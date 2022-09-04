خلال بث مباشر.. لحظة وفاة قيادي مصري خلال فعالية شعبية

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وطن – تداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة وفاة قيادي بارز في حزب الوفد في مصر، خلال فعالية شعبية.

الواقعة جرت في محافظة البحيرة، حيث توفي خالد عاشور القيادي بحزب الوفد أثناء توزيع جوائز دورة رياضية في زاوية حمور التابعة لمركز الدلنجات.

وفي التفاصيل، كان عاشور يعتلي المنصة الرئيسية، بجوار عدد من النواب والقيادات الشعبية، وأثناء تسليم الجوائز، سقط فجأة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط صدمة وذهول الحاضرين.

وأظهر مقطع فيديو قصير، أن الراحل كان يقف بشكل طبيعي على المنصة، واستدار للخلف فيما يبدو أنه كان يريد الجلوس، قبل أن يفقد وعيه، ثم يباغته الموت.

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وشيع أهالي محافظة البحيرة، السبت، جثمان القيادي الوفدي خالد عاشور، بعد وفاته المفاجئة.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشريف، فيما أقيمت مراسم العزاء بالمندرة الغربية بالدلنجات.

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في سياق متصل، نعت أمانة حزب الوفد بالبحيرة، وعدد من قياداته الفقيد، والذي كان يتمتع بحب وتقدير كبيرين بين الأوساط الشعبية والمهتمين بالعمل السياسي، وفق بيان صدر عنهم.