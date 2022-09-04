حياة الأمير غازي بن محمد الخاصة قبل زواجه من أميرة بلغارية .. متزوّج ولديه 4 أبناء

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وطن – فور الإعلان عن زواج الأمير غازي بن محمد من الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا، تصدر اسم الأمير الأردني محركات البحث، لتُكتشف معلومات جديدة عنه .

وفق ما رصدت “وطن” نقلاً عن “ويكيبيديا“، فإن الأمير غازي بن محـمد، من العائلة الهاشمية، والإبن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال وابن عم الملك عبد الله الثاني.

وهو في الترتيب السابع عشر في خط خلافة العرش الأردني.

بينما شغل الأمير غازي، منصب كبير مستشارين الملك للشؤون الدينية والثقافية. إضافة للمبعوث الشخصي للملك عبد الله الثاني.

كما عمل مستشاراً للملك عبد الله لشؤون العشائر. ومساعد في الديوان الملكيّ الهاشمي. وكان أيضا مستشاراً للملك الحسين لشؤون العشائر.

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ومثّل الأمـير غـازي الملك عبد الله الثاني مرات عديدة في أثناء سفر الملك. وهو يحمل وسام النهضة من الدرجة الأولى.

بينما تشير المعلومات المذكورة الى أن الأمير غازي بـن محمد، تزوج في 4 مايو 1997 من أريج عمر الزواوي. حيث لقبت بعد الزواج بأريج غازي وهي من أصول عُمانية.

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وأنجب الأمـيـر غازي من أريج أربعة أبناء هم:

الأميرة تسنيم (27 أغسطس 1999).

الأمير عبد الله (6 نوفمبر 2001).

الأميرة جنه (20 سبتمبر 2003).

الأميرة سلسبيل (1 أوكتوبر 2014).

زواج الأمير غازي بن محمد

أعلن الديوان الملكي الأدرني زواج الأميـر غــازي بن محمد من الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا، وهي عالِمَة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية، بحضور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إنه بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى يوم السبت، تسجيل عقد قران الأمير غـازي، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو.

كما تابع البيان: “يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك. سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غـازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته”. وفق صحيفة “عمون“

وشهدت العائلة الهاشمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

كما تم الاعلان لاحقاً، عن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ملك الأردن على الشابة السعودية رجوة خالد آل سيف.