من هي الأميرة البلغارية التي تزوجها الأمير الأردني غازي بن محمد؟ (صور)

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وطن– أعلن الديوان الملكي الأدرني زواج الأمير غازي بن محمد من الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا، وهي عالِمَة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية، بحضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إنه بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى يوم السبت، تسجيل عقد قران الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو.

غازي بن محمد، أمير أردني من العائلة الهاشمية، والابن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، وابن عم الملك عبد الله الثاني.

كما أن الأمير غازي في الترتيب السابع عشر في خط خلافة العرش الأردني، وهو من الشخصيات المتدينة، ووظيفته المستشار الديني والعشائري للملك.

ده القصر عند رانيا تلاقيه اخر كركبة 😂😂 خطوبتين وجواز

زفاف ملكي أردني جديد 💐

بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الثالث من سبتمبر 2022 عقد قران الأمير غازي بن محمد على الأميرة مريم أميرة ترنوفو .

الأميرة مريم هي نبيلة أسبانية وهي أرملة أكبر أبناء ملك بلغاريا pic.twitter.com/jM4EjpfxTM — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) September 3, 2022

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ووفق معلومات ويكيبيديا، فإنّ الأمير غازي بن محمد، من مواليد 15 أكتوبر 1966 (وعمره 55 سنة)، ومتزوج أساساً من أريج عمر الزواوي عام 1997، والتي لقبت بعد الزواج بأريج غازي وهي من أصول عُمانية.

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وأنجبا: الأميرة تسنيم (27 أغسطس 1999)، والأمير عبد الله (6 نوفمبر 2001)، الأميرة جنة (20 سبتمبر 2003)، والأميرة سلسبيل (1 أوكتوبر 2014).

وبحسب البيان، حضر عقد القران الأمير الحسن بن طلال، والأمير طلال بن محمد.

وتابع البيان: “يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته”، وفق صحيفة “عمون“.

بحضور سيدي صاحب الجلالة

تم اليوم السبت ٣/٩/٢٠٢٢

عقد قران سمو الامير غازي بن محمد

على صاحبة السمو الملكي الاميرة مريم

أميرة ترنوفو.

الف مبارك#اخبار #مساء_الخير #النصر_التعاون

#الاردن #ذكى_الحراحشة #اردننا_جنه pic.twitter.com/KvqJZ0X15X — ملاك🇯🇴اني سميتها مريم🇯🇴 (@Mlak_aletwy) September 3, 2022

مَن هي الأميرة مريم التي تزوجت من الأمير غازي؟!

فور هذا الإعلان، انشغل الأردنيون بالبحث عمن تكون الأميرة مريم التي تزوجت من الأمير غازي.

والأميرة مريم، هي من العائلة المالكة البلغارية، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات.

الأميرة مريم غازي مواليد 1977، وهي أكبر بنات العائلة المالكة في بلغاريا، حيث تبلغ 45 عاماً، وكانت متزوجة من الابن الأكبر لملك بلغاريا.

بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الواقع في السابع من صفر 1444 هجرية، الموافق للثالث من أيلول 2022 ميلادية، تسجيل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو. #الأردن pic.twitter.com/wQMRFouY0L — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) September 3, 2022

حصلت الأميرة على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

الأميرة مريم درست علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات، بجامعة أوفييدو.

عقد قران الامير غازي على أميرة ترنوفو 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/E7lyMJHhgT — ABU-ELIAs (@or_45e) September 3, 2022

خطوبة ولي العهد الأردني

وكان الديوان الملكي الهاشمي في المملكة الأردنية، قد أعلن في 17 أغسطس الماضي، عن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ملك الأردن على الشابة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

كما حرص الديوان الملكي الهاشمي في بيان، على تهنئة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة الأمير الحسين.

قبل ذلك بشهر، شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

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في حين، حضر مراسم الاحتفال، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.