بنزيما يُغلق جميع حساباته على مواقع التواصل لهذا السبب (فيديو)

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وطن – وسط صدمة جماهير ومحبي النجم الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بعد إقفال اللاعب جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأفاد موقع (مدريد يونيفرسال) الإسباني، الأحد، بأن الجماهير لم فشلوا في الوصول إلى الحسابات الشخصية للنجم الفرنسي كريم بنزيما، على منصة تويتر والانستغرام، كما أنه أنه قام بإقفال حسابه على موقع الفيس بوك.

كريم بنزيما وإغلاق حسابات مواقع التواصل

وبين الموقع، بأن العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا، قد رجحوا بأن هناك اختراق للحسابات الرسمية الخاصة للنجم الفرنسي بنزيما، وهو ما دفع الأخير إلى إغلاق جميع حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لفترة مؤقتة.

فيما ذكر موقع جوول الرياضي، بعد نشره مقطع فيديو عن تداعيات إغلاق الفرنسي بنزيما لحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاكله الداخلية مع زوجته كورا غوتييه، على إثر اتباطه بعارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا في الآونة الأخيرة.

لكن من خلال متابعة (وطن)، لكافة حسابات الفرنسي كريم بنزيما على مواقع التواصل، فقد تم فتح حسابات اللاعب من جديد. أمام جماهيره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إغلاقها بشكل مؤقت خلال الساعات الماضية.

جرس إنذار أنشيلوتي

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وعلق المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي عقب فوز فريق ريال مدريد في المباراة الماضية على ريال بيتيس على ميدانه، بشأن أداء الفرنسي بنزيما، ” اللاعب قدم أداء جيد جداً على صعيد البدني والتكتيك، لكنه فشل في الإنهاء”.

Sur le bon chemin… ❤️ pic.twitter.com/PpkPGwFqRz — Karim Benzema (@Benzema) September 4, 2022

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وكان الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، فشل في تسجيل أي من الأهداف في المباراة. أمام ريال بيتيس، رغم فوز فريقه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة ال4 من منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

🚨هكر🚨 قام بتعطيل حساباته كريم بنزيما على مواقع التواصل الاجتماعي 😲 pic.twitter.com/TYaD7UvBKR — Real Madrid (@RM_Arabic4) September 4, 2022

كما ويستعد ريال مدريد (الميرينغي)، لمرحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023.أمام نظيره سليتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يشار بأن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، توج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022 على مستوى أوروبا. كما ويعد من أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لهذا العام والمقرر الإعلان عنها في شهر أكتوبر القادم.