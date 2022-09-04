الأحد, سبتمبر 4, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أرسنال ضد مانشستر يونايتد watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي
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وطن – يترقب عشاق الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، الأحد، في منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وستنطلق مباراة قمة المستضيف لتلك المواجهة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام نظيره أرسنال (المدفعجية) في منافسات الدوري الإنجليزي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الرابعة والنصف مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد أرسنال

ويتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة القوية على ميدانه أمام الضيف أرسنال، بشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع الفريق: تيريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، فيل جونز (ديوغو دالوت).

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خط الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو (فريدريكو سانتوس)، برونو فرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، كريستيانو رونالدو ( أنتوني).

تشكيلة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

كما وسيلعب المدري الإسباني ميكل أرتيتا بتشكيلة أساسية متوقعة أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسدال.

دفاع التشكيلة: ويليام ساليبا، غابرييل دوس سانتوس، كيران تيرنى (روب هولدينج).

خط الوسط: مارتين أوديغارد، بوكايو ساكا (زينتشنكو)، جرانيت تشاكا (توماس بارتى).

مركز الهجوم: جابرييل جيسوس، إيدي نيكيتاه، ماركينيوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وتشير الإحصائيات المحتملة لنتيجة المباراة، فوز فريق أرسنال (المدفعجية) بنسبة 35%، كما وفوز المنافس مانشستر يونايتد بنسبة 37%. بينما سيكون التعادل سيد الموقف بين الفريقين بنسبة 28%.

ويتصدر فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، كما وآتى الفريق المنافس مانشستر يونايتد في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + صفحة أرسنال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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