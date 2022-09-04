أول تعليق من ياسمين صبري على صورتها مع ابنتها!

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري، مع طفلة قالوا إنها ابنتها الوحيدة.

ابنة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري في اللقطة وهي تحاول أن تتصور على طريقة “السيلفي” مع الطفلة التي تشبهها كثيراً.

وذكر متداولو الصورة أنه “الظهور الأول لابنة ياسمين صبري”، وتجادلوا حول الشبه بينهما.

ولكن بالبحث عن مصدر الصورة وحقيقتها، تبين أنها من كواليس تصوير مسلسل “فرصة تانية“، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020.

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“لم أنجب”

والتقطت ياسمين هذه الصورة مع الطفلة حلا هاني، والتي جسدت دور زينة ابنة مريم التي كانت تلعب دورها الفنانة المصرية هبة مجدي.

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وفي أول تعليق لها ، أكدت ياسمين أنها لم تنجب حتى الآن، مؤكدة أ، الصورة المتداولة مع فتاة صغيرة ليست ابنتها

وقالت ياسمين في تصريح لصحيفة “صدى البلد”:” استغربت جدا من الأخبار والصورة اللي منتشرة واللي بيقولوا إن دي بنتي ؛ مع أن تلك البنت ظهرت معي في أحدى مسلسلاتي من قبل ، والصورة قديمة”.

وتابعت ياسمين صبري:” لم يرزقني الله حتى الان بأطفال ، فالاطفال نعمة كبيرة من الله وبالتاكدي لو عندي بنت مش هخبي”

لا صداقة لي في الوسط الفني

وفي سياق آخر، كشفت ياسمين طبيعة علاقتها بالوسط الفني أثناء دردشة مع جمهورها عبر “انستجرام”.

وأشارت ياسمين إلى أنها لا تربطها صداقة بأي فنان، ولكنها تحترم وتحب جميع زملائها.

وحول سؤالها عن علم الطاقة، ردت طليقة أحمد أبو هشيمة: “أنا مهتمة ومؤمنة بالطاقة ولكني لست مهووسة بها. وتمارين اليوجا أفادتني كثيرًا جسديًا ونفسيًا، وأرى أن الصلاة بـ إحساس وتخيل تحل محل تمارين تنظيف مراكز الطاقة الشاكرات”.

ياسمين لم تحقق أهدافها

وترى ياسمين صبري أنها لم تحقق أهدافها في الحياة حتى الآن، وكشفت أنها كانت تحلم دائما بأن تكون مختلفة.

وحول حياتها الشخصية، قالت ياسمين إنها تفضل ابعادها عن وسائل الإعلام لأن حياتها شيء خاص بها فقط.