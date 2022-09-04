الأحد, سبتمبر 4, 2022
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رياضة

من هو النمساوي آدي هوتر القريب من تدريب الأهلي المصري؟!

كتب فارس أبو شيحة
آدي هوتر القريب من تدريب الأهلي المصري watanserb.com
مفاوضات الأهلي مع النمساوي آدي هوتر
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وطن – ذكرت تقارير صحفية، عن قرب إدارة الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب النمساوي آدي هوتر (أدولف هوتر) 52 عاماً، لتولي مهام تدريب المارد الأحمر الأهلاوي خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقالت قناة (orf sport) النمساوية، عن وجود مفاوضات بين المدرب آدي هوتر ونادي الأهلي المصري من أجل التوصل إلى اتفاق للتوقيع معه. حيث سيحل بدلاً عن رحيل المدرب البرتغالي سواريش الذي لم يحقق ما يريد منه إدارة النادي.

مفاوضات الأهلي مع آدي هوتر

وأردفت القناة، “رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، قام بالفعل بالتواصل بشكل شخصي مع المدرب النمساوي آدي هوتر، لإقناعه بتولي مهام تدريب الفريق بدءا من الموسم الجديد القادم”.

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من جهته، غرد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بشأن مفاوضات الأهلي مع المدرب النمساوي آدي هوتر، ” شكلها كده ألماني ولا إيه”.

من هو النمساوي آدي هوتر؟!

المدرب آدي هوتر أو أدولف هوتر، نمساوي الجنسية، من مواليد شهر فبراير عام 1970. تولى تدريب العديد من الأندية الشهير في الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، كان من أبرزها آينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا مونشنغلادباخ.

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ودرب النمساوي هوتر قبل الانتقال إلى الدوري الألماني، نادي ريد بول سالزبورغ، ويونغ بويز السويسري.

كما ويعد المدرب هوتر صاحب الفوز التاريخي والعريض على بايرن ميونخ (البافاري)، بخماسية نظيفة دون مقابل في بطولة كأس ألمانيا.

صفقات الأهلي في صيف 2022

وفي سياق آخر، يسعى نادي الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهم شادي حسين، مصطفى ميسي، محمد رضا بوبو، محمد حمدي، مصطفى شلبي، محمد صبحي.

كما وسيرحل عن صفوف الأهلي كلاً من اللاعبين، صلاح محسن، رامي ربيعة. لويس ميكيسوني (إعارة)، محمود عبد المنعم كهربا (إعارة)، بيرسي تاو، محمود وحيد (إعارة).

ومن الجدير بالذكر، بأن الأهلي قدم أسوء موسم له، حيث خرج منه دون تحقيق أي من الألقاب المحلية أو حتى القارية الأفريقية، مكتفياً بالميدالية البرونزية الوحيدة في كأس العالم للأندية مع بداية هذا العام مع المدرب السابق بيتسو موسيماني.

المصدروطن + orf sport + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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