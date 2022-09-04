كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية؟ اعرف الإجابة

وطن– يؤثر الاكتئاب على الحياة الشخصية العامة للفرد، ويؤثر على صحته العقلية وصحته الجسدية وخاصة الجنسية، وفقا لا أورده موقع “news18“.
يمكن أن يتأثر الدافع الجنسي للشخص بالعودة الى عدة أسباب. ولكن الاكتئاب كاضطراب نفسي يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر والقلق والذنب وضعف المزاج الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.
ويمكن أن يؤثر على قدرتك في الوصول إلى النشوة الجنسية.
بعض العلامات الشائعة التي يمكنك الانتباه إليها وهي تدني تقدير الذات، ومشاعر اليأس أو القلق، والتعب الجسدي، والخوف المفرط من الكيفية التي ستكون عليها العلاقة الجنسية، والتخوف.
الحل؟
- عالج الاكتئاب أولاً. الاكتئاب السريري هو أحد أنواع الاكتئاب ويؤثر في الواقع على العديد من جوانب الحياة بالنسبة للفرد، من بينها الرغبة الجنسية.
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لذا ركز على علاج الاكتئاب بالأدوية والعلاج في نفس الوقت.
- تحدث إلى طبيبك. إنخفاض الرغبة الجنسية هو عرض شائع ويمكن أن يكون من الآثار الجانبية لبعض الأدوية الطبية لذا من المستحسن التحدث إلى طبيبك.
- تحدث وتواصل مع شريكك. شريكك ليس شخصًا يجب أن تخجل منه لمشاركة هذه الأشياء معه. تحدث إليه، وأخبره عن الأشياء التي تدور في ذهنك، وأخبره إذا كنت تتناول بعض الأدوية وما إلى ذلك. سوف يتفهمك ويدعمك ويزيل نصف التوتر من علاقتك.
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لا تثبط عزيمتك. المصاعب جزء من الحياة و يمكن حلها بسهولة بالحب والرعاية والاهتمام.
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