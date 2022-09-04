لتقليص تكاليف فواتير الكهرباء المرتفعة ضع ملعقة واحدة من هذا المنتج في الغسالة

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وطن-لا شك في أننا منذ سنوات طويلة، لا ننفك البحث عن غسيل أنظف في كل مرة وأكثر إشراقًا من خلال اختيار منظف معين أو مسحوق غسيل.

ولكن في الحقيقة، تكلفنا هذه المنتجات أموال كثيرة، ولا يكون الغسيل نظيفًا بدرجة كافية، ناهيك بأن فواتير الكهرباء تكون مُكلفة للغاية.

وفي هذا السياق، تحدثت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، عن مكون بيئي فعال ومتوفر بشكال دائم ومتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أنه يساعد في توفير الطاقة وتقليص تكلفة فاتورة الكهرباء.

للحصول على ملابس خالية من البقع والروائح الكريهة، سيكون هذا العنصر فعال وسهل الاستخدام. إنه حل طبيعي واقتصادي جاهز لاستعادة لمعان الغسيل.

استخدم كربونات الصوديوم، فهو مكون جيد لتنظيف الغسيل

يمكن أن يؤدي التعامل مع كومة من الغسيل المتسخ مع جميع أنواع البقع، إلى استخدام جميع أنواع المنظفات السائلة المكونة في الغالب من مواد كيميائية وأحيانًا تكون النتيجة غير جيدة والتكاليف باهظة.

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وربما يُخيّل إليك أن هناك خطأ في برنامج الغسيل أو كمية وضع المنظفات غير صحيحة؟ لذلك، في بعض الأحيان تضطر إلى إعادة تشغيل آلة الغسيل، ما يسبب مخاطر على غرار، إتلاف جودة ملابسك.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، لحسن الحظ، هناك بديل طبيعي بيئي واقتصادي: وهو كربونات الصوديوم الذي يُستخدم كعامل مبيض ومنظف، فهو يزيل جميع أنواع الأوساخ.

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بحسب المصادر الفرنسية، فإن كربونات الصوديوم عبارة عن مسحوق أبيض يتكون من كربونات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين.

والإضافة إلى كونها غير مكلفة مقارنة بأسعار المنظفات المتوفرة في محلات السوبر ماركت، فهي تساعد على محاربة البقع الملتصقة بالملابس والمستمرة، وذلك بفضل الخصائص المؤكسدة والمضادة للبكتيريا ومزيلات الروائح التي تجعل من الممكن تطهير كل من الملابس البيضاء والملونة.

لبيركربونات الصوديوم ميزة أخرى، فهو عنصر غير سام بالنسبة للإنسان والبيئة. لذلك يمكن أن يحل محل مادة التبييض أو الكلور تمامًا، والتي بالإضافة إلى كونها مادة ضارة وسامة، تساهم في تغيير لون نسيج الكتان وإتلافه على المدى الطويل.

لاستعادة اللمعان لغسيل الملابس، ما عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من بيركربونات الصوديوم إلى درج منظف الغسالة بالإضافة إلى منظف بيئي وقابل للتحلل.

كيف يمكن أن يساعدك بيركربونات الصوديوم في توفير الطاقة؟

بالإضافة إلى كونه صديقًا للبيئة، فإن استخدام بيركربونات الصوديوم يمكن أن يساعدك أيضًا في توفير الطاقة وتجنب فواتير الكهرباء المرتفعة.

لذلك ليس من قبيل المصادفة أن وضع الغسيل على درجة حرارة ساخنة، يستهلك المزيد من الكهرباء لأن معظم الطاقة المستخدمة تستخدم لتسخين الماء.

من ناحية أخرى، من خلال تفضيل استخدام منتج بيئي مثل بيركربونات الصوديوم مع دورة قصيرة ووضع غسيل عند 40 درجة، فإن هذا يجعل من الممكن تقليل استهلاك الطاقة في الغسالة بحوالي 50٪ بالمقارنة مع وضع الغسيل عند 60 درجة مئوية.

وحتى لو كان هذا المكون أكثر فاعلية عند درجة حرارة عالية، فإنه يتمتع بميزة التحلل عند درجة حرارة منخفضة.

برمجة الغسالة

يمكنك أيضًا توفير استهلاك المياه والكهرباء من خلال تشغيل دورة الغسيل فقط عندما تكون الغسالة ممتلئة. في الواقع، تستهلك الآلة نفس القدر من الطاقة في كل دورة.

لذلك من الأفضل تشغيلها مرة واحدة فقط، عندما تكون ممتلئة تمامًا. بمجرد اكتمال دورة الغسيل، يمكنك إيقاف تشغيل الطاقة لمنع الغسالة من البقاء في وضع الاستعداد واستهلاك طاقة إضافية.

وللحد من استهلاكك للكهرباء، لا تتردد في تجفيف الغسيل في الهواء الطلق. باختيار هذه التقنية، سوف تتجنب استخدام وظيفة التجفيف التي تستهلك طاقة زائدة.

وختامًا يحافظ الاستخدام الذكي لبيركربونات الصوديوم بالإضافة إلى دورات الغسيل الباردة القصيرة، على جودة الغسيل بينما يقاوم أصعب البقع. إنها طريقة مُربحة وتقلل بشكل كبير من استهلاكك للكهرباء بينما تخفف من دفع المزيد من التكاليف.