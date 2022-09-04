الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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رياضة

أول تعليق من ميكيل أرتيتا على هزيمة أرسنال أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
أتيتا يعلق على هزيمة أرسنال أمام مان يونايتد watanserb.com
ميكيل أرتيتا يعلق على خسارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد
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وطن- علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على الخسارة الأولى لفريقه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تعليق ميكيل أرتيتا

وقال الإسباني أرتيتا في تصريح صحفي خلال مؤتمره عقب مباراة أرسنال. أمام مانشستر يونايتد، ” أشعر بخيبة آمل حقاً لخسارة المباراة، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي سارت بها حتى النهاية”.

وأضاف ميكيل أرتيتا، ” مررنا ببعض من الفترات الكبيرة، وكنا مهيمنين على المباراة بشكل كامل. كما أننا صنعنا فرصة تلو والفرصة ولكننا لم ننهي المباراة بشكل الجيد، وعندما تكون لديهم المساحات المفتوحة فإنهم سيقومون بإيذائك”.

كما وأردف، ” أتيحت لهم ثلاث فرص واستطوا تسجيل 3 أهداف ولدنيا العديد من الفرص، لكننا لم نستغلها بالقدر الكافي”.

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ثقة الفريق

ورد أرتيتا على سؤال ثقة الفريق، قائلاً: ” هذه هي الطريقة التي نلعب بها وإذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة فسنفوز بالمباريات”.

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وختم، ” كان يجب أن نأتي إلى هنا ( ملعب أولد ترافورد)، من أجل الفوز بهذه الطريقة التي لعبنا بها، على صعيد الأداء والسيطرة في المباراة”.

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ونجح فريق مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، من تحقيق الفوز الثمين على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مع ختام الأسبوع ال6 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وسجل مانشستر يونايتد أهدافه عن طريق اللاعبين، وهم الوافد الجديد أنتوني في الدقيقة ال35. وماركوس راشفورد في الدقيقة ال66 وال76، بينما أحرز آرسنال الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال60 من توقيع بوكايو ساكا.

وسيواجه فريق أرسنال في المواجهة القادمة أمام ريال سوسيداد الإسباني، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2033، الخميس.

وما يزال فريق أرسنال (المدفعجية)، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم. رغم الخسارة على ميدان منافسه مانشستر يونايتد برصيد 15 نقطة، كما بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

المصدروطن + اليوم السابع + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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