من هو النمساوي آدي هوتر القريب من تدريب الأهلي المصري؟!

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وطن – ذكرت تقارير صحفية، عن قرب إدارة الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب النمساوي آدي هوتر (أدولف هوتر) 52 عاماً، لتولي مهام تدريب المارد الأحمر الأهلاوي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقالت قناة (orf sport) النمساوية، عن وجود مفاوضات بين المدرب آدي هوتر ونادي الأهلي المصري من أجل التوصل إلى اتفاق للتوقيع معه. حيث سيحل بدلاً عن رحيل المدرب البرتغالي سواريش الذي لم يحقق ما يريد منه إدارة النادي.

🚨🚨الأهلي يوجه الشكر لسواريش ومعاونيه ويؤكد علي تقديره لجهودهم الكبيرة 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/VTrxpGLRcu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 31, 2022

مفاوضات الأهلي مع آدي هوتر

وأردفت القناة، “رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قام بالفعل بالتواصل بشكل شخصي مع المدرب النمساوي آدي هوتر، لإقناعه بتولي مهام تدريب الفريق بدءا من الموسم الجديد القادم”.

🚨🚨قناة «orf sport» النمساوية: ⬅النادى الأهلى المصري دخل في مرحلة المفاوضات الأخيرة مع النمساوي إدي هوتر لتولى تدريب الفريق القاهري.. والاتفاق قريب للحصول على خدمات المدرب. ⬅محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى المصري يتواصل مع المدير الفنى شخصيا من 👇 pic.twitter.com/jzG6Bdb8iu — 🖌👷🏼‍♂️Mahmoud Karkar👷🏼‍♂️ (@SasaSaakrkr) September 3, 2022

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من جهته، غرد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بشأن مفاوضات الأهلي مع المدرب النمساوي آدي هوتر، ” شكلها كده ألماني ولا إيه”.

من هو النمساوي آدي هوتر؟!

المدرب آدي هوتر أو أدولف هوتر، نمساوي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1970. تولى تدريب العديد من الأندية الشهير في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، كان من أبرزها آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنغلادباخ.

🔴♦️ قناة «Orf sport» النمساوية النادى الأهلى المصري دخل في مرحلة المفاوضات الأخيرة مع النمساوي إدي هوتر لتولى تدريب الفريق القاهري والاتفاق قريب للحصول على خدمات المدرب pic.twitter.com/Tu9znRjiWl — AL Ahly Stadium 🏟 ستاد الأهلي (@ALAhlyStadium74) September 3, 2022

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ودرب النمساوي هوتر قبل الانتقال إلى الدوري الألماني، نادي ريد بول سالزبورغ، ويونغ بويز السويسري.

كما ويعد المدرب هوتر صاحب الفوز التاريخي والعريض على بايرن ميونخ (البافاري)، بخماسية نظيفة دون مقابل في بطولة كأس ألمانيا.

صفقات الأهلي في صيف 2022

وفي سياق آخر، يسعى نادي الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهم شادي حسين، مصطفى ميسي، محمد رضا بوبو، محمد حمدي، مصطفى شلبي، محمد صبحي.

كما وسيرحل عن صفوف الأهلي كلاً من اللاعبين، صلاح محسن، رامي ربيعة. لويس ميكيسوني (إعارة)، محمود عبد المنعم كهربا (إعارة)، بيرسي تاو، محمود وحيد (إعارة).

أحمد سمير : كثير من الأخبار بيتم تداولها عن صفقات الأهلي وأسم المدرب الجديد .. سيتم الإعلان عن كل هذا حال الانتهاء من أتمام التعاقدات بشكل رسمي #السادسة#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/64onid93tP — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) September 3, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن الأهلي قدم أسوء موسم له، حيث خرج منه دون تحقيق أي من الألقاب المحلية أو حتى القارية الأفريقية، مكتفياً بالميدالية البرونزية الوحيدة في كأس العالم للأندية مع بداية هذا العام مع المدرب السابق بيتسو موسيماني.