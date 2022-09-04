الأحد, سبتمبر 4, 2022
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رياضة

مفاجأة الميركاتو..كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي watanserb.com
كريستيانو رونالدو يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي
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وطن- في مفاجأة لم يتوقعها عشاق ومحبّو البرتغالي كريستيانو رونالدو (37) عاماً، بعد الاقتراب من الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وأفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن وجهة الدون رونالدو قد تكون بالذهاب إلى صفوف الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رفض اللاعب البقاء على مقاعد دكة البدلاء مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

انتقال كريستيانو رونالدو

وأردفت الصحيفة، “التقارير الذي ذكرتها وسائل الإعلام التركي، قد يلعب مع نادي فنربخشة”. وهو النادي الذي لعب فيه زميله السابق الألماني مسعود أوزيل قبل الرحيل عنه مع نهاية الموسم المنصرم.

كما وأضافت: “المدرب البرتغالي للنادي جورجي جيسوس، لعب الدور الكبير في هذا القرار، وهو من يتولّى المفاوضات مع مواطنه كريستسانو رونالدو للقدوم إلى الفريق”.

اتفاق شفهي مع رونالدو

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من جهته قال رئيس نادي فنربخشة التركي علي كوك: “النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع كريستسانو رونالدو”.

لكن الأمر العجيب هو أن فريق فنربخشة لا يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الذي كان رغبة اللاعب في الذهاب إلى فريق يلعب في البطولة القارية، وكذلك إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي في أوروبا.

مدرب مانشستر يونايتد

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وفي ذات السياق، قال مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاج، في تصريح صحفي، بشأن التغييرات التي قد تطرأ على تشكيلة فريقه مع إغلاق سوق الميركاتو الصيفي: “الفريق لن يعاني من أي تغييرات قبل يناير المقبل”.

كما يبدو أن بقاء رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد أقرب، وهو ما يتنافى مع التصريحات المتداوَلة من قبل وسائل الإعلام التركية والإسبانية بشأن انتقاله إلى الدوري التركي الممتاز. لكن عالم الميركاتو يحمل المفاجآت دائماً.

وارتبط انتقال رونالدو بالعديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد، وتشيلسي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، سبورتينع لشبونة. إلا أن تلك الأندية رفضت التعاقد معه هذا الصيف.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. برصيد 9 نقاط، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 15 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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