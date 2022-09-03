مباراة ريال مدريد وبتيس في الدوري الإسباني (البث المباشر)

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وطن – ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية، موعد بث مباراة ريال مدريد وبتيس، السبت، في قمة منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب ( سانتياغو برنابيو).

وستنطلق صافرة بدء مباراة القمة القوية بين صاحب الأرض ريال مدريد ونظيره ريال بتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الرابعة والربع مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

بث مباراة ريال مدريد وبتيس

وستنقل أحداث المباراة المنتظرة بين كلا الفريقين، عبر قناة (bein sports premium 1) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة القمة بين ريال مدريد وريال بتيس، كما يلي:

معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وسيعلق على مجريات دقائق أحداث المباراة بين ريال مدريد (الملكي) والمنافس الضيف ريال بتيس، على شبكة قنوات (bein sports)، المعلق المصري علي محمد علي.

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ولم يتلقى ريال مدريد أي خسارة في آخر المباريات أمام فريق الخصم ريال بتيس، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها. كما وحافظ على شباكه في آخر 3 مباريات، فقد تعادل سلبياً بدون أهداف في مباراتين والفوز في مباراة واحدة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

كما وتشير الإحصائيات، بإحتمالية فوز ريال مدريد في المباراة أمام المنافس ريال بتيس بنسبة 70%، ونسبة 13% للفريق الأخير، بينما سيخيم التعادل بين كلا الفريقين بنسبة 17%.

¡Acierta el #OnceSeguro de hoy y entra en el sorteo de una camiseta! 👕🔮👍 pic.twitter.com/6dYZ7XSutS — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 3, 2022

ويتساوى فريق ريال مدريد الذي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 9 نقاط، مع الوصيف ريال بتيس الذي حل في المركز الثاني من جدول الترتيب بنفس النقاط حتى الآن.