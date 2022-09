تشكيلة مانشستر يونايتد وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – يترقب عشاق الكرة الإنجليزية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة قمة مانشستر يونايتد وأرسنال، الأحد، في منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وستنطلق مباراة قمة المستضيف لتلك المواجهة مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام نظيره أرسنال (المدفعجية) في منافسات الدوري الإنجليزي، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الرابعة والنصف مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة القوية على ميدانه أمام الضيف أرسنال، بشكيلة أساسية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع الفريق: تيريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، فيل جونز (ديوغو دالوت).

- Advertisement -

خط الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو (فريدريكو سانتوس)، برونو فرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، كريستيانو رونالدو ( أنتوني).

كما وسيلعب المدري الإسباني ميكل أرتيتا بتشكيلة أساسية متوقعة أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسدال.

دفاع التشكيلة: ويليام ساليبا، غابرييل دوس سانتوس، كيران تيرنى (روب هولدينج).

خط الوسط: مارتين أوديغارد، بوكايو ساكا (زينتشنكو)، جرانيت تشاكا (توماس بارتى).

مركز الهجوم: جابرييل جيسوس، إيدي نيكيتاه، ماركينيوس.

وتشير الإحصائيات المحتملة لنتيجة المباراة، فوز فريق أرسنال (المدفعجية) بنسبة 35%، كما وفوز المنافس مانشستر يونايتد بنسبة 37%. بينما سيكون التعادل سيد الموقف بين الفريقين بنسبة 28%.

Marching on to Manchester! 💪

📺 Our latest training edit ahead of #MUNARS is now LIVE 👇

— Arsenal (@Arsenal) September 3, 2022