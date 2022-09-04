في الجزائر.. تزوج فتاتين في ليلة واحدة وأشعل ولاية سكيكدة (شاهد)

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وطن- في حادثة غريبة وغير مسبوقة تزوج شاب جزائري من فتانين في يوم واحد، وأقيمت مراسم زفاف واحد لكلا العروسين، ونشرت عائلة العريس دعوى جاء فيها :”يسرنا دعوتكم لحضور زفاف ابننا رشيد على مريم وحنان”.

إقناع فتاتين بالزواج في يوم واحد

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للشاب مع عروستيه داخل إحدى قاعات الاحتفالات في ولاية “سكيكدة” شمال شرق الجزائر.

وأثارت خطوة العريس، تعليقات ساخرة من قبل بعض المدونين، لم يخلُ قسم منها من محتوى سياسي.

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حيث علق الناشط “العروسي بوبكر” عبر صفحته الشخصية في ”فيسبوك“: ”من قدر على إقناع فتاتين بالزواج منه في يوم واحد قادر على إرجاع العلاقات بين الجزائر والمغرب، وكذلك حل مشاكل العالمين العربي والإسلامي، مبارك“.

فيما عبرت “أميرة دريد الحسين” عن رفضها للفكرة، وتساءلت عن الإنجاز الذي دعا الناس لمباركته، واصفة هذا الزواج بالوقاحة والإهانة الكبيرة للمرأة على يد امرأة أخرى” .

المجتمع الجزائري حائر ولم يعجبه الحال

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ومن جانبه علق “حسين المباركي”:”كسابقة أولى في الجزائر سكيكدي يتزوج امرأتين في يوم واحد.”

واختلفت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بين الأسئلة المطروحة من قبل النشطاء: “كيف أقنعهم؟ والأهم من ذالك ربي يصلح ويهني”.

وقال الناشط “رامي السخ”، من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ إن ”أحد الرجال من سكيكدة تزوج بامرأتين، في وقت واحد، هاتان قبلتا والوضع أعجبهما، والمجتمع الجزائري حائر ولم يعجبه الحال“.

وبحسب موسوعة الإسلام سؤال وجواب، فإنه “يجوز للإنسان أن يعقد النكاح على امرأتين في يوم واحد ؛ لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )، لا فرق في ذلك بين نكاح الاثنتين في وقت واحد ، أو في أوقات متفاوتة.

لكن كره أهل العلم ـ بحسب الفتوى ـ “أن يكون زفاف المرأتين في ليلة واحدة؛ لفوات حق إحداهما”.