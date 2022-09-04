مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت

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وطن – ينتظر جماهير الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، الأحد، في القمة النارية المرتقبة من منافسات الجولة ال6 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية اللقاء من قبل حكم المباراة بين المستضيف مانشستر يونايتد ونظيره أرسنال، عند الساعة الساعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب فستكون عند الساعة الرابعة والنصف مساءً لنقل أحداث المباراة.

بث مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

وستبث وقائع مجريات اللقاء بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

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ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط البث المباشر لمباراة قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، كما يلي:

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كما وسيعلق على مباراة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) أمام أرسنال (المدفعجية)، عبر قناة (bein sports premium 1)، المعلق العماني خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويعتلي فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعثر في المباراة الماضية أمام أستون فيلا بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما برصيد 14 نقطة.

Marching on to Manchester! 💪 📺 Our latest training edit ahead of #MUNARS is now LIVE 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 3, 2022

بينما جاء صاحب الأرض مانشستر يونايتد في المركز الثامن من الترتيب. برصيد 9 نقاط، متساوياً بعدد نقاطه مع ليفربول في المركز السادس حتى الآن.

Last time out against United… Another screamer from Granit Xhaka! 🔥 🔙 #MUNARS pic.twitter.com/NoQ2VNik26 — Arsenal (@Arsenal) September 4, 2022

فهل سيفعلها مانشستر يونايتد ويفجر المفاجأة أمام أرسنال اليوم في منافسات الدوري الممتاز بالفوز عليه. أمام جماهيره وعشاقه ومواصلة صحوته على صعيد النتائج، أم سيكون لأرسنال الكلمة الفاصلة داخل ملعب أولد ترافورد؟!