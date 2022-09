مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت

- Advertisement -

وطن – ينتظر جماهير الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، الأحد، في القمة النارية المرتقبة من منافسات الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية اللقاء من قبل حكم المباراة بين المستضيف مانشستر يونايتد ونظيره أرسنال، عند الساعة الساعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب فستكون عند الساعة الرابعة والنصف مساءً لنقل أحداث المباراة.

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط البث المباشر لمباراة قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، كما يلي:

كما وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) أمام أرسنال (المدفعجية)، عبر قناة (bein sports premium 1)، المعلق العماني خليل البلوشي.

ويعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعثر في المباراة الماضية أمام أستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما برصيد 14 نقطة.

Marching on to Manchester! 💪

📺 Our latest training edit ahead of #MUNARS is now LIVE 👇

— Arsenal (@Arsenal) September 3, 2022