الأحد, سبتمبر 4, 2022
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الهدهد

من هي الأميرة البلغارية التي تزوجها الأمير الأردني غازي بن محمد؟ (صور)

كتب خالد السعدي
زواج الأمير غازي بن محمد watanserb.com
عقد قران الأمير غازي بن محمد والأميرة البلغارية مريم بحضور الملك عبدالله الثاني
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وطن– أعلن الديوان الملكي الأدرني زواج الأمير غازي بن محمد من الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا، وهي عالِمَة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية، بحضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إنه بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى يوم السبت، تسجيل عقد قران الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو.

غازي بن محمد، أمير أردني من العائلة الهاشمية، والابن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وابن عم الملك عبد الله الثاني.

كما أن الأمير غازي في الترتيب السابع عشر في خط خلافة العرش الأردني، وهو من الشخصيات المتدينة، ووظيفته المستشار الديني والعشائري للملك.

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ووفق معلومات ويكيبيديا، فإنّ الأمير غازي بن محمد، من مواليد 15 أكتوبر 1966 (وعمره 55 سنة)، ومتزوج أساساً من أريج عمر الزواوي عام 1997، والتي لقبت بعد الزواج بأريج غازي وهي من أصول عُمانية.

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وأنجبا: الأميرة تسنيم (27 أغسطس 1999)، والأمير عبد الله (6 نوفمبر 2001)، الأميرة جنة (20 سبتمبر 2003)، والأميرة سلسبيل (1 أوكتوبر 2014).

وبحسب البيان، حضر عقد القران الأمير الحسن بن طلال، والأمير طلال بن محمد.

وتابع البيان: “يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته”، وفق صحيفة “عمون“.

مَن هي الأميرة مريم التي تزوجت من الأمير غازي؟!

فور هذا الإعلان، انشغل الأردنيون بالبحث عمن تكون الأميرة مريم التي تزوجت من الأمير غازي.

والأميرة مريم، هي من العائلة المالكة البلغارية، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات.

الأميرة مريم غازي مواليد 1977، وهي أكبر بنات العائلة المالكة في بلغاريا، حيث تبلغ 45 عاماً، وكانت متزوجة من الابن الأكبر لملك بلغاريا.

حصلت الأميرة على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

الأميرة مريم درست علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات، بجامعة أوفييدو.

خطوبة ولي العهد الأردني

وكان الديوان الملكي الهاشمي في المملكة الأردنية، قد أعلن في 17 أغسطس الماضي، عن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ملك الأردن على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

 

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كما حرص الديوان الملكي الهاشمي في بيان، على تهنئة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة الأمير الحسين.

قبل ذلك بشهر، شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

 

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في حين، حضر مراسم الاحتفال، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

المصدرعمون + تويتر + انستغرام + ويكيبيديا
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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