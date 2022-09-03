السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

مباراة ريال مدريد وبتيس في الدوري الإسباني (البث المباشر)

كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس watanserb.com
مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس
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وطن – ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية، موعد بث مباراة ريال مدريد وبتيس، السبت، في قمة منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب ( سانتياغو برنابيو).

وستنطلق صافرة بدء مباراة القمة القوية بين صاحب الأرض ريال مدريد ونظيره ريال بتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الرابعة والربع مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

بث مباراة ريال مدريد وبتيس

وستنقل أحداث المباراة المنتظرة بين كلا الفريقين، عبر قناة (bein sports premium 1) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة القمة بين ريال مدريد وريال بتيس، كما يلي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وسيعلق على مجريات دقائق أحداث المباراة بين ريال مدريد (الملكي) والمنافس الضيف ريال بتيس، على شبكة قنوات (bein sports)، المعلق المصري علي محمد علي.

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ولم يتلقى ريال مدريد أي خسارة في آخر المباريات أمام فريق الخصم ريال بتيس، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها. كما وحافظ على شباكه في آخر 3 مباريات، فقد تعادل سلبياً بدون أهداف في مباراتين والفوز في مباراة واحدة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

كما وتشير الإحصائيات، بإحتمالية فوز ريال مدريد في المباراة أمام المنافس ريال بتيس بنسبة 70%، ونسبة 13% للفريق الأخير، بينما سيخيم التعادل بين كلا الفريقين بنسبة 17%.

ويتساوى فريق ريال مدريد الذي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 9 نقاط، مع الوصيف ريال بتيس الذي حل في المركز الثاني من جدول الترتيب بنفس النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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