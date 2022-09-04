الأحد, سبتمبر 4, 2022
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دنيا بطمة تتجاهل انفصال محمد الترك عنها .. رقص وغناء وملابس جريئة! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة رقص watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن – بعد إعلان المنتج البحريني محمد الترك انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، يبدو أنّ الأخيرة تعيش حياتها بشكلٍ طبيعيّ، وتحيي مهرجانات وحفلات زفاف، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ونشرت الفنانة المغربية على حسابها الرسمي، في انستغرام، مشاهد مصوّرة من إحيائها حفلات زفاف في المغرب، فيما لا يبدو عليها أي علامات حزن بسبب الانفصال، بل على العكس تماماً، رقصت وغنّت وتفاعلت مع أجواء الحفل .

وهذه بعض المشاهد التي نشرتها “بطمة”، وتنقلها “وطن” من حساب الفنانة الرسميّ في انستغرام .

محمد الترك يتحدث عن أسباب انفصاله عن دنيا بطمة 

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وأكد محمد الترك أن انفصاله عن الفنانة المغربية دنيـا بطمة صحيح، متهّماً أشخاصاً مقربين منهما بالتسبّب به.

وقال محمد الترك في تسجيل صوتي نشرته حسابات فنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن زواجه من الفنانة المغربية استمر لعشر سنوات.

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وأشار الترك إلى أنه ودنيا بطمة، تجاوزا خلال سنوات زواجهما العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما.

وأردف: “لكن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين جداً لذلك كانت أصعب وأقوى مما حدث من قبل”.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطـمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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