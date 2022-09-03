مسعف جورج الراسي وزينة المرعبي يخرج عن صمته وهذا ما كشفه

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وطن– استنكرت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، ما كشفه شاهد عيان، حول وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي.

وقال الشاهد إن جورج الراسي كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعده أحد في الوقت المناسب. وكان نبضه وتنفسه يعملان خلال تلك الفترة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مسعفين متخصصين

وجاء في بيان الدفاع المدني: “إنتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان #جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي”.

وأوضح بيان الدفاع المدني بالنقاط ما حدث: “أولاً: بتاريخ السبت الواقع فيه 27-8-2022 الساعة 5:00 فجراً تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي وسط طريق المصنع الدولية. فانطلق على الفور فريق من المسعفين المتخصصين بالتدخل في الحالات المماثلة”.

أضرار فادحة

وتابع البيان: ” اضطر الفريق المتخصص إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية بالنظر لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين بداخلها. وتبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي. فتم نقل جثتيهما إلى مستشفى تعنايل العام، بعد ان انتهت الاجهزة الامنية من الاجراءات القانونية”.

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: إنتشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي.

يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح ما يليhttps://t.co/n8cbEP5cwX — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) September 3, 2022

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وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لما نتج عن الحادث من خسارة بشرية أدمت قلوب الجميع. مردفين في بيانهم: “نؤكد أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرضيات يجافي الحقيقة. ويسيء إلى كفاءة وتفاني مسعفي الدفاع المدني الذي يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية في مجال الإنقاذ والإسعاف”.

مسعف جورج يتحدث

وقال المسعف أسامة هدبة من الدفاع المدني، إنه توجه وزميله إلى مكان الحادث فور تبليغهما.

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وأكد هدبة في حديث لموقع “في الفن”، أنه عند وصولهما، كان جورج وزينة المرعبي قد فارقا الحياة.

وأكد المسعف أنه لم يكن هناك أي شاهد أو شخص على الطريق، ليشهد على الأمور التي “تم تلفيقها من قبل أحد الأشخاص” بحسب تعبيره. حول أن جورج لم يفارق الحياة إلا بعد وصول المسعف بنصف ساعة.

نادين لم ترد!

ووفقا لتقرير بثه تليفزيون الجديد، فإن الشاهد حاول التواصل مع شقيقته الفنانة نادين الراسي، لكنه لم يحصل على استجابة، موضحا أنه بقي على قيد الحياة بعد الحادث لمدة قاربت النصف ساعة.

ولفت الشاهد إلى أن “الراسي” كان يحتاج لتدخل طبي عاجل، ولكن لم يساعده أحد في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول سرقة متعلقات الفنان الراحل من موقع الحادث، أكد تليفزيون الجديد أنه لا صحة لما ذكر، موضحا أن الدفاع المدني اللبناني حرر محضرا بالمبالغ المالية الموجودة معه وتم تسليمها لوالده في محضر رسمي بعد الحادث.