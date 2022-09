أول تعليق من ميكيل أرتيتا على هزيمة أرسنال أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- علق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على الخسارة الأولى لفريقه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام صاحب الأرض مانشستر يونايتد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وقال الإسباني أرتيتا في تصريح صحفي خلال مؤتمره عقب مباراة أرسنال. أمام مانشستر يونايتد، ” أشعر بخيبة آمل حقاً لخسارة المباراة، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي سارت بها حتى النهاية”.

وأضاف ميكيل أرتيتا، ” مررنا ببعض من الفترات الكبيرة، وكنا مهيمنين على المباراة بشكل كامل. كما أننا صنعنا فرصة تلو والفرصة ولكننا لم ننهي المباراة بشكل الجيد، وعندما تكون لديهم المساحات المفتوحة فإنهم سيقومون بإيذائك”.

كما وأردف، ” أتيحت لهم ثلاث فرص واستطوا تسجيل 3 أهداف ولدنيا العديد من الفرص، لكننا لم نستغلها بالقدر الكافي”.

💬 “There were a lot of good moments in the game as well, so we have to take those and learn from the bad ones too."

Our captain provides an honest assessment of #MUNARS 🗣

— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2022