كيف يؤثر الاكتئاب على الصحة الجنسية؟ اعرف الإجابة

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وطن– يؤثر الاكتئاب على الحياة الشخصية العامة للفرد، ويؤثر على صحته العقلية وصحته الجسدية وخاصة الجنسية، وفقا لا أورده موقع “news18“.

يمكن أن يتأثر الدافع الجنسي للشخص بالعودة الى عدة أسباب. ولكن الاكتئاب كاضطراب نفسي يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر والقلق والذنب وضعف المزاج الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

ويمكن أن يؤثر على قدرتك في الوصول إلى النشوة الجنسية.

بعض العلامات الشائعة التي يمكنك الانتباه إليها وهي تدني تقدير الذات، ومشاعر اليأس أو القلق، والتعب الجسدي، والخوف المفرط من الكيفية التي ستكون عليها العلاقة الجنسية، والتخوف.

الحل؟

عالج الاكتئاب أولاً. الاكتئاب السريري هو أحد أنواع الاكتئاب و يؤثر في الواقع على العديد من جوانب الحياة بالنسبة للفرد، من بينها الرغبة الجنسية.

كيف تعالج مشكلة انخفاض الشهية الجنسية؟

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لذا ركز على علاج الاكتئاب بالأدوية والعلاج في نفس الوقت.

