الأحد, سبتمبر 4, 2022
الرئيسيةرياضةبنزيما يُغلق جميع حساباته على مواقع التواصل لهذا السبب (فيديو)
رياضة

بنزيما يُغلق جميع حساباته على مواقع التواصل لهذا السبب (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
عودة حسابات كريم بنزيما للعمل من جديد بعد إغلاقها بشكل مؤقت watanserb.com
عودة حسابات كريم بنزيما للعمل من جديد بعد إغلاقها بشكل مؤقت
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – وسط صدمة جماهير ومحبي النجم الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بعد إقفال اللاعب جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأفاد موقع (مدريد يونيفرسال) الإسباني، الأحد، بأن الجماهير لم فشلوا في الوصول إلى الحسابات الشخصية للنجم الفرنسي كريم بنزيما، على منصة تويتر والانستغرام، كما أنه أنه قام بإقفال حسابه على موقع الفيس بوك.

كريم بنزيما وإغلاق حسابات مواقع التواصل

وبين الموقع، بأن العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا، قد رجحوا بأن هناك اختراق للحسابات الرسمية الخاصة للنجم الفرنسي بنزيما، وهو ما دفع الأخير إلى إغلاق جميع حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لفترة مؤقتة.

فيما ذكر موقع جوول الرياضي، بعد نشره مقطع فيديو عن تداعيات إغلاق الفرنسي بنزيما لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاكله الداخلية مع زوجته كورا غوتييه، على إثر اتباطه بعارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا في الآونة الأخيرة.

لكن من خلال متابعة (وطن)، لكافة حسابات الفرنسي كريم بنزيما على مواقع التواصل، فقد تم فتح حسابات اللاعب من جديد. أمام جماهيره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إغلاقها بشكل مؤقت خلال الساعات الماضية.

جرس إنذار أنشيلوتي

- Advertisement -

وعلق المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي عقب فوز فريق ريال مدريد في المباراة الماضية على ريال بيتيس على ميدانه، بشأن أداء الفرنسي بنزيما، ” اللاعب قدم أداء جيد جداً على صعيد البدني والتكتيك، لكنه فشل في الإنهاء”.

- Advertisement -

وكان الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، فشل في تسجيل أي من الأهداف في المباراة. أمام ريال بيتيس، رغم فوز فريقه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال4 من منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

كما ويستعد ريال مدريد (الميرينغي)، لمرحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023.أمام نظيره سليتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يشار بأن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، توج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022 على مستوى أوروبا. كما ويعد من أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام والمقرر الإعلان عنها في شهر أكتوبر القادم.

المصدروطن + مدريد يونيفرسال + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ريال مدريد يبتكر تقنية جديدة في تنفيذ الركلات الحرة (شاهد)

رياضة

الصراع يشتعل مبكراً بين الكبار .. ترتيب الدوري الإسباني 2022

رياضة

مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني (البث المباشر)

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام ريال بتيس في قمة الدوري الإسباني

رياضة

بعد حادثة أوباميانغ .. سطو جديد على منزل نجم ريال مدريد

رياضة

ليس ريال مدريد .. المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الجديد

رياضة

فالنسيا يُوقّع مع الأسطورة كافاني.. وهذه تفاصيل عقدِه (فيديو)

رياضة

أتلتيكو مدريد ينجو من فخّ التعثر أمام فالنسيا (فيديو)

رياضة

لصوص يسرقون منزل نجم برشلونة أوباميانغ تحت تهديد السلاح

رياضة

كريم بنزيما يسجّل هدفاً على الطاير بصناعة برازيلية (شاهد)

رياضة

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من هي العمانية أريج الزواوي زوجة الأمير غازي الأولى.. وهل طلقها؟

فرح ناصر اضطرت لابتلاع ذبابة أثناء تقديمها النشرة (فيديو)

في الجزائر.. تزوج فتاتين في ليلة واحدة وأشعل ولاية سكيكدة (شاهد)

ديانة الأميرة مريم البلغارية زوجة الأمير غازي ومفاجأة بشأن عمرها

راغب علامة والراقصة أوكسانا .. فيديو يشعل ضجة بعد صوره مع زوجة سفير العراق!

فيديو مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار وقاتلها ينتحر بنفس السلاح (شاهد)

دنيا بطمة تتجاهل انفصال محمد الترك عنها .. رقص وغناء وملابس جريئة! (فيديو)

رسالة نادرة بخط يد السلطان قابوس تكشف جانباً من شخصيته وحياته الخاصة

فضيحة داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب تطيح بمسؤولين

سعودية تشترط في عقد زواجها السماح لها بتدخين الشيشة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC