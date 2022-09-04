الأحد, سبتمبر 4, 2022
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كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية؟ اعرف الإجابة

كتب ايمان الباجي
كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية؟ اعرف الإجابة22 watanserb.com
يمكن أن يؤثر الإكتئاب على قدرتك في الوصول إلى النشوة الجنسية
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وطن– يؤثر الاكتئاب على الحياة الشخصية العامة للفرد، ويؤثر على صحته العقلية وصحته الجسدية وخاصة الجنسية، وفقا لا أورده موقع “news18“.

يمكن أن يتأثر الدافع الجنسي للشخص بالعودة الى عدة أسباب. ولكن الاكتئاب كاضطراب نفسي يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر والقلق والذنب وضعف المزاج الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

ويمكن أن يؤثر على قدرتك في الوصول إلى النشوة الجنسية.

بعض العلامات الشائعة التي يمكنك الانتباه إليها وهي تدني تقدير الذات، ومشاعر اليأس أو القلق، والتعب الجسدي، والخوف المفرط من الكيفية التي ستكون عليها العلاقة الجنسية، والتخوف.

الحل؟

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لذا ركز على علاج الاكتئاب بالأدوية والعلاج في نفس الوقت.

  • تحدث إلى طبيبك. إنخفاض الرغبة الجنسية هو عرض شائع ويمكن أن يكون من الآثار الجانبية لبعض الأدوية الطبية لذا من المستحسن التحدث إلى طبيبك.
  • تحدث وتواصل مع شريكك. شريكك ليس شخصًا يجب أن تخجل منه لمشاركة هذه الأشياء معه. تحدث إليه، وأخبره عن الأشياء التي تدور في ذهنك، وأخبره إذا كنت تتناول بعض الأدوية وما إلى ذلك. سوف يتفهمك ويدعمك ويزيل نصف التوتر من علاقتك.
  • لا تثبط عزيمتك. المصاعب جزء من الحياة و يمكن حلها بسهولة بالحب والرعاية والاهتمام.

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المصدرموقع "news18"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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