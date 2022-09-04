الأحد, سبتمبر 4, 2022
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مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت

كتب فارس أبو شيحة
بث مانشستر يونايتد وأرسنال يلاشوت watanserb.com
مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي
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وطن – ينتظر جماهير الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، الأحد، في القمة النارية المرتقبة من منافسات الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية اللقاء من قبل حكم المباراة بين المستضيف مانشستر يونايتد ونظيره أرسنال، عند الساعة الساعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب فستكون عند الساعة الرابعة والنصف مساءً لنقل أحداث المباراة.

بث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

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ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط البث المباشر لمباراة قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، كما يلي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

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كما وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) أمام أرسنال (المدفعجية)، عبر قناة (bein sports premium 1)، المعلق العماني خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعثر في المباراة الماضية أمام أستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما برصيد 14 نقطة.

بينما جاء صاحب الأرض مانشستر يونايتد في المركز الثامن من الترتيب. برصيد 9 نقاط، متساوياً بعدد نقاطه مع ليفربول في المركز السادس حتى الآن.

فهل سيفعلها مانشستر يونايتد ويفجر المفاجأة أمام أرسنال اليوم في منافسات الدوري الممتاز بالفوز عليه. أمام جماهيره وعشاقه ومواصلة صحوته على صعيد النتائج، أم سيكون لأرسنال الكلمة الفاصلة داخل ملعب أولد ترافورد؟!

المصدروطن + يلا شوت + كورة ستار
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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