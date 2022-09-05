الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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آخر فيديو لقاتل أماني الجزار قبل لحظات من انتحاره.. ماذا كشف؟!

كتب رفيف عبدالله
آخر فيديو لقاتل أماني الجزار قبل لحظات من انتحاره.. ماذا كشف؟! watanserb.com
قاتل طالبة المنوفية
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وطن– تداول ناشطون فيديو لقاتل الشابة المصرية أماني الجزار (19عاماً)، والتي عرفت إعلامياً بـ “طالبة المنوفية“. وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار.

أنا المجرم

وبدا قاتل طالبة المنوفية في حالة هستيرية وهو يقوم بتصوير الفيديو، ويقول: “أنا أحمد فتحي عميرة، وكلكم بتدوروا عليا. أنا المجرم، أنا اللي الكل اتهموا بالغدر والخيانة، أنا البني آدم اللي معرفش يعمل الصح حتى مع نفسه. ومعرفش يكون أي حاجة، حتى البني آدمة اللي كانت في إيده، معرفش يدافع عنها ويحوش عنها”.

وتابع: “والله العظيم تلاتة ما عملتش كدة بمزاجي وهي عارفة، هيا عارفة كل حاجة الله يرحمها. البنت اللي كنت بتنفسها، كنت عايش عشانها والله، مش عايش عشان أقتلها”.

واستمر قاتل طالبة المنوفية بالحديث عنها، معقباً: “هي للي كانت بتشيل عني كل حاجة، هي اللي كانت بتشيل همي وبتدور عليا، الحلم اللي أنا بنيته لنفسي، عمرها ما قصرت معايا”.

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مستعد لأي تحليل

وزاد: “يا ما تخانقنا ويا ما زعلنا ويا ما عملنا، بس عمرها ما وصفتني المواصفات اللي انتوا بتقولوها دي”.

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وأعلن قاتل أماني الجزار أنه لن يهرب، مردفاً: “أنا موجود ودمي موجود، مستعد لأي حاجة، مستعد لأي تحليل. بس بعد ما آخدلها حقها مني، لأن أنا عمري ما أسامح نفسي”.

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ولمح عميرة لوجود طرف ثالث في الجريمة، وقال: “منك لله، إنتي السبب وانتي اللي عملتي فيا أنا وياكها كده، بقالك 45 يوم مموتاها حرام عليكي ليه كده؟”.

وسبق أن ذكر أهالي المنطقة، أن الضحية أماني رفضت ارتباطها بالشاب القاتل، لسوء سلوكه وتعاطيه المخدرات. ففوجئوا بقيامه بالغدر بها أمام منزل أسرتها، في مشهد صادم ومروّع أصاب المنطقة كلها بالحزن.

جثة هامدة

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، أنّ الشاب قاتل فتاة المنوفية، تمّ العثور عليه جثة هامدة على طريق مصر-الإسكندرية الزراعي، حيث أقدم على الانتحار بالسلاح ذاته الذي قتل به فتاة المنوفية أماني الجزار.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها على حسابها الرسمي بتويتر. إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات، بدائرة مركز شرطة “بركة السبع” بالمنوفية بسلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع) مما أدى إلى وفاتها.

وتابع البيان أن واقعة انتحار الشاب أحمد فتحي قاتل أماني الجزار، وقعت بطريق (مصر/إسكندرية) الزراعى بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

وختمت الداخلية في بيانها: “انتحر القاتل بذات السلاح النارى السابق استخدامه فى ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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