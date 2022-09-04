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في الجزائر.. تزوج فتاتين في ليلة واحدة وأشعل ولاية سكيكدة (شاهد)

كتب خالد الأحمد
زواج فتاتين في ليلة واحدة في الجزائر watanserb.com
زواج فتاتين في ليلة واحدة في الجزائر
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وطن- في حادثة غريبة وغير مسبوقة تزوج شاب جزائري من فتانين في يوم واحد، وأقيمت مراسم زفاف واحد لكلا العروسين، ونشرت عائلة العريس دعوى جاء فيها :”يسرنا دعوتكم لحضور زفاف ابننا رشيد على مريم وحنان”.

إقناع فتاتين بالزواج في يوم واحد

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للشاب مع عروستيه داخل إحدى قاعات الاحتفالات في ولاية “سكيكدة” شمال شرق الجزائر.

وأثارت خطوة العريس، تعليقات ساخرة من قبل بعض المدونين، لم يخلُ قسم منها من محتوى سياسي.

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حيث علق الناشط “العروسي بوبكر” عبر صفحته الشخصية في ”فيسبوك“: ”من قدر على إقناع فتاتين بالزواج منه في يوم واحد قادر على إرجاع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وكذلك حل مشاكل العالمين العربي والإسلامي، مبارك“.

شاب جزائري من فتانين في يوم واحد

فيما عبرت “أميرة دريد الحسين” عن رفضها للفكرة، وتساءلت عن الإنجاز الذي دعا الناس لمباركته، واصفة هذا الزواج بالوقاحة والإهانة الكبيرة للمرأة على يد امرأة أخرى” .

المجتمع الجزائري حائر ولم يعجبه الحال

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ومن جانبه علق “حسين المباركي”:”كسابقة أولى في الجزائر سكيكدي يتزوج امرأتين في يوم واحد.”

شاب جزائري من فتانين في يوم واحد

واختلفت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بين الأسئلة المطروحة من قبل النشطاء: “كيف أقنعهم؟ والأهم من ذالك ربي يصلح ويهني”.

شاب جزائري من فتانين في يوم واحد

وقال الناشط “رامي السخ”، من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ إن ”أحد الرجال من سكيكدة تزوج بامرأتين، في وقت واحد، هاتان قبلتا والوضع أعجبهما، والمجتمع الجزائري حائر ولم يعجبه الحال“.

وبحسب موسوعة الإسلام سؤال وجواب، فإنه “يجوز للإنسان أن يعقد النكاح على امرأتين في يوم واحد ؛ لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )، لا فرق في ذلك بين نكاح الاثنتين في وقت واحد ، أو في أوقات متفاوتة.

لكن كره أهل العلم ـ بحسب الفتوى ـ “أن يكون زفاف المرأتين في ليلة واحدة؛ لفوات حق إحداهما”.

المصدرتوتير ،، فيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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