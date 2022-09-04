من هي العمانية أريج الزواوي زوجة الأمير غازي الأولى.. وهل طلقها؟

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وطن- صعد اسم الأميرة أريج الزواوي زوجة الأمير غازي بن محمد الأولى، إلى محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، عقب إعلان الديوان الملكي الأردني خبر عقد قران ابن عم ملك الأردن على الأميرة مريم البلغارية.

أريج الزواوي زوجة الأمير غازي الأولى

وأريج عمر الزواوي، هي ابنة الدكتور العماني الراحل عمر بن عبدالمنعم الزواوي، الذي كان يتولى منصب الرئيس الفخري لجمعية الصداقة العمانية-الصينية، وكان أيضا مستشار الاتصالات الخارجية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكثرت عمليات البحث عنها من قبل النشطاء، عقب إعلان عقد قران زوجها الأمير غازي من أميرة “ترنوفو” في بلغاريا، وهي عضور بالعائلة الملكية البلغارية.

والأميرة أريج المولودة في سلطنة عمان عام 1967، هي الزوجة الأولى للأمير غازي بن محمد، وتزوجها قبل 25 عاما، وتحديدا في شهر مايو من العام 1997.

ابن رجل الأعمال العماني أنجبت له 4 أبناء

وأنجبت السيدة العمانية التي حازت على لقب “أميرة” وباتت أحد أعضاء العائلة المالكة بالأردن، عقب زواجها من ابن عم الملك عبدالله الثاني، 4 أبناء من الأمير غازي هم: (تسنيم وعبدالله وجنه وسلسبيل).

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وأكبر أبنائها الأميرة تسنيم وتبلغ من العمر 23 عاما، فيما تأتي أصغرهم الأميرة سلسبيل والتي تبلغ من العمر حاليا حوالي 8 سنوات.

فيما ابنها الذكر الوحيد الأمير عبدالله يبلع من العمر 21 عاما، حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر 2001. أما الأميرة جنه فتبلغ من العمر 19 عاما.

هل طلق الأمير غازي الأميرة أريج؟

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وبينما ذهبت بعض المواقع والصفحات الإخبارية إلى أنه حدث انفصال بين الأميرة أريج وزوجها الأمير غازي، في العام 2020 وفي هدوء تام، فإنه لا يوجد أي مصدر رسمي لهذه المعلومات بحسب رصد (وطن).

ولا يعرف بالفعل إذا كان هناك طلاق قد وقع حقا بين الأميرة أريج البالغة من العمر 55 عاما وزوجها، أم أن ما يتم تداوله عقب زواجه من الأميرة مريم البلغارية مجرد شائعات، ولا تزال زوجته وعلى ذمته أم لا.

نشأة أريج الزواوي

وترعرعت أريج في سلطنة عمان كإبنة رجل الأعمال الشهير الراحل ومستشار السلطان قابوس عمر الزواوي.

وتَخرجت الإبنة المدللة ما بين عامي 1986 إلى 1988 في جامعة مسقط، وبعدها بدأت دراسة “البيداغوجيا واللغويات” في جامعة “جورجتاون” الكاثوليكية الرومانية، وحصلت فيها على الماجستير عام 1995.

والأميرة أريج أيضا تتولى داخل وِزارة التعليم الأردنية قيادة اللجنة التي تَضع المناهج الدراسية للمواضيع الاجتماعية. وهي عضو في المجلس الاستشاري الدولي لأكاديمية الملك، التي تمثل مدرسة داخلية مشتركة للتعليم باللغة الإنجليزية في مادبا.

وفي مؤسسة “آل البيت للفكر الإسلامي” فأريج أيضا خبيرة استشارية رفيعة المستوى في المسائل التعليمية.

والدها الدكتور عمر بن عبدالمنعم الزواوي

ومعروف أن والد الأميرة أريج هو الدكتور الراحل عمر بن عبدالمنعم الزواوي، رجل الأعمال العماني البارز.

وكان عمر الزواوي يتقلد منصب الرئيس الفخري لجمعية الصداقة العمانية-الصينية، ومستشار الاتصالات الخارجية للسلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد. وكان له صلات قوية في الكويت والسعودية والأردن، حتى وصل الأمر إلى صلة نسب مع العائلة المالكة في الأردن، وتزوجت ابنته أريج الأمير غازي بن محمد ابن عم الملك عبدالله الثاني.

وفي أبريل من العام 2020، نعى الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، بمزيد من الحزن والتأثر، وفاة والد زوجته الأميرة أريج غازي، الدكتور عمر بن عبدالمنعم الزواوي.

وتوفي الزواوي في سلطنة عُمان، يوم 11 أبريل 2020، وأعرب الأمير غازي وقتها “عن صادق وخالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.”

زواج الأمير غازي من الأميرة مريم

وكان لديوان الملكي الأردني أعلن، السبت، أن الملك عبدالله الثاني، حضر عقد قران الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو، وحضر حفل عقد القران أيضا الأمير طلال بن محمد.

وعبر محركات بحث جوجل كثرت أسئلة النشطاء عن هوية الأميرة مريم وحياتها الخاصة.

حيث تساءل الكثيرون عن ديانة الأميرة البلغارية زوجة الأمير غازي الجديدة، وكذلك عمرها ومجال عملها.

وبالبحث يتضح مفاجأة وهي أن الأميرة مريم البلغارية، تكبر الأمير غازي في العمر حيث أنها من مواليد العام 1963، بينما الأمير الأردني من مواليد عام 1966.

أي أن الأميرة مريم صاحبة الـ(59 عاما)، تكبر الأمير غازي بن محمد البالغ من العمر الآن (56 عاما) بثلاث سنوات.

ويشار إلى أن زوجة الأمير غازي الجديدة، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وهي عضو بالعائلة المالكة البلغارية.

وسبق أن شغلت الأميرة مريم غازي، منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية (Carrera y Carrera)، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة (MdeU وذلك عام 2014 تحديدا.