار المحلي والخارجي، وأسسته حكومة قطر في عام 2005.