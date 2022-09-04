كيف يمكن استخدام الحس الداخلي لتحسين صحتنا العقلية؟

على سبيل المثال، إذا جلست في وضع آمن ومريح وأغمضت عينيك، يمكنك أن تشعر بنبضات قلبك في صدرك. في الواقع، قد تتمكن من سماع نبضك كما لو أن الصوت يأتي من داخل أذنيك وليس من الخارج.

أعضائنا على اتصال دائم مع أدمغتنا، ولكن عادة على مستوى اللاوعي الذي لسنا على علم به. لن نشعر بأن أجسامنا تنظم ضغط الدم أو مستويات السكر في الدم، ولكن هناك بعض الأحاسيس الداخلية التي ندركها.

نحن قادرون على التعرف على جميع أنواع الإشارات التي ترسلها أعضائنا إلى أدمغتنا، مثل الجوع والعطش والغثيان والحاجة إلى استخدام الحمام وحتى الحكة (الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان).

إذا واجهت كلبًا غاضبًا فجأة، فسوف يستجيب جسدك في ومضة. سيزداد معدل ضربات قلبك وتتوتر عضلاتك. هذا رد فعل فسيولوجي للخوف، لكنه يحدث قبل أن تدرك حتى أنك تشعر بالخوف.

الوعي الفردي

كل شخص لديه مستوى مختلف من الوعي بإشاراته الحسية. يمكن أن يُطلب من مجموعة من الأشخاص حساب نبضات قلبهم على مدار دقيقة دون أخذ نبضهم ثم مقارنتها بالقراءة الحقيقية. من المحتمل أن يكون هناك تباين كبير في مدى دقة قدرتهم على حساب نبضات قلبهم.

الحس الداخلي والصحة العقلية

إذا كنت غير مدرك وغير معتاد على إشارات جسدك، فمن غير المرجح أن تكون قادرًا على تنظيم عواطفك. هذا هو سبب ارتباط الحس الداخلي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العقلية والرفاهية.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أجريت على مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أن لديهم مستويات منخفضة من الوعي الداخلي بنبضات القلب. إذا كنت غير قادر على الشعور بالإشارات التي يرسلها جسدك، فقد يجعلك هذا تشعر بالخمول والخدر العاطفي وهذه أعراض شائعة للاكتئاب.

القلق والوعي المفرط

تشمل الأعراض الجسدية للقلق زيادة معدل ضربات القلب وضيق الصدر والتنفس الضحل وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتتفاعل أجسامنا بقوة مع التوتر والقلق ويدخل جسم الإنسان في حالة تأهب عندما يشعر بوجود تهديد، ويطلق الأدرينالين والكورتيزول، ويقلل من وظائف الأعضاء غير الأساسية.

الحدس والانفصال

تشير الدراسات إلى أن إدراكنا الداخلي مرتبط بإحساسنا العميق بالحدس. تستجيب أجسادنا قبل أن نكون واعين حتى على وعي بما يحدث. قد يشعر أولئك الذين يعانون من ضعف الإحساس الداخلي بالانفصال، مما قد يكون علامة على مرض عقلي أكثر خطورة.